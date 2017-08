CF Fuenlabrada - Deportivo Fabril: un filial para 'reestrenar' grupo

Google Plus

Con el botón de ‘reset’ accionado desde hace algunas semanas, las pruebas y ensayos darán paso definitivamente a la competición. Adiós a la resaca del playoff de ascenso a 2ª que tuvo soñando a la parroquia fuenlabreña en el último tramo de la pasada temporada, y olvidada también la fiesta galega del ascenso, tras ser campeones de su grupo, que permitió a los blanquiazules estar de vuelta en la 2ªB seis años después.

Muchos cambios en las filas fuenlabreñas

Las buenas temporadas de uno y otro equipo ya son pasado, y para ello ambas escuadras llegan a la primera jornada de este nuevo Grupo I con numerosas caras nuevas. En el cuadro local, Antonio Calderón sigue al frente de la nave azulona, fuertemente renovada, que se mira en el espejo de la 16/17, para seguir dando tardes de alegría.

Sin la presencia de pesos pesados del vestuario como fueron Isma Gil (Navalcarnero) o Sergio San José (Talavera), en la caseta del Fernando Torres tampoco se cambiarán más jugadores como el doctor Cervero (Mirandés), Borja Sánchez (Mirandés), Diéguez (Alavés), Isi (Granada B), Isaac Nana (sin equipo) o Abel Molinero (Real Murcia). Tampoco continúan Jaime Almagro (Zaragoza B), Lolo Pavón (Marbella) ni Velasco (El Ejido) con los que se alcanzó recientemente un acuerdo para la rescisión de sus respectivos contratos.

Tampoco contará Calderón esta temporada en la banda con la incalculable ayuda (ni la eterna sonrisa) de Antonio Fuentes

Lamentablemente tampoco contará Calderón esta temporada en la banda con la incalculable ayuda (ni la eterna sonrisa) de Antonio Fuentes, delegado del equipo, y que deja la institución tras más de 20 años dedicándole la vida. Hereda el brazalete de Antonio, o más bien cambia el de capitán por el de delegado, otro gran conocido del vestuario madrileño, Rubén Anuarbe, retirado este mismo verano y que se queda a tan solo 2 partidos de ser el jugador con más presencias vistiendo la azulona. También será una novedad la presencia de Roberto Ovejero, nuevo preparador físico de Antonio Calderón, que viene del Oviedo tras su paso por las canteras de Atlético de Madrid y Real Madrid.

Competencia interna para mejorar el equipo

Para esta nueva etapa, el club ha elegido sustitutos que son “nombres de garantía” en el mundo del fútbol y que sin duda han ilusionado a la hinchada madrileña. La primera buena noticia fue el fichaje -tras su desvinculación con el Alcorcón- del mediocentro Milla hasta 2021, quien volverá a gobernar el centro del campo azulón.

El Fernando Torres verá esta temporada otras caras conocidas como las del experimentado guardameta Jordi Codina (ex de Castilla, Getafe y que militó la pasada temporada en el Reus).

La defensa, pese al adiós de San José o Diéguez, sólo contará con con un retoque, la del central Ismael que proviene del Granada B y quien es internacional por Kenia.

Artillería pesada para que no falte el gol

Arriba, más dinamita para acompañar a Dioni (24 goles la temporada pasada). Juan Quero, todo un trotamundos del balompié, que tras debutar en Primera en el Bernabéu con el Numancia (25 partidos) pasó por las filas de Rayo, Elche, Las Palmas, Córdoba y Hércules (94 partidos en 2ª). Dubai, Tailandia, Bolivia, Malta y la India han sido sus últimas aventuras. Llega al Fuenla con la veteranía que le aportan sus 32 primaveras, pero con “las ganas de un chaval de 20 años” como él mismo dijo el día de su presentación.

Juan Quero llega con “las ganas de un chaval de 20 años”

Además llegan Hugo Fraile (Elche) mediocentro ofensivo con experiencia en Primera (Getafe y Sporting) así como en 2ª donde llegó a completar 45 encuentros con el Elche, Álvaro Portilla (Rayo Majadahonda), Álvaro Bravo (Juvenil A del Real Madrid), y el brasileño Matheus (cedido por el Watford inglés y que viene tras convertir 17 dianas jugando para Granada B y Lorca con quién acabó consiguiendo el ascenso a 2ª). Ellos serán los encargados de añadir pólvora al ataque fuenlabreño esta temporada.

A parte de a todos estos nombres hay que tener en cuenta, sin perder de vista, a los canteranos Miguel Ángel Atienza, Álex, Theo y Din que han venido entrenándose a las órdenes de Calderón durante esta pretemporada.

Equilibrio para completar un equipo campeón

El equipo que dirige Cristóbal Parralo, por su parte, ha decidido fichar mezclando experiencia y juventud y cuenta con hasta ocho nuevas caras que complementarán a los héroes del ascenso: los defensas Caballo (Valencia Mestalla), Gaizka (Sestao River), Aldo (Mallorca B) y Raúl (Mallorca B); los centrocampistas Bengoa (Athletic B) y Romay (Boiro); y los delanteros Uxío (Cerceda) y Redondo (Valencia juvenil).

Algunos de los pilares que lograron el ascenso a Segunda B seguirán a las órdenes de Parralo, como son el meta Álex Cobo, el centrocampista Álvaro Quijeiro y el delantero madrileño Borja Galán.

El Fuenlabrada con el cartel de favorito

Lo ha reconocido el propio Antonio Calderón en la rueda de prensa previa al encuentro asegurando que, “nosotros tenemos que vivir con la vitola de favorito. Está claro que somos un equipo que el año pasado disputó playoff y queremos seguir centrados en lo que hicimos el año pasado, que fue lo que nos llevó a disputar esa eliminatoria”.

Sin embargo ha querido dejar claro que eso no supone un exceso de confianza en el vestuario ya que "el equipo tiene que tomar cada partido como una final, tener la mayor ilusión del mundo e intentar conseguir victorias que es lo que de verdad te hace ser favorito”.

Contento con lo que tiene, pero con un ojo en el mercado

El entrenador fuenlabreño se muestra contento e ilusionado ante la nueva temporada y cree que “el equipo llega muy bien, hemos ido quemando etapas en la pretemporada con casi ninguna baja. Creo que hemos trabajado bastante bien y bastante duro. Llegamos con buenas sensaciones al comienzo de Liga’’ espetó.

Pese a tener "la tranquilidad de que juegue quien juegue" y tener prácticamente dos jugadores por puesto que le “complican la vida a la hora de confeccionar el once”, el técnico gaditano ha reconocido que "estamos mirando de qué manera vamos a poder mejorar el equipo, y un indicio te lo da la competición, aunque tenemos más o menos claro lo que queremos"

Enfrentamientos entre madrileños y gallegos

Sobre el papel, para el partido de este domingo el rol de favorito recae sobre el equipo madrileño, pero si atendemos a la Historia, la estadística nos demuestra algo bastante distinto.

el Fuenlabrada tan solo ha conseguido la victoria en una ocasión. El resto todo victorias visitantes, salvo un empate

En los antecedentes entre ambos clubes (jugados todos en la antigua Aldehuela, este será un duelo inédito en el Fernando Torres) el Fuenlabrada tan solo ha conseguido la victoria en una ocasión (2-0 en la 00/01). El resto todo victorias visitantes, salvo un empate que lograron los gallegos (0-0) la última vez que el Fabril pisó tierras fuenlabreñas. Resulta destacable también que jugando en casa el equipo del sur de la capital tan solo ha conseguido perforar la meta gallega en 4 ocasiones, por 8 que consiguieron hacerlo los coruñeses.

Todos listos para el pistoletazo de salida

Ambos equipos llegan sin bajas a esta primera jornada y tanto Antonio Calderón como Cristóbal Parralo podrán contar con todos los efectivos.

En el cuadro visitante nadie quiere perderse el que será para el Fabril el inicio de la 10ª temporada en la tercera categoría del fútbol español. En sus participaciones anteriores el 3º puesto de la 97/98 fue su mejor actuación. Después dos 4º en las 96/97 y 07/08, y un 5º en la 95/96 fueron sus únicas experiencias sin sufrir.

para el Fabril será la 10ª temporada en la tercera categoría del fútbol español

En la 91/92 (su primera vez en 2ªB) bajó al concluir la temporada tras finalizar en 18ª posición. El resto, salvo en la 00/01 cuando acabó como farolillo rojo, han sido 17º puestos que también le condenaron al descenso en las 98/99, 08/09 y por última vez hace 6 años en la 10/11.

Brillante pretemporada azulona

Las pretemporadas no son más que tests veraniegos que sólo sirven para prepararse física y mentalmente para la dura competición y para que los entrenadores pongan a engrasar las maquinarias de sus equipos, acoplando nuevas piezas y viendo con tiempo las carencias o puestos a reforzar. "Lo peor es el calor y que no hay competición. Lo mejor es que podemos trabajar más tiempo, y también me da tiempo a observar que la plantilla es más completa y más equilibrada que la temporada pasada” ha opinado Calderón sobre la que acaba de concluir y que ha sido la primera al mando fuenlabreño.

Pero el equipo madrileño puede presumir de haber realizado una pretemporada casi impoluta, como si de una continuación de la pasada temporada se tratase. Allá por el 22 de julio, con el clásico de los veranos, arrancaba ante su público y ante todo un “Primera” como el Leganés. Era el que se presuponía el envite más fuerte y al que con menos preparación se llegaba. Sin embargo, y pese a la derrota (0-1), el Fuenlabrada mostró una imagen muy seria e ilusionante. Se pudo disfrutar con algunas de las caras nuevas (especialmente con Quero y Matheus que demostraron la calidad y el peligro que pueden aportar a este equipo); con algunas de las conocidas (se comprobó que Dioni sigue con hambre de gol, pese a que ninguna de sus dos grandes ocasiones acabara en gol); y con alguna de las futuras (como fue el partidazo que se marcó una de las perlas fuenlabreñas, Miguel Ángel Atienza).

Tras el debut, tres salidas que se saldaron con dos victorias ante UD Alzira (0-2) y CD Cebrereña (0-6) y un empate (0-0) ante el Getafe B. En el Torres recibió a otro filial, el Rayo Vallecano B (4-0), y concluyó la pretemporada el pasado día 12 midiéndose a otro rival de categoría superior como el Alcorcón con quién firmó las tablas (0-0) pero contra quien dejó buenas sensaciones sobre todo por el juego desplegado, el criterio con el balón y la solidez defensiva, algo que acabó sentando las bases del éxito la pasada campaña.

De más a menos el verano gallego

Los de Abegondo, con una pretemporada más irregular y con más sombras que luces, tienen decidido dejar atrás la preparación, remangarse para la lucha y “ahora que llega lo bueno el Fabril no se va a poner techo" como ha dicho su entrenador. El objetivo principal tienen claro que es el de la salvación, pero si se puede, quieren presentar su candidatura a pelear por mirar arriba, porque si se lo proponen, además de ilusión y ganas, este Fabril tiene calidad y sabe jugar al fútbol y ser protagonista.

el Real Madrid Castilla de Santiago Hernán Solari, les birlaba y se adjudicaba el XXXIV Trofeo Manolo Martín al imponerse al filial coruñés en los penaltis

Su pretemporada se ha visto empañada el los últimos encuentros con la eliminación de la Copa Diputación a manos del Cerceda, desde los once metros (4-3) tras un igualado empate a uno. El Fabril llegaba con ilusión al encuentro tras haberse impuesto el pasado 6 de agosto a la AD Miño por 1-3 en los octavos de final.

Igualmente, en la lotería de los penaltis, vieron como otro rival de este año en el Grupo I como es el Real Madrid Castilla de Santiago Hernán Solari, les birlaba y se adjudicaba el XXXIV Trofeo Manolo Martín al imponerse al filial coruñés por 2-4 tras ver como los blancos igualaban el tempranero tanto de Queijeiro, en un calco al guión del partido ante el Cerceda.

El resto de la pretemoprada gallega se resume en tres victorias ante Viveiro (0-4), Somozas (1-0) y Laracha (0-2 en los 1/16 de la Copa Federación); y dos empates ante el propio Laracha (1-1) y SD Compostela (1-1).

Hasta la fecha Uxío Da Pena, el nuevo ‘9’ de Parralo para esta temporada fichado del Cerceda, ha sido el máximo anotador del equipo con 5 tantos, seguido de Queijeiro, Martín y Pedro con 2 cada uno.

Posibles onces