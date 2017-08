Primera victoria del Guijuelo en pretemporada ante el Salmantino

Google Plus

El Club Deportivo Guijuelo ha disputado su cuarto partido de pretemporada, en esta ocasión frente al Salmantino, equipo de la ciudad charra recién ascendido a la Tercera División. Con la primera victoria de los de Jordi Fabregat por 2-0, con goles de Manu Dimas y Manuel Renaldo.

Jordi Fabregat apostó por el siguiente once titular: Kike Royo; Raúl Ruiz, Kevin, Antonio Ayala, Jonathan Martín; Juanra, Julián Luque , Cifo, Carmona; Manu Dimas y Antonio Pino, un once en el que tanto Raúl Ruiz, Pepe Carmona y Manu Dimas tuvieron el protagonismo de una plantilla que aún sigue en proceso de formación. Por su parte, el Salmantino saltó al terreno de juego con el siguiente once titular: Rodri; Amorim, Dela, Miguel Ángel, Miranda, Tejedor, Caramelo, Amaro, Garban, Martín Galván y Sergio Ramos.

El partido arrancó con un dominio alterno entre ambos equipos, que presentaban onces muy reconocibles para ambas aficiones. Aunque sería el Salmantino el primero en tomar las riendas del choque, y tendrían la primera ocasión con un tiro que se marcharía a córner, minutos después el Guijuelo comenzaba a despertar y tendría la primera ocasión de gol por parte de Pepe Carmona, pero el esférico se marcharía rozando el lateral izquierdo de la portería defendida por Rodri.

El Club Deportivo Guijuelo, empezaba a tener el dominio del balón y lo intentaría Julián Luque, pero el tiro del cantábro se marcharía desviado. Por parte del Salmantino, un Garban muy activo generaba un buen juego entre lineas, pero el capitán Jonathan Martín era la sombra de su rival. Un partido que contaba con ocasiones para ambos equipos, aunque el equipo local mostraría más ansias por llegar y adelantarse en el marcador y en el minuto 27, Amorim pudo hacer el 1-0 para los de María tras una buena jugada de Garban, pero el balón se marchó desviado. . En el minuto 32 el árbitro anularía un gol por fuera de juego al delantero canario Manu Dimas. A esta jugada respondería el equipo local, con una clara ocasión tras sacar un córner, dónde Galván, pudo adelantar a su equipo también lo intentaría su compañero Sergio Ramos, pero el marcador del Estadio Helmántico no se movía y seguía el empate inicial.

A tan sólo 5 minutos de llegar al final de la primera parte, el Guijuelo se adelantaría en el marcador con gol de Manu Dimas, tras una buena combinación de Raúl Ruiz y Cifo, el canario remató de cabeza y nada pudo hacer el portero local. Aunque el Guijuelo pudo terminar la primera parte con un 2-0 tras un fallo del defensa local Dela, que aprovechó Cifo, pero el guardameta local Rodri estuvo muy atento y se llegó al descanso con el 1-0 en el marcador.

Penalti a favor del Salmantino y gol del Guijuelo

La segunda mitad del encuentro arrancó con cambios en ambos conjuntos, pero el Guijuelo seguía dominando y nada más arrancar Raúl Ruiz tuvo la primera ocasión tras el lanzamiento de una falta desde la frontal. El Salmantino quería llevarse la victoria de este derbi de pretemporada, y así lo demostraban sus jugadores, Galván tuvo una gran ocasión tras superar a varios jugadores del conjunto chacinero, pero se toparía con Kike Royo, aunque el jugador demostró su calidad ante los aficionados presentes en el campo.

Una segunda mitad con menor número de ocasiones de gol, donde ambos equipos mantenían la posesión del esférico, donde la fluidez del juego era menor en comparación con la primera mitad. Pero a pesar de esa igualdad el Salmantino quería más y empezaría a jugar con balones largos en busca de Sergio Ramos mientras que los chacineros no se acercaban a la portería rival. En el minuto 83, tras un fallo de Antonio Ayala, que dejaría solo a Valentín, el jugador chacinero Abel solo pudo frenar a su rival con un derribo, que sería sancionado con un penalti que se marcharía al palo de la portería defendida por Cetu y el marcador se mantendría con el 0-1 de la primera mitad, pero por unos instantes, ya que el Guijuelo aprovecharía el rechace y en el contraataque, Manuel Renaldo pondría el 0-2 en el marcador, con el que se llegaría al final del encuentro.