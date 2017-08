Óscar Fernández: "Algún día nos daremos cuenta de lo que están haciendo estos chicos"

Foto: Alberto Molina - Atlético de Madrid.

El entrenador del Atlético de Madrid B, Óscar Fernández, no pudo disimular la sonrisa en su rostro después de estrenarse en Segunda División B con una victoria frente a la Gimnástica Segoviana, destacando el rendimiento que están dando estos chicos, reclamando los merecimientos y los honores tras más de dos años rindiendo por encima de lo esperado y mostrando toda su ilusión en una temporada que será “muy complicada”.

“Hemos tenido 10-12 primeros minutos buenos en la primera parte. Y luego nos ha entrado el miedo escénico. No queríamos el balón, lo recuperábamos y la perdíamos. Estábamos muy mal colocados en el campo y si algo caracteriza a este equipo es el orden, saber tratar la pelota. En el descanso hemos tratado un par de cosas con balón que no teníamos claro y les hemos dado tranquilidad, que tuvieran descaro. Es la realidad de nuestro vestuario. Algún día nos daremos cuenta de lo que están haciendo estos chicos…”, resumió sobre la actuación de su equipo, destacando que otro día más sus jugadores han hecho un gran papel.

Sobre el rendimiento ofrecido, Óscar considera que la Gimnástica fue “superior” en la primera parte y destacó que al equipo le entró un poco “el miedo escénico de ese salto de categoría” tras jugar en Tercera. “Demostramos en la segunda parte que somos el mismo equipo del año pasado. Ese que quiere, que da pasos hacia delante, que corre, que trabaja… Si miramos la media de edad hoy… ¡y parece que sean chicos adultos! Supimos parar el partido cuando había que hacerlo con el 2-0 y ya con el 2-1 no nos pusimos nerviosos hasta sentenciar con Arona. Es una carrera muy larga y hemos dado un gran paso pero no olvidamos que quedan 37 semanas y esto es muy complicado”, añadió.

Con un amplio grupo de jugadores, el valenciano explicó las decisiones que había tomado en esta primera convocatoria en la que ha dejado fuera a pesos pesados como Zaka, máximo goleador del curso pasado, o como Caio Henrique, cuyo protagonismo se ha visto reducido. “Son decisiones técnicas. Tengo un grupo de 22 futbolistas más dos juveniles. Y mira qué equipo ha salido hoy…Se ha quedado gente fuera que se merece jugar y siempre he dicho que soy injusto con los chicos pero me tengo que decidir por once. Ha salido Ródenas que ha marcado, ha estado Perales que acabó la temporada muy bien… Tengo que tomar decisiones. Me las dan ellos y al final yo busco lo mejor para el equipo. Este equipo es un grupo que va todo junto”, argumentó.

En ese sentido, se mostró satisfecho con la imagen dada por Alberto Ródenas y por Manny Rodríguez, dos futbolistas que la temporada pasada militaban en el Juvenil a las órdenes de Manuel Cano. “Alberto ha estado sensacional dando trabajo y dando salida en largo. El desgaste físico es enorme y su remate ha sido precioso. Es un chico que tiene que crecer, que escucha, da pasos y estamos para ayudarle. Y Manny ha salido para jugar como requería el partido, a cerrar, a defender y a tener sus opciones en ataque. Es un chico que también sumará”, valoró.

Feliz por Sergi y Arona

No fueron los únicos futbolistas que le dejaron contento. Se refirió a Sergi, que fue titular pese a viajar con el primer equipo a Girona. Que cuente para Simeone no es un problema para Óscar, que sueña con que más jugadores vayan citados dado que es el resultado final de su trabajo en La Academia. Ojalá fueran muchos más convocados con el primer equipo. Nosotros trabajamos en La Academia para que algún día los chicos puedan vestirse de rojiblancos en el Wanda. La gestión se hace con el día a día y si un día no está Sergi estará otro chico que lo hará igual o mejor… Ojalá pudieran ir muchos convocados las semanas que vienen. Para eso trabajamos en La Academia. Yo siempre hablo del proceso. A estos chicos se les va a juzgar por el proceso y alcanzar la élite, no por jugar en Segunda B. Nosotros les ayudamos y ese es el sueño de cualquiera. Para mí sería un sueño que Sergi o cualquier otro jugara con el primer equipo la semana que viene”, manifestó.

Sobre Arona dijo que lo ha visto “bien” y “feliz tras pasar un “verano complicado con la operación” pero que su “buen nivel con el grupo” en las últimas dos semanas de entrenamiento le han llevado a tener minutos hoy. “El viernes valoramos la posibilidad que entrara en la convocatoria, el sábado nos dijo que estaba para un rato y luego cuando la Gimnástica nos estaba apretando lo que queríamos era que no nos encerrara. Arona nos daba recorrido por fuera”, añadió.