El futuro ‘estrella’ del Racing de Ferrol

Google Plus

Fuente: http://racingclubferrol.net

El pasado martes salió a concurso público el paquete de acciones del Racing de Ferrol que pertenece al Ayuntamiento de Ferrol. El consistorio gallego, poseedor del 39,09% del club (16.689 acciones valoradas en 401.419,12 euros), se deshace de esta forma de su participación accionarial en el conjunto local. Desde ese momento, se abrió un plazo de quince días para que los interesados se pongan en contacto con el ayuntamiento y hagan llegar sus propuestas, y el primer interesado fue el empresario gallego Ignacio Rivera.

Las propuestas

El Consejero Delegado del grupo ‘Hijos de Rivera S.A.’, la empresa que comercializa ‘Estrella Galicia’ y ‘Cabreiroá’, tiene la intención de comprar las acciones a título personal para pasar a formar parte del club. Pero la idea del empresario no termina ahí, su intención es ser el accionista mayoritario del conjunto verdiblanco. Para ello, deberá adquirir a mayores un 11% más del club, por lo que tendrá que llegar a un acuerdo con la familia Silvera, quienes dirigieron el club los últimos 25 años, poseedora de un 22% del accionariado. La compra de los títulos a los herederos de Isidoro Silvera permitiría al empresario tener más del 50% del club, teniendo de esta forma libertad total en la toma de decisiones.

La propuesta de Ignacio Rivera se une a la de Michel Salgado y otros grupos inversores

Para poder hacerse con el accionariado, Ignacio Rivera no debe cumplir únicamente el requisito económico, sino que la adjudicación del paquete se divide en dos puntos: 30 puntos está destinados a la oferta económica y 70 al proyecto deportivo que presente quien esté interesado en adquirir las acciones. El proyecto debe girar en torno a la inversión futura que se hará en el club, el dinero que se pondrá sobre su futbol base, la vinculación de la entidad con el municipio, etc. Esta medida lo que pretende es evitar la llegada de personas que pretendan especular con el club sin tener un plan deportivo real. Por otro lado, la entrada de Ignacio Rivera en el Racing no será una experiencia nueva para la familia ‘Hijos de Rivera S.A.’. El grupo, especialmente por medio de ‘Estrella Galicia’, es uno de los principales impulsores del deporte gallego, siendo uno de los sponsor más importantes del Deportivo de La Coruña, el Celta de Vigo o el Club Deportivo Lugo. Además, la cervecera patrocina al Obradoiro CAB de la ACB, al equipo de hockey Liceo de A Coruña y a tres escuderías del mundial de motociclismo.

Pero la oferta de Ignacio Rivera no está sola sobre la mesa. Michel Salgado, exjugador del Real Madrid y Celta de Vigo, también se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Ferrol para hacerse con el paquete de acciones. El exlateral merengue cuenta además con apoyo de capital catarí y empresarios ferrolanos, por lo que su propuesta puede ser una dura competidora para la de Rivera. Junto a esta, grupos inversores asiáticos y sudamericanos se han interesado por la situación del club, aunque estos grupos lo que buscan es hacerse con el control mayoritario y la compra de este paquete de acciones no le proporciona el 50,01% necesario.

Con 98 años a su espalda, el Racing de Ferrol es uno de los equipos con más historia de Galicia y uno de los ‘cocos’ del Grupo I de la Segunda División B. El hecho de que el club no tenga deuda lo hace, si cabe, más atractivo para la entrada de nuevos inversores. Unos inversores que deberán aportar liquidez a la caja registradora del club, ya que, a pesar de estar saneado, a nivel económico la entidad no atraviesa su mejor momento. Las próximas semanas son clave para conocer cuál será el rumbo que va a tomar la escuadra departamental, centrada en ascender a Segunda División. Un objetivo que tanto la afición como el club esperan cumplir esta temporada, tanto si llegan nuevos inversores como si no.