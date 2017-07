Las deudas descienden al Boiro a Tercera

Google Plus

Fuente: Cuenta de Twitter del CD Boiro

El CD Boiro ha confirmado a través de las redes sociales que jugará la temporada que viene en Tercera División. Hoy, a las 12:00 horas, era la fecha límite para solucionar las deudas que arrastra el club por el impago de las nóminas de varios de sus jugadores, una cuantía que asciende hasta los 94.000 euros. Desde la AFE informaron que, junto con el Gavá CF y el CD Palencia, los boirenses “no han satisfecho antes de concluir el plazo el total de los pagos establecidos por la Comisión Mixta AFE-RFEF de 2ª B para cubrir las cantidades reclamadas por sus jugadores”. Pero, a pesar de que desde hace días la entidad gallega defendía que el equipo no corría riesgo de descenso y que el problema de los impagos se solucionaría antes de la fecha límite, desde la cuenta oficial del club han informado de que el pago no se realizó y que por lo tanto el conjunto barbanzano se ve obligado a perder la categoría.

Los jugadores del Boiro tomaron la decisión de demandar al club por el impago de las nóminas de marzo, abril y mayo. La situación se agravó este mes con la dimisión del presidente David Places y el distanciamiento entre el club y el ayuntamiento de Boiro. De hecho, la mala relación entre la dirección del equipo y el consistorio fue la que provocó la renuncia del máximo mandatario. El todavía presidente tranquilizaba a la afición desde hace semanas afirmando que el equipo estaba pendiente de cobrar 104.000 euros de patrocinadores y subvenciones. Además, el propio Places confirmó en el día de ayer que su intención era la de pagar la deuda “aunque tenga que pagarla de mi propio bolsillo”. A pesar de ello y de los rumores sobre la intención de al menos cuatro grupos inversores (dos nacionales y dos internacionales) de hacerse cargo del club, la escuadra blanca informó a sus jugadores que no podía hacer frente a la deuda y que, por tanto, no competiría el año que viene en la división de bronce del futbol español.

Los gallegos emitieron un comunicado en el que confirmaban el descenso, sin esperar la confirmación oficial de la RFEF. Desde las oficinas de Barraña informaron a este medio que por el momento la Real Federación Española de Fútbol no se ha puesto en contacto con ellos y que a priori no hay programada una rueda de prensa del presidente ni de nadie ligado a la dirección del club. Esta situación, aunque complicada, puede ser todavía reversible si al equipo le conceden una moratoria desde la Federación. Según el diario ‘La Voz de Galicia’ ya se han iniciado los trámites para intentar no perder la categoría. Con todo, el club atraviesa una difícil situación económica que provocará, aunque finalmente se pague la deuda, 17.000 euros de pérdidas.

La plaza que deja bacante el Boiro se pondrá a subasta para los equipos que la soliciten y que puedan pagar el precio resultante de la suma de las deudas de Gavà, Boiro y Palencia y la división entre tres. De esa operación saldrá el valor de la "vacante" que dejan en Segunda B los barceloneses y los coruñeses, ya que el cuadro palentino perdió la categoría a nivel deportivo y bajará hasta Regional. La plaza de los gallegos será ofrecida por a Bergantiños y Cerceda en primer lugar al tener preferencia por su clasificación el curso pasado. De no poder ascender, la UD Somozas podría reclamar la plaza.

Las próximas horas son decisivas para el futuro del club barbanzano. Sus incondicionales, As Krusadas Boirenses, han mostrado a través de un comunicado su malestar por la dramática situación del club pero a su vez pidieron a todos los aficionados del Boiro un apoyo absoluto al conjunto blanco en estos momentos tan difíciles. A lo largo del día se han ido sucediendo las muestras de apoyo de aficionados de Santander, Burgos, León, Asturias y otros puntos de la geografía española que lamentaban el descenso de un equipo que se ganó la permanencia en los terrenos de juego. Una tragedia griega llevada al escenario futbolístico. Una vez más, el dinero se impone a los méritos deportivos. Esperemos que haya un segundo capítulo. La andanza del CD Boiro en Segunda B merece un final feliz.