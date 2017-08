El Fabril da la sorpresa en el Torres

Google Plus

Deportivo Fabril: Álex Cobo; Blas, Quique, One, Lucas; Carlos López (Raúl González, 75'), B. Galán, Queijeiro, Uxio, Martín (Gaizka, 78') y Romay (Pinchi, 66').

Un filial recién ascendido como el Deportivo Fabril, visitaba el feudo fuenlabreño con la clara etiqueta de 'no favorito', pero con las ideas muy claras. Hacer un partido serio, crear nerviosismos, generar dudas y estar ahí cuando todo ello haga una mistura mortal para los de Calderón. Cristóbal Parralo lo sabía y sus jóvenes hombres lo ejecutaron a la perfección para dar el primer sinsabor de la temporada a la parroquia del Fernando Torres.

Una primera parte plácida

Cierto es que el 'Fuenla' comenzó fresco y con soltura en su juego. Maniatando a los gallegos e imponiendo su ritmo. Las más de 1000 personas que ocupaban las gradas azulonas pudieron disfrutar de una buena primera parte de su equipo, que hizo y deshizo a su antojo y generó ocasiones. Así, pasados los diez minutos de juego, Luis Milla hacía el primer tanto de la temporada tras una buena presión que provocó el fallo de Quique y su posterior tanto.

El Fernando Torres disfrutaba con lo que parecía una tarde plácida de fútbol: buen ambiente y temperatura idónea, un gol tempranero, un rival teóricamente inferior...todo a pedir de boca. Cristóbal dirigía junto a Milla, y Dioni acechaba el gol una ocasión tras otra. Pero el descanso llegó y el buen fútbol solo se resumió en un tanto.

Una segunda, de pesadilla

Todo parecía retomarse con el mismo guión, pero la realidad sería bien distinta. Los de Parralo tan solo esperaban su momento, y este llegó en el minuto 57: Uxío cabeceaba a las redes de Pol una precisa contra e igualaba la contienda.

El resultado y el gol se antojaban injustos y el Fuenlabrada pareció no encajarlo de la mejor de las maneras. El balón ya no circulaba igual, las piernas pesaban y la verticalidad de su fútbol ya no era como en el primer acto.

El Fuenlabrada se encontraba en ese momento de dudas en tu juego que, si no das un paso adelante, te come el rival y así aconteció: Parralo movía ficha dando entrada a Pinchi y ni un minuto después estaba colocando el cuero en la mismísima escuadra (1-2). Bárbaro.

Tras semejante mazazo, Calderón se movía rápido metiendo la chispa de Yaw y al debutante Bravo para aportar algo más de mordiente ofensiva, pero la muralla del Fabril repelió todo tipo de acometidas, que fueron más bien imprecisas todas ellas. Y así acabó una primera jornada negativa para las sensaciones fuenlabreñas y tremendamente reforzadora para la plantilla del Deportivo Fabril. No es para menos, tres puntos de oro.

Puntuaciones VAVEL