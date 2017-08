Héctor Pizana y Manu Fuster ya visten la camiseta del Guijuelo

Google Plus

Presentación oficial Manu Fuster y Héctor Pizana | Foto: CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha presentado de forma oficial a sus dos últimas incorporaciones, Héctor Pizana y Manu Fuster se presentaban ante los medios de comunicación. Héctor Pizana declara “puedo ofrecer mucho trabajo, las ganas que traigo vengo de una temporada que para el equipo ha sido increíble pero en lo personal no he tenido tantos minutos como me gustaría, salgo para tener más minutos vengo a pelea por ellos, sé que Kike aquí es importante, pero vengo a pelear para volver a Albacete con garantías”.

Héctor Pizana hablaba de las primeras impresiones tras su llegada a Guijuelo “Veo a un equipo con calidad, que se adapta muy bien a lo que quiere el míster, con gente con ganas de trabajar, humilde y si todo sale como se quiere puede salir un año bueno.” “Es un grupo fuerte como todos, cada equipo tiene su campo su forma de competir, su forma de jugar, cada partido va a ser diferente y tenemos que adaptarnos a varias formas de jugar, a varios campos y el que mejor se adapte será el que más puntos tendrá a final de temporada” Comentaba el guardameta acerca del grupo en el que se encuentra el Guijuelo.

Manu Fuster declaraba que tiene “muchas ganas porque vengo de una categoría inferior, es un paso grande pero quiero que la gente se dé cuenta de que puedo ayudar al equipo.” El jugador ya conocía algo de Salamanca tras enfrentarse en play-off de ascenso a la categoría de bronce contra Unionistas, declaraba que llega a la ciudad “con ganas de marcar goles en el municipal y ayudar lo máximo posible al equipo siendo este el objetivo primordial del nuevo jugador chacinero.”

El jugador lleva varias jornadas en Guijuelo, en cuanto a las primeras impresiones del conjunto chacinero “Conocía ya a varios jugadores que han jugado en Valencia estoy muy contento con el equipo que además se adapta a mi forma de jugar y me gusta lo que pide el míster. Siempre con humildad y a trabajar para ayudar al equipo”