El Racing de Ferrol prosigue su pretemporada y presenta sus camisetas

Varios jugadores del cuadro departamental posan con las nuevas equipaciones. | Foto: Racing de Ferrol.

Varias sesiones de trabajo. El Racing de Ferrol suma carga física a una pretemporada que arrancó la pasada semana y que tiene el objetivo de afrontar la temporada con las mayores garantías posibles. Tras ser incapaces de luchar por el ascenso a Segunda División, el cuadro departamental quiere volver a la élite en honor a su presidente fallecido este año. El objetivo no parece nada sencillo y el cambio de grupo complica aún más las cosas, ya que Miguel Ángel Tena deberá estudiar a nuevos equipos. Aunque por el momento todo se centra en los entrenamientos y en el primer encuentro amistoso que disputará este mismo sábado en A Malata.

Mientras tanto, el Racing de Ferrol sigue oteando el mercado en busca de dos fichajes específicos: un jugador que complemente el eje de la zaga y otro que refuerce el extremo. Aunque el cuadro departamental no tiene excesiva prisa en firmar a estos jugadores y trabaja en distintas opciones. Del mismo modo pretende buscar una solución a la situación de David Bandera, al que Miguel Ángel Tena ya ha comunicado que no cuenta con él. El jugador leonés está dispuesto a cumplir el año de contrato que le resta pese a que sus opciones en el equipo parecen mínimas. La intención de la entidad es que el centrocampista encuentre acomodo en otro equipo y no ocupe una ficha de mayor de 23 años.

Además, el Racing de Ferrol ha aprovechado este miércoles para dar a conocer las camisetas oficiales que vestirá el club durante la temporada 2017/2018. De nuevo, la reconocida firma Nike ha sido la encargada de diseñar y confeccionar la elástica verde del conjunto departamental. Una elástica que es completamente verde y que cuenta con los detalles más oscuros en los hombros, manteniendo fuera de la misma el color blanco presente en otras campañas. El primer equipo ferrolano estrenará su nueva equipación durante la disputa del I Trofeo 'Isidro Silveira' de este sábado ante el Celta de Vigo y el Sporting de Gijón.

Una pretemporada de quilates

El Racing de Ferrol disputará este mismo sábado su primer encuentro de pretemporada y lo hará a través de un triangular con equipos de superior categoría. Así, el Celta de Vigo y el Sporting de Gijón llegarán este sábado al Estadio de A Malata para disputar el I Trofeo 'Isidro Silveira'.

En apenas una semana, el cuadro departamental completará dos enfrentamientos más con los otros equipos gallegos de mayor nivel. De este modo, se verá las caras con el Deportivo de La Coruña este jueves 27 de julio y, cuatro días después, el domingo 30 de julio se enfrentará al CD Lugo. Hasta que comience la competición participará en varios amistosos más con el fin de seguir con su preparación de cara a la próxima temporada.