¿Necesita el Guijuelo ampliar la plantilla?

Fotos: CD Guijuelo

¿Necesita el Guijuelo más incorporaciones? ¿Está ya cerrada la plantilla? El Club Deportivo Guijuelo tiene aún tres fichas libres, una de ellas quedó libre tras la salida de Eneko Iriondo a pocas horas antes de arrancar la competición liguera y tan sólo un mes después de ponerse a las órdenes de Jordi Fabregat.

Pero dejando de lado las tres fichas libres, ¿tiene el Guijuelo plantilla suficiente para llegar aliviados al final de la temporada? Ni mucho menos, siempre puede haber bajas inesperadas, que ya se han sufrido en la primera jornada. Omar Fleitas, arrancó la temporada con el pie izquierdo y se perdió el primer encuentro por lesión. Por lo que los chacineros no están curados ante las maldiciones de las lesiones, que pueden perjudicar mucho a una plantilla tan reducida. Algo que ya ocurrió la pasada campaña, con dos efectivos lesionados de larga duración a los que se le sumaron varios compañeros, con pequeñas molestias de las que no se recuperaban al 100%, debido a que no había plantilla suficiente para afrontar las jornadas.

Los minutos acaban pesando mucho a los jugadores, si es cierto que decir un once de carrerilla puede dar seguridad al aficionado, porque se puede relacionar con que las cosas están marchando bien, pero esto puede acarrear muchas consecuencias y quizá no se esté tan preparado para combatirlas como se piensa.

Una plantilla que se reduce aún más con la pocas oportunidades que tienen durante la temporada los más jóvenes, algo difícil de entender. Si se le ficha, ¿Por qué no tiene oportunidad de debutar?. A esto ya está acostumbrada la afición chacinera, debido a que Jordi Fabregat confía menos en los recién llegados sin experiencia en la categoría. Ya lo demostró en la pasada campaña, con un Maiki que apenas dispuso de minutos y tuvo que salir durante el mercado de invierno o el caso más evidente, el de Pepe Carmona, cierto es que ahora la afición puede disfrutar de su juego cada jornada. El jerezano se ganó la titularidad con sudor y lágrimas, demostrando al míster que podía aportar mucho al conjunto a pesar de su juventud, trabajo, paciencia y esfuerzo le sirvieron al mediocentro para comerse la veteranía de sus compañeros. Aunque las oportunidades de las que dispuso para hacerlo fueron más bien escasas, estando fuera de la lista de convocados en demasiadas ocasiones.



Todo apunta a que esta temporada, habrá nuevos casos ¿pero porque ocupar una ficha si se va a dejar al jugador en las gradas? Aún quedan días para que el Guijuelo ocupe las tres fichas libres y pueda mejorar con creces la plantilla de la que dispone, tal y como reconocía el director deportivo del conjunto chacinero, Ángel Marcos. “Nunca se puede cerrar la plantilla hasta el final de mercado, ya que puede ocurrir que haya algo que no nos valga o surja una opción interesante que mejore lo que tenemos”.

Un Club Deportivo Guijuelo que debería aprovechar esta recta final, ya que como han demostrado durante la pretemporada la plantilla anda muy justita y la competición exige cada vez más. Además de la necesidad de rotar jugadores, para evitar parones más largos e innecesarios. Si es cierto que cuenta con una plantilla con mucho potencial, no se sabe quién puede dar la sorpresa y convertirse en la pieza más importante del once. Pero, ¿y si el mejor jugador de este curso está en la grada?