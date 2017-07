El CD Boiro pudo ser víctima de una estafa

El presidente David Places, a la izquierda y de espaldas, charlando con el alcalde y aficionados

La ya de por si enrevesada y truculenta temporada del CD Boiro parece no tener fin. Cada día aparece un nuevo capítulo en este serial de catastróficas desdichas en el que vive el club gallego. El por ahora presidente de la entidad blanca, David Places, interpuso en la tarde de ayer una denuncia ante la Guardia Civil donde afirmaba que tanto el club como él fueron víctimas de una estafa perpetrada por el grupo inversor mexicano Impronta Sport, que se comprometió a hacerse cargo de la deuda de 94.000 euros que finalmente nunca fue abonada y que puede descender al equipo a Tercera División por el impago.

La presunta estafa

En la denuncia del presidente se establece que hay emails, llamadas telefónicas y documentos que apoyan la versión del mandatario boirense. Durante las últimas semanas varios grupos inversores tanto nacionales como internacionales se habían puesto en contacto con el Boiro interesados en invertir en el equipo barbanzano. La predisposición y la insistencia de los aztecas convencieron al presidente de que la oferta de su grupo era la mejor para la economía del club. En las conversaciones tanto el Boiro como los inversores se habían comprometido a unir sus fuerzas en un contrato en el que los mexicanos abonarían la deuda de 94.000 euros e invertirían 300.000 euros durante el curso 17/18 para los gastos de la temporada. Además, los inversores tenían la intención de convertir al equipo en una futura potencia del futbol gallego y utilizar al club como puente para que futbolistas americanos dieran sus primeros pasos en Europa.

Presuntamente los mejicanos se comprometieron a abonar la deuda e invertir 300.000 euros en el club

Sin embargo, el viernes a las 12:00 horas era la fecha límite para abonar la deuda para no correr el riesgo de descender. El presidente, al ver que no se subsanaban los impagos, se puso en contacto con el grupo inversor donde supuestamente le informaron que el pago sería abonada antes del límite y que solo era cuestión de tiempo. Pero superado el plazo, la deuda no había sido abonada y el presidente fue incapaz de obtener respuesta del los presuntos inversores. Ahora el club ha iniciado los pertinentes procedimientos legales para intentar revertir la situación. “La intención del club fue en todo momento abonar la deuda, no se trata de un capricho” afirmaba David Places. Desde el club barbanzano esperan que la buena voluntad del equipo y la denuncia ante la Guardia Civil puedan convencer a la Real Federación Española de Futbol y la AFE para la concesión de una moratoria en la que se abone la deuda.

El club ya se ha puesto en manos del abogado experto en el régimen jurídico del deporte Javier Picallo para que los asesore y se haga cargo de su caso. El letrado afirmó que “el engaño es obvio y ha sido consumado. Además hay pruebas del mismo”. Por otro lado, el club informó de que mañana se realizará una rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentra el club y responderá a las dudas de los aficionados y la prensa. El caso del Boiro afecta no sólo a la entidad barbanzana, sino al resto de equipos que están pendientes de si su plaza en el fútbol de bronce queda bacante o no, además de las Federaciones que deben reestructurar el Grupo I y la Tercera División si finalmente se consuma el descenso. La historia promete más sorpresas y mañana viviremos otro capítulo de lo que promete ser el culebrón del verano en el fútbol gallego y de la Segunda B, como una novela de policías y ladrones. Pronto sabremos si el Boiro está muerto o sólo estaba ‘de parranda’.