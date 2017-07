Viadero: "Estábamos ante una gran oportunidad y no se ha conseguido"

Google Plus

El entrenador del Racing de Santander, Ángel Viadero, declaró que el partido era muy dificíl y que iban a intentarlo, pero que al final no se ha conseguido: "Dije durante la semana que el partido sería de una gran complejidad y que remontar el 1-4 sería muy complicado. Pero estabamos ante una oportunidad para ver de que somos capaces y no se ha conseguido".

Analizando el conjunto de la eliminatoria, el técnico verdiblanco comento lo dificil que era remontar el resultado del partido de ida en Santander: "Partíamos de un resultado muy complicado. Lo hemos intentado por todos los medios pero al final no lo hemos logrado. El domingo pasado, y su resultado, nos dejó muy heridos y fatigados, porque jugamos con un hombre menos ante el peor equipo que puedes enfrentarte con diez jugadores".

Cuestionado por si estaban cansados, el preparador santanderino dijo que si, pero que eso no ha afectado a la competitividad de su equipo en esta eliminatoria con el filial del Barcelona: "El equipo llegaba bastante castigado en todos los niveles, especialmente el mental, ya que tras 48 partidos de competición y un play off tan exigente, se ha notado la fatiga en los jugadores. Aún así, hemos competido y no hemos tirado la eliminatoria por la borda en ningún momento. Hemos intentado hacer un buen partido, pensando siempre en ir gol a gol".

También quiso dejar claro que el equipo y el cuerpo técnico están muy fastidiados por no haber conseguido el ascenso, pero que estas situaciones se dan en el fútbol: "Tanto yo como el cuerpo técnico y los jugadores estamos muy heridos y muy fastidiados. Aunque sabíamos era muy difícil, dentro de nosotros creíamos en nuestras esperanzas de remontada. Está claro que no lo hemos conseguido a pesar de la necesidad que tenía el club de lograrlo, pero el deporte es así y estas situaciones se dan".

Preguntado por el planteamiento, contestó que creía que era el mejor para el tipo de partido que tenían que hacer y que solo falto el gol que abriera la lata: "Con el planteamiento hemos pensado que era lo mejor que necesitaba el equipo para tener profundidad arriba y nos ha dado lo que necesitamos, al igual que los jugadores que salieron desde el banquillo. Nos ha faltado un poco más en los tramos finales, porque había que buscar el primer gol para acercarnos poco a poco a la eliminatoria y jugamos más o menos bien, pero nos faltó algo de acierto y presencia en los tramos finales de cada parte".

Para finalizar, el entrenador cántabro no quiso aclarar si continuaria o no al frente del equipo la próxima temporada: "No es el momento de hablar de esas cuestiones ni de mi continuidad. Estamos todos muy dolidos. Es un día muy difícil y ahora lo importante es pasarlo".