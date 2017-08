Las bajas condicionan el esquema de Tena

Google Plus

Nano disputando un balón / Fuente: http://racingclubferrol.net

Con tres puntos en el bolsillo y los deberes cumplidos en el estreno liguero, el Racing de Ferrol vive una semana tranquila preparando el que será uno de los grandes duelos de este Grupo I, el que enfrentará este fin de semana a los verdes contra la SD Ponferradina en El Toralín. Por otro lado, faltan nueve días para que se cierre la ventana de fichajes estival y aunque la plantilla no está cerrada, desde las oficinas de A Malata se transmite tranquilidad a la vez que aseguran que están trabajando sin pausa en la contratación de los jugadores que apuntalarán la plantilla racinguista. Una plantilla que, aunque solo lleva una jornada de competición oficial, ya tiene que mirar a la enfermería.

Pilares entre algodones

Miguel Ángel Tena está muy pendiente de las noticias que lleguen esta semana desde el cuerpo médico del equipo ferrolano. Ya ante el Coruxo FC el técnico valenciano no pudo contar con Joselu ni con Brais Abelenda. El delantero ribeirense se perdió el final de la pretemporada por unas molestias en la rodilla. Las exploraciones realizadas por los médicos del club determinaron que lo que le producía las molestias era un pequeño fragmento óseo desprendido y que tendrían que retirarle. Para no recurrir a la cirugía, el ariete se sometió a una artroscopia que en principio le permitirá corregir la lesión pero que lo tendrá apartado de los terrenos de juego hasta mediados de septiembre aproximadamente. El caso de Abelenda es menos complicado, aunque es posible que no vuelva a vestirse de corto hasta principios del próximo mes. El de Bembibre sufre una rotura muscular que lo mantendrá fuera entre dos y tres semanas aproximadamente y que dará la alternativa a Fran Sota, Joseba Beitia o Alain Eizmendi.

La falta de centrales puros puede obligar a Trigo a ocupar el puesto de central

La lesión de Nano es la principal preocupación del adiestrador verde en estos momentos, ya que dependiendo de su recuperación podrá contar o no con él este fin de semana. El central se retiró a la hora de juego ante el Coruxo después de sentir unas molestias, justo el día en el que se convertía en centenario y en el sexto jugador que más veces vistió la elástica ferrolana. Las primeras exploraciones le diagnosticaron una contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda, y si su evolución es favorable incluso podría tener minutos ante los bercianos. En caso de tratase de una microrotura, su presencia en Ponferrada está casi descartada. Su baja supondría la reconversión de Jacobo Trigo al centro de la zaga.

Precisamente, la lesión del ex canterano culé pone de manifiesto el principal problema del Racing: la falta de centrales. Solo Nano y Víctor Vázquez pueden ocupar la posición en el eje de la zaga, mientras que otros como Trigo o incluso Diego Maceira. La defensa es la zona que Miguel Ángel Tena espera reforzar para dar por cerrada la plantilla. Esa será la gran pócima con la que el Racing combatirá a todos sus rivales: una plantilla larga, experimentada y con mucha calidad. Pero habrá que esperar hasta el 1 de septiembre para conocer todos sus ingredientes.