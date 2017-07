Prosi completa el centro del campo del Pontevedra

Google Plus

Prosi en su etapa en el Cartagena. | Foto: Dani Ponce (VAVEL.com).

Luchar por cotas importantes requieren de una planificación previa y contar con la totalidad de la plantilla para realizar la mayor parte de la pretemporada. El Pontevedra CF tenía claro que debía hacer para volver a luchar por el ascenso a Segunda División y prácticamente ha completado ya su plantilla.

Este miércoles, el cuadro granate confirmaba su décimo noveno refuerzo, quedando por llegar únicamente uno o dos jugadores más. El fichaje de los gallegos, Diego Álvarez 'Prosi' llega desde el Burgos CF y viene a reforzar la posición del centro del campo.

La entidad lerezana ha apostado por un jugador experimentado en la categoría y que las dos últimas campañas ha militado en el Burgos CF, enfrentándose al Pontevedra CF.

Con 30 años, Prosi se encuentra en su mejor momento deportivo y así lo demostró en las filas burgalesas siendo vital para la permanencia y anotando ocho tantos. Pese a ser un jugador del centro del campo y sin excesiva presencia ofensiva, su golpeo de balón parado es uno de los principales activos con los que cuenta el ovetense.

Su llegada al cuadro granate provoca que Luisito cierre la parcela ancha del campo con Carlos Ramos, con el que compartió vestuario la campaña pasada; Kevin Presa y Álex Fernández.

Experiencia no le falta al centrocampista asturiano, que no ha sido capaz de dar el salto a Segunda División pese a militar en equipos de relativo nivel. Dio sus primeros pasos en el Real Madrid C, antes de pasar por el Montañeros, con el que debutó en la categoría de bronce, y el filial del Almeria. La vuelta a su tierra le permitió jugar con el Real Oviedo en Segunda División 'B' tras pasar por su segundo equipo el mismo año. Caudal Deportivo, CD Guadalajara y FC Cartagena fueron los siguientes destinos que tomó este mediocentro que acumula experiencias y buenas actuaciones allá por donde pasa.

Ocho amistosos de pretemporada

El Pontevedra CF ya ha iniciado la pretemporada con la mirada puesta en mejorar lo conseguido la campaña pasada y luchar por el ascenso a Segunda División. Para ello, el conjunto granate tendrá ante sí ocho amistosos que sirvan de preparación de cara a la próxima temporada en la categoría de bronce. Deportivo de la Coruña y Sporting de Gijón serán los dos rivales de más nivel y ambos visitarán el Estadio de Pasarón. A domicilio se enfrentará al Coruxo y el Arosa, en un triangular; para jugar también frente al Cambados, el Estradense, el Céltiga, la UD Ourense y el Marcón Atlético.