Rápido de Bouzas - Club Deportivo Guijuelo: Veteranos contra novatos

Rápido de Bouzas vs CD Guijuelo | Foto: CD Guijuelo

Arranca la temporada 2017/18 para el Club Deportivo Guijuelo para ello viajará a tierras gallegas y se enfrentará a el Rápido de Bouzas recién ascendido a la categoría de bronce, por lo que el encuentro supondrá el debut en la categoría para los gallegos. El partido tendrá lugar este domingo 20 de agosto a las 19:00 horas de la tarde en el Estadio Municipal de Bouzas.



Un Club Deportivo Guijuelo que ha ido de menos a más en los últimos días en una pretemporada en la que muchos jugadores de la cantera han tenido la oportunidad de dar el salto al primer equipo. Pero no ha sido hasta el último partido de la misma el momento en el que se ha podido ver a un Guijuelo mucho más luchador y potente, con un once formado al 80% con jugadores que estuvieron en la pasada temporada, aquellos que fueron las piezas más importantes de un once que los aficionados chacineros se aprendieron de carrerilla.

Un Guijuelo casi formado, pero con algunas bajas tras la rescisión del contrato por parte de Eneko Iriondo que llego al Municipal de Guijuelo hace unas semanas, y a falta de que se de por cerrada la plantilla el míster Jordi Fabregat ha convocado a 16 jugadores: Kike Royo, Héctor Pizana, Raúl Ruiz, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Kevin García, Diego Manzano, Borja Hernández, Juanra Martinez, Carlos Rubén, Julian Luque, Cifo, Pepe Carmona, Manu Fuster, Manu Dimas y Antonio Pino quedándose fuera de la lista por decisión técnica, Abel Pascual, Sergio Rivera, Diego Suárez y Omar Fleitas por lesión.

“Los jugadores que tengo son los mejores y no tengo duda de que han venido los que podían venir y querían venir. Lo que tengo claro es que todo jugador que no está no lo voy a lamentar porque ha tomado otra decisión. El equipo está compensado, aunque sí es cierto que si conseguimos a dos jugadores que mejoren con mucho lo que hay, sería lo ideal” declaraba el míster durante la rueda de prensa previa al encuentro. Jordi Fabregat confía en sus jugadores, y viajan a tierras gallegas con el objetivo de traer los tres puntos, y empezar con buen pie la temporada. Y es que el Guijuelo tuvo que sufrir mucho en la pasada campaña tras mantenerse durante semanas en los puestos de descenso algo a lo que no estaban acostumbrados los chacineros.



Debut en la categoría para el Rápido de Bouzas

El conjunto alcanzó la categoría de bronce por primera vez en su historia en la pasada temporada, con un Patxi Salinas al frente del banquillo. Esta temporada la afrontan con un entrenador con mucha experiencia en la categoría y es que Borja Jiménez ha entrenado a grandes equipos como son el Valladolid B o el Club Deportivo Izarra. Los gallegos debutan en la categoría pero no se lo pondrán nada fácil al Guijuelo, ya que su principal objetivo es mantener la categoría.

Durante la pretemporada los albinegros se han llevado varios trofeos, por lo que llegan al arranque de la competición en un buen estado de forma, aunque la confección de la plantilla aún está por terminar, y es que hace tan solo dos días llegó Ismael Gallar, llamado a ser uno de los jugadores clave del conjunto gallego. Un partido que enfrenta a todo un veterano de la categoría con el objetivo de quedar lo más arriba posible, y un novato con el objetivo de mantenerse en la categoría a la que acaba de llegar.

Posibles onces: Bouzas vs Guijuelo

Rápido de Bouzas: Brais; Junior, Pedro García, Trigueros, Coti; David, Yago, Oscar Sielva, Carlos Pereira; Diz, Carnero.

Club Deportivo Guijuelo: Kike Royo, Raúl Ruiz, Kevin, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Borja, Cifo, Juanra, Antonio Pino, Julián Luque y Pepe Carmona.