David Places: “La prioridad ahora es mantener la categoría”

Camisetas del CD Boiro / Fuente: imagen cedida por Studio A4

En la tarde de ayer el todavía presidente del CD Boiro, David Places, acompañado de otros miembros de la junta directiva de la entidad blanca y de Javier Picallo, el abogado que se hace cargo de la situación tanto legal como deportiva que vive el club, comparecieron ante los socios y la prensa para dar explicaciones de lo ocurrido en los últimos días e informar sobre la hoja de ruta que va a seguir el conjunto barbanzano. Para el equipo gallego, la prioridad ahora mismo es intentar revertir la situación a nivel deportivo, ya que el impago de 93.700€ por los sueldos de los jugadores puede enviar al equipo a la Tercera División del fútbol español.

Una situación sin precedentes

David Places quiso dejar constancia en primer lugar que la misma mañana del lunes el club abonó la deuda en su totalidad. “Esta misma mañana se realizó el pago de los 93.700 euros que el club debía a sus jugadores y se envió la documentación pertinente a la Federación para intentar que el club salve la categoría” afirmaba el dirigente blanco, que recalcó en todo momento que es una categoría que el conjunto boirense “se ganó en el terreno de juego”. Pero el tema principal de la reunión era la situación del club, agravada por la entrada en escena del grupo inversor mexicano Impronta Sport, que supuestamente estafó al club al intentar crear un acuerdo para la colaboración de ambas entidades, un acuerdo que los mexicanos no cumplieron. El problema llegó en el momento de abonar la deuda, una deuda que en palabras de Places “iba a ser abonada por el grupo inversor” y que tanto él como el abogado Javier Picallo confirmaron que la empresa azteca “era conocedora de los plazos en los que se debía llevar a cabo el pago, como consta en los mails y documentos que intercambiamos en los que se establece que la fecha límite para el pago de la deuda es el viernes 30 de junio a las 12:00 horas”.

En la mañana del lunes 5 de junio el Borio depositó la totalidad de la deuda

“Desde hace dos semanas hemos recibido un gran número de llamadas de grupos de inversores, interesados en formar parte del club” confirmó el presidente. “La decisión de apostar por la propuesta mexicana y no por otra fue la predisposición y el empeño que demostraron, además de unas condiciones mucho más seductoras que las del resto de grupos”. Estas condiciones, además de asumir la deuda, giraban en torno a una inversión inicial de 300.000 euros la próxima temporada, junto con una inversión futura que rondaría los 400.000 euros las dos campañas siguientes. Por otro lado, se habló de que el grupo inversor colaboraría con la contratación de jugadores americanos que daría sus primeros pasos en el futbol europeo con la casaca boirense y de una mejora en la escuela de futbol del club gallego. “Todos estos aspectos y otros más pretendían llevar al Boiro a un nuevo nivel en la élite del futbol gallego y nacional” afirmaba el mandatario, además de añadir que la elección de la propuesta “solo estaba motivada por el aspecto deportivo, nunca por consideraciones personales”.

De los acuerdos alcanzados entre el club y el grupo mexicano Places admitió que durante las conversaciones en un primer momento se negaron a firma del borrador de colaboración y obligaron a los inversores a cambiar dos puntos. “En el propio borrador que nos enviaron nos negamos a aceptar dos puntos que tuvieron que cambiar, en los que se establecía que la toma de decisiones en diversos apartados tanto económicos como deportivos recaía sobre el grupo inversor en su totalidad. Y nos negamos, y porque el Boiro no es una Sociedad Anónima Deportiva, sino que pertenece a sus socios, por lo que lo aconsejable es crear una mesa de trabajo entre la directiva del Boiro y el grupo inversor”. Ahora, todo eso queda en papel mojado, aunque esos documentos pueden servir para acreditar la versión del presidente, aunque reconoce que “ahora la prioridad es mantener la categoría” y que lo ocurrido con los inversores mexicanos se solucionará por la vía penal en su momento, ya que puede dilatarse en el tiempo.

Sin embargo, el presidente no intentó rehuir responsabilidades, ya que admitió que no debería haber confiado en el grupo inversor aunque eso lo supo “a toro pasado” y que siempre creyó que su apuesta “era lo mejor para el club”. “A las 12:05h del viernes intenté abonar el pago, pero el expediente ya se había iniciado y no se pudo solucionar” dijo el mandatario. Sobre el supuesto aval que se podría presentar concluido el plazo del pasado viernes el presidente admitió que la interpretación de ese aval se debió a una confusión entre él y el presidente de la Federación Gallega de Fútbol Rafal Louzan “Rafael Louzan, nos dijo en su momento que teníamos hasta el día 5 para presentar un aval. Más tarde supimos que fue un error del presidente de la Federación que creía que todavía existía esa posibilidad, pero todos nos podemos equivocar” lamentaba el presidente boirense.

Javier Picallo: "Los jugadores que demandarón al club están de acuerdo en retirar la demanda"

Por su parte, Javier Picallo explicó a los presentes que la ley que puede descender al Boiro es el Artículo 192 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, que establece que “A las 12 horas del último día hábil del mes de junio de cada año, los clubes habrán de tener cumplidas íntegramente sus obligaciones económicas contraídas y vencidas con futbolistas, técnicos y con otros clubes”. “El espíritu de la ley” explicaba el letrado “es que los jugadores cobren, es decir, busca proteger al futbolista profesional”. “Es cierto que en el aspecto legal el Boiro no cumplió la ley, pero se debe contextualizar y tener en cuenta el por qué el Boiro no pudo cumplir con sus obligaciones legales, y es porque fue engañado por un grupo inversor” afirmaba Javier Picallo. Además, en los documentos a los que tuvo acceso le llamó la atención “que en los mails aparecen nombres y apellidos, número de licencia del abogado y el borrador del convenio de colaboración, lo que nos hace pensar que todo lo que se trató en un primer momento entraba dentro de un pacto de colaboración totalmente licito”.

El abogado además declaró que había mantenido conversaciones con los jugadores que demandaron al club y que, en vistas de que el pagó de la deuda se había abonado correctamente, estaban dispuestos a retirar la demanda interpuesta contra el club. “Los jugadores están de acuerdo en dar marcha atrás con la demanda, pero si la Federación decide no aceptar el pago, va contra su propia ley, la que busca proteger a los jugadores de la AFE para que estén al corriente de pago. Incluso si eso sucede, los jugadores no cobrarían la totalidad de la deuda, sino una parte, y podría alargarse hasta siete u ocho meses” confirmaba Picallo. A su vez, dijo que no creía que existieran precedentes de un caso similar en el futbol español y que los plazos para que la Federación se ponga en contacto de nuevo con el club para informar de su futuro se desconocen, aunque cree que al tratarse de un caso excepcional responderán en la mayor brevedad posible.

Finalmente, el presidente pidió disculpas a todos los aficionados por lo que está viviendo el club y dijo que él era “uno de los principales afectados, porque yo con esto no ganaba nada, todo lo que hice fue por el club” además de declarar que el viernes “fue uno de los peores días de su vida”. Con todo, y a pesar de su renuncia a la presidencia, dejó una puerta abierta a su regreso en el futuro si el club consideraba que su continuidad es lo mejor para la entidad e hizo un llamamiento a la afición, a la que dijo que “no tenía un solo reproche”, para que se mantuviese unida ya fuera en Segunda B o en Tercera División.

Las explicaciones ni convencieron ni gustaron a todos los asistentes, aunque lo que si se percibió fue un apoyo total al presidente, un hombre que siempre ha dado la cara, ha cumplido su palabra y ha logrado llevar al club boirense de los campos de tierra del amateurismo gallego hasta la tercera categoría del fútbol nacional. Las próximas horas son cruciales para el club y para saber si su futuro sigue siendo de bronce o pierde su plaza en Segunda B, una plaza de la que están pendientes muchos clubes. Todavía quedan muchas preguntas sin responder, como si hay algún club de Tercera División interesado en el descenso del Boiro que se pudo esconder detrás de toda esta trama para sacar tajada comprando la plaza del club gallego, o si en caso de mantener la categoría los barbanzanos están dispuestos a dejar entrar a alguno de los grupos inversores que mostraron interés por entrar en Barraña. Pero eso supuestos pertenecen al mundo de la fantasía y, de existir, serían problema del Boiro futuro. Si es que, claro está, el Boiro tiene algún futuro. Crucemos los dedos para que así sea.