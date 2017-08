Rafa Muñoz: “La primera expectativa es la de mantener la categoría”

Foto: Alberto Molina - Atlético de Madrid.

El futbolista y capitán del Atlético de Madrid B, Rafa Muñoz, ha dejado claro tras la victoria cosechada contra la Gimnástica Segoviana que el principal objetivo que se marca el equipo en su regreso a la Segunda División B es el de “mantener la categoría” y, a partir de ahí, ir “partido a partido” sin añadirse una presión innecesaria.

“Las expectativas para este año, a priori, son la de mantener la categoría y la de seguir en esta línea que llevamos. No esperamos meternos en playoff ni en nada de eso. Solo toca pensar en el día a día y en el partido a partido. El resto ya llegará”, confesó.

Sobre la imagen dada en su estreno en Segunda B, Rafa mostró su satisfacción por la victoria y por la forma en la que fue lograda. “Ha sido un buen partido, hay muchas cosas todavía por mejorar porque es el comienzo y llevamos solamente un mes y ocho días trabajando. Se han visto muchas cosas de las que hemos preparado así que estoy muy contento y muy orgulloso por rendir al máximo”, explicó.

Contundente en defensa y liderando al equipo, el andaluz culminó su redonda actuación marcando un gol de antología. “Le he dicho a mis compañeros que tengo alma de delantero (risas). He visto el hueco, he avanzado y cuando me ha salido un adversario he tirado una pared con ‘Ferni’. No ha dado la tranquilidad necesaria pero sí un respiro porque te tenían que hacer dos goles para empatar. El cansancio y el calor hacen mucho pero el equipo no ha bajado los brazos y quería aumentar la diferencia”, desarrolló.

Su gol no hace más que aumentar la alegría que le llena desde hace una semana cuando debutara con el primer equipo en un amistoso en Leganés. “Fue un sueño hecho realidad el poder estar con tan grandes compañeros. Es un sueño desde chiquitito, que te den esa recompensa al trabajo que llevo desde pequeño. Estoy muy contento y he podido poner la guinda, entre comillas, con este gol”, culminó.