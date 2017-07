Sergio Rivera, Eneko Iriondo, Borja Hernández y Juanra Martínez ya visten la camiseta del Guijuelo

Presentación oficial | Foto: CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha presentado de forma oficial a Sergio Rivera, Eneko Iriondo, Borja Hernández y Juanra Martínez, que se han incorporado al conjunto chacinero a lo largo de la semana.

Eneko Iriondo, procedente del Zamudio SD; el jugador declaraba que "las primeras impresiones han sido buenas, es un momento de adaptarse tanto al Club cómo al pueblo. La adaptación está siendo muy fácil, trabajamos bien día a día y estamos muy motivados" En cuánto a sus metas para está temporada el jugador declaraba: "Es un deporte de equipo, y trabajando día a día llegarán los resultados." Eneko Iriondo se describe a el mismo como "soy un jugador rápido, me gusta atacar mucho, me gusta defender también, un jugador de equipo." Un jugador que se siente cómodo jugando tanto de lateral como de extremo como el mismo a declarado.

Sergio Rivera, procede del División de Honor del Real Valladolid y se ha formado en la cantera del Santa Marta. "Vengo de un equipo juvenil, no tengo experiencia senior, pero es un buen escaparate para aprender y sobretodo para coger confianza en la categoría" El jugador al estar fuera de casa declaraba que había mejorado mucho en madurez de juego. En los primeros días como jugador del Guijuelo Sergio Rivera comentaba "Al principio yo soy un chaval tímido, pero me he adaptado bien, los compañeros me intentan ayudar, me intentan dar conversación. Y luego en el campo es un proceso de adaptación, y poco a poco me iré encontrando más a gusto. "

Borja Hernández un jugador procedente del Jumilla que acaba de llegar a Guijuelo con la intención de aportar "trabajo, ayudar a los compañeros y el compromiso". El jugador conocía al míster Jordi Fabregat y a los jugadores canarios Néstor Gordillo y Manu Dimas, " me han ayudado mucho, entre canarios nos ayudamos mucho y para mi es muy importante al llegar a un pueblo nuevo y encontrarme también desde el principio es importante"

Juanra Martínez procede del Lorca FC, incorporándose hoy al grupo formado por 14 jugadores donde conocía a Cifo (también ha llegado esta temporada) El mediocentro declaraba "con los compañeros muy bien, hoy es el primer día y muy contento" El jugador declaraba que eligió al Guijuelo por mantener una continuidad en el terreno de juego.