El Racing se deshace del CCD Queixas

Fuente: http://racingclubferrol.net

El Racing de Ferrol logró su primera victoria de la pretemporada y avanza con paso firme en la Copa Diputación después de endosar un contundente 0-3 al Centro Cultural y Deportivo Queixas. De esta forma, los de Miguel Ángel Tena siguen engrasando la maquinaria antes del pistoletazo que dará inicio a la temporada el próximo 20 de agosto ante el Coruxo CF y dando oportunidades a los juveniles verdes para demostrar que están listos para trabajar codo con codo junto a los mayores.

Bajas y recursos

La primera piedra en el camino del Racing en esta Copa Diputación fue el CCD Queixas, un modesto equipo que compite en el Grupo I de la Primera gallega. Para los ferrolanos el encuentro significaba el primer partido de la pretemporada en el que se medían a un rival de una categoría más bajas que la suya después de las pruebas ante Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Deportivo de La Coruña y CD Lugo, todas ellas saldadas con derrota. Pero, a pesar de que a priori la peligrosidad que revestía este partido era infinitamente inferior a los anteriores, para los verdes era un encuentro engañoso por el gran número de bajas que llevan acarreando desde el inicio de la pretemporada. Para paliar el vacío provocado por las lesiones, el adiestrador racinguista tuvo que tirar de la cantera para completar la convocatoria y dar una oportunidad a los cachorros ferrolanos.

Abelenda, Armental y Maceira fueron los goleadores racinguistas

Además de las bajas, para el Racing este era el primer partido del curso en el que jugaban lejos del verde de A Malata. Las pequeñas dimensiones y el firme irregular del campo de A Revolta no eran el mejor escenario para que los de Miguel Ángel Tena desarrollasen su juego basado en el mimo al balón, por lo que tuvieron que cambiar por un estilo más vertical y menos combinativo. Aun con las ausencias destacadas de Ian Mackay, Jacobo Trigo y Joselu, los de Ferrolterra salieron a llevarse el encuentro desde el primer minuto con un bombardeo constante de ocasiones sobre la meta del Queixas. Las llegadas fueron sucediéndose con el paso de los minutos y el futbol de los ferrolanos fue maniatando a sus adversarios, incapaces de responder sobre el terreno de juego. Con todo, los goles se hicieron de rogar hasta que, superado el ecuador de la primera parte, Brais Abelenda inauguró el luminoso al rematar un centro llovido al segundo palo. Pocos minutos después, Adri Armental amplió la ventaja con un disparo cruzado y seco que acabó dentro de las mallas.

El segundo periodo fue un mero trámite para un Racing que ya se veía con un pie y medio en la siguiente ronda. Sintiéndose superior al Queixas, el conjunto verde continuó dominando a sus rivales y llegando con claridad a la meta contraria. Sota y Mendi pudieron poner más tierra de por medio con sus ocasiones y Pablo Rey estrelló el esférico en el travesaño, pero el marcador siguió sin moverse hasta el último cuarto de hora de partido, momento en el que Maceira se sacó un de la chistera un imparable disparo a la escuadra para poner el definitivo 0-3. Antes del gol, el técnico valenciano ya había dado entrada a algunos juveniles como el defensa Iván Pérez, el centrocampista Edu Blanco o el delantero Luis Rodríguez, que aprovecharon esos minutos para dejar patente que pueden ser un valioso recurso del que echar mano a lo largo de una larga temporada.

Con la victoria, los ferrolanos acceden a los octavos de final de la Copa Diputación, en donde se medirán al Club Silva SD, que eliminó al Abellán por idéntico resultado, y con la grata noticia de que no han tenido que lamentar más bajas. La plantilla del Racing todavía no está cerrada y en los próximos días pueden llegar más incorporaciones a A Malata, además de que jugadores como el recién llegado Alain Eizmendi todavía no han debutado. En la siguiente ronda de Copa es posible que veamos caras nuevas portando la casaca verde. Y si no, siempre están los juveniles. Cantera, divino tesoro.