Israel Puerto, en la convocatoria de Ángel Viadero

Israel Puerto en un entrenamiento de esta semana. | Foto: Racing de Santander.

En casa todo es más sencillo. El Racing de Santander sufrió, como era de esperar, el pasado domingo ante el Rayo Majadahonda en un enfrentamiento que se decidió en los minutos finales del partido. El cuadro racinguista, eso sí, obtuvo un resultados sensacional para afrontar con plenas garantías el encuentro de vuelta este domingo a partir de las 18:00 horas en Los Campos de Sport. Al calor de los suyos, los pupilos de Ángel Viadero esperan dar un paso más en busca del ansiado retorno a Segunda División que se encuentra aún muy lejano.

La tranquilidad rodea al Racing de Santander o, al menos, eso indica su enfermería que ha dejado de recibir jugadores y está, prácticamente, vacía. Israel Puerto, que sufrió el pasado fin de semana una contractura en el gemelo de la pierna derecha, está dentro de los elegidos por Ángel Viadero para el encuentro. El zaguero, que no forzará su presencia en el once inicial si no está al 100%, es la única duda que presenta el cuadro cántabro. Más si se tiene en cuenta que Jagoba Beobide y Abdón Prats, que arrastraron problemas físicos en las últimas semanas, se han entrenado con total normalidad. El preparador racinguista contará con sus hombres y estará muy pendiente de las posibles cartulinas amarillas que puedan recibir y qye podría hacerle perder algún próximo encuentro.

Pese a que la recuperación va por buen camino, César Díaz no recibirá el alta médica hasta la próxima semana por lo que también será baja este domingo. De este modo, Ángel Viadero cuenta con los mismos 19 hombres que desplazó a Majadahonda con la presencia de Pau Miguélez en la lista de convocados. El canterano fue el descarte del encuentro, como lo fueron antes de viajar Javi Cobo o Alberto Gómez, que en esta ocasión están en la relación de convocados. En las instalaciones del Estadio El Sardinero, el entrenador del Racing de Santander dará el nombre de los 18 elegidos haciendo los tres último descartes instantes antes de que arranque el partido.

Convocatoria del Racing Club de Santander ante el Rayo Majadahonda

Porteros: Iván Crespo y Raúl Domínguez.

Defensas: David Córcoles, Miguel Gándara, Samuel Llorca, Mikel Santamaría, Israel Puerto y Julen Castañeda.

Centrocampistas: Álvaro Peña, Borja Granero, Jagoba Beobide, Alberto Gómez, Javi Cobo, Sergio Ruíz, Óscar Fernández, Pau Miguélez, Santi Jara y Héber Pena.

Delanteros: Dani Aquino, Carlos Álvarez y Abdón Prats.