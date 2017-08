Racing de Ferrol – Coruxo FC: la liga en verde

Google Plus

Fuente: imagen cedida por Studio A4

Trece semanas después de que el futbol de bronce echase el cierre a la temporada 16/17, la Segunda División B vuelve a abrir sus puertas. Este curso el Grupo I cuenta con hasta siete equipos gallegos, la temporada con más equipos de Galicia desde 1991, lo que supone un gran número de derbis que enfrentarán a los equipos de la comunidad. Y sin hacerse de rogar, en la Jornada I viviremos el primero de todos ellos: Racing de Ferrol vs Coruxo FC. Un derbi teñido por el verde de las dos escuadras y que enfrenta a dos equipos que prometen dar mucha guerra esta campaña y que no se ponen un techo en este inicio de campeonato.

La revancha de Ferrol

Al contrario que su rival de este fin de semana, el Racing de Ferrol vivió el año pasado un temporada realmente difícil. Michel Alonso fue cesado en su cargo tras solo nueve jornadas y Miguel Ángel Tena volvió a tomar las riendas del banquillo racinguista. Los malos resultados cosechados hasta entonces obligaron al Racing a reestructurar su proyecto, ideado para luchar por el ascenso, pero que desde la llegada del técnico valencianista a A Malata el objetivo se tornó en evitar el descenso. Con todo, la amenaza del descenso e superó con mucho margen, ya que el equipo finalmente terminó en 6ª posición y ocupando puestos de acceso a la Copa del Rey.

El Racing de Ferrol no podrá contar ni con Joselu ni con Brais Abelenda

Para evitar que se repita el mal comienzo del curso pasado, en la entidad departamental han optado por dar continuidad al proyecto de Miguel Ángel Tena al frente del equipo y tratar de mantener el bloque que ya conoce la dinámica de trabajo. Este verano algunas piezas importantes como el extremo Dani Benítez, el central Catalá, el lateral José Manuel Cruz o el interior Laro Setién abandonaron el conjunto verde rumbo a nuevos desafíos. Otros, como Bicho y De Paz terminaron su estancia en Ferrol una vez que su préstamo en A Malata llegó a su fin, aunque pueden volver a vestir la camiseta ferrolana si Deportivo de la Coruña y Celta consideran que en Ferrol pueden contar con minutos que les sirvan para crecer.

Contra las bajas, a Ferrolterra han llegado jugadores experimentados y tremendamente polivalentes para dotar al equipo de un plus de calidad. Así, han llegado a la Ría de Ferrol jugadores camaleónicos como Juan Mera, ex del Celta B que puede actuar de nueve, mediapunta o interior o Fran Sota y Alain Eizmendi, llegados del Leioa y AEL Limassol respectivamente y que se desenvuelven perfectamente en cualquier puesto del frente de ataque. Además, han reforzado la defensa con los laterales Aitor Pascual y Aitor Aldalur, el extremo Joseba Beitia, el poderoso centrocampista Jacobo Trigo, llegado de un rival directo como el Pontevedra CF, y Aarón Sánchez, un talentoso centrocampista y la última incorporación del equipo departamental hasta el momento, aunque no la definitiva.

Desde el club esperan cerrar más incorporaciones antes del final del mercado de fichajes con la intención de dar por concluida la que será la plantilla del 99 aniversario del club. Ante el Coruxo pretenden dar el primer paso hacia el ascenso para que los ferralonos y ferrolanas puedan celebrar el centenario de su equipo en Segunda División. Los de Tena llegan al primer duelo liguero con la moral por las nubes después de alzarse con el trofeo de la Copa Diputación, aunque en este primer escollo del camino el Racing no podrá contar con dos de sus estrellas, ya que ni Joselu, el principal ariete del equipo que estará de baja al menos un mes por una lesión de rodilla, y Brais Abelenda, de baja entre 15 y 20 días, podrán estar a disposición del técnico en el choque ante los vigueses.

¿Hora del playoff?

A base de hacer bien las cosas por medio del trabajo en equipo y el esfuerzo de todos, desde la directiva hasta la afición, el Coruxo FC inicia su octava campaña consecutiva en la división de bronce del futbol español. Totalmente instalados en el Grupo I, la pequeña localidad viguesa de Coruxo se ha convertido en todo un clásico de la Segunda B. La regularidad ha sido el valor principal de los vigueses que la temporada pasada no pasaron apuros para salvarse terminando en 8ª posición, pero su fragilidad defensiva (58 goles en contra, el 4º equipo más goleado) le privó de luchar por los puestos de playoff. Este año pueden dar el salto definitivo a la zona noble, aunque la prioridad como todos los años es salvar la categoría.

Las salidas de Camochu y Alberto García dejan al Coruxo sin sus dos goleadores

Los pupilos de Rafa Sáez llegan al inicio del campeonato en buena forma después de una pretemporada en la que los de O Vao fueron creciendo y mejorando con el paso de los partidos. Con la maquinaria engrasada, el adiestrador pontevedrés ha logrado mantener prácticamente la totalidad del bloque. Este verano apenas ha perdido jugadores, siendo la baja más sensible la de Camochu, el segundo máximo artillero del equipo la pasada campaña y que este curso defenderá los colores del Caudal Deportivo de Mieres. Otros como Pedro Vázquez, Miguel Villarejo, Iosu Villar o Jorge Fernández tampoco vestirán la casaca verdiblanca esta campaña, así como Andre Österholm, el exótico ariete sueco que llegó a Coruxo el invierno pasado y ahora juega en el Villanovense. Además, este verano sirvió para remozar el equipo dando salida a algunos jugadores veteranos como los centrales Rubén González de 35 años y Alberto García de 36, que fue el pichichi de su equipo la temporada pasada aun siendo central anotando 8 tantos.

Pero el verano no está siendo solo tiempo de despedidas en Coruxo, sino que ocho jugadores arribaron a O Vao hasta el momento. Borja Yebra, Pablo Crespo y Juampa llegaron procedentes del descendido CD Boiro. El primero viene para aportar liderazgo y experiencia en el centro del campo, mientras que Crespo y Juampa tienen la juventud por bandera y aportarán equilibrio a la zaga y verticalidad al ataque vigués respectivamente. Otros que llegaron grupo desde el también descendido Real Jaén fueron el central Mario Ramón y el extremo diestro Rafa Mella.

Además, el Coruxo también firmó al central Adrián Pazó del Logroñés, al extremo derecho Alex Arias y al ya ex delantero del CD Choco Diego Silva. Todos estos fichajes esperan ser parte de la línea continuista del conjunto gallego. Sin embargo, el cuerpo técnico confía en que se cierren más incorporaciones de aquí al cierre del mercado de fichajes, ya que el equipo no cuenta por el momento con una plantilla lo suficientemente larga como para poder hacer frente a una competición tan exigente como la Segunda B. Por otro lado, el punto fuerte del equipo vigués volverá a ser O Vao, un campo que debe ser la principal baza del equipo para amarrar puntos como local y ponérselo difícil a los visitantes en el fortín verdiblanco.

Posibles alineaciones:

Racing de Ferrol: Ian Mackay; Pascual; Nano, Víctor Vázquez, Maceira; Jacobo Trigo, Pablo Rey; Adrián Armental, Fran Sota, Juan Mera; Mendi

Coruxo FC: Alberto; Pablo Crespo, Campillo, Pazó, Pablo García; Fer Beltrán, Anton de Vicente; Alex Arias, Mateo, Rafa Mella; Diego Silva