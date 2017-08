Previa. Gimnástica Segoviana - Celta B: necesidades encontradas

Google Plus

Tendencias encontradas. Acaba de comenzar la temporada, pero ya hay equipos que tienen puntos en su casillero, mientras otros esperan aumentar su botín. En estas situaciones tan diferentes se encuentran la Gimnástica Segoviana y el filial del Celta de Vigo, que se verán las caras en la segunda jornada. Este sábado 26 de agosto a partir de las 20:00 horas de la tarde, La Albuera será testigo de este interesante enfrentamiento. Mientras los segovianos buscan su primer triunfo para acercarse a su objetivo de salvación, el segundo equipo celeste quiere repetir la magnífica temporada pasada.

Gimnástica Segoviana, un fortín en La Albuera

No ha sido capaz de conseguir la permanencia en ninguna de sus dos últimas participaciones en Segunda División 'B' y por ello la Gimnástica Segoviana no ha querido volverse loca. La entidad blaugrana apostó por mantener a todo el bloque de la pasada temporada y prueba de ello es que la única salida es la de Víctor Pérez. Abraham García sigue al frente de un equipo humilde y que conforman todos los jugadores de la campaña pasada más tres refuerzos. Un viejo conocido como Asier Arranz; y dos jóvenes como Álex Alonso y Alberto Leira completan el cuadro segoviano. Ésta circunstancia fue fundamental para ceder los primeros puntos el pasado domingo ante el filial del Atlético de Madrid.

El principal objetivo es ahora hacer de La Albuera un auténtico fortín del que no se escapen apenas puntos para conseguir la ansiada permanencia en la categoría de bronce. Abraham García tiene la principal baja de Domingo, que debería ser clave en la zona ancha del campo junto a Manu Olmedilla. Tampoco estarán ante el segundo equipo del Celta de Vigo Ivi, con molestias físicas; mientras que Álex sigue recuperándose de su grave lesión. Así las cosas, la Gimnástica Segoviana podría introducir cambios, aunque éstos serían mínimos co respecto al 'once' inicial de la pasada jornada. Asier Arranz y Chupo son los que más papeletas tienen de entrar en el equipo titular blaugrana.

Celta de Vigo 'B', cambios para que todo siga igual

La fantástica marcha del filial celeste dio sus frutos con la marcha de la mayor parte de jugadores a equipos de superior categoría, ya que el ascenso al primer equipo ha sido mínimo. Pese a ello, el Celta de Vigo quiere seguir formando jugadores y por este motivo ha subido a varios juveniles de su entidad. Una circunstancia que, con todos los cambios vividos en la plantilla, parecía indicar que no sería nada sencillo en una nueva temporada. Pero todas las dudas quedaron disipadas el paso fin de semana tras ser capaces de superar 2-1 a un rival de entidad como es el Pontevedra CF. Con las buenas sensaciones y con el fin de obtener el máximo botín posible en las primeras jornadas llega a Segovia.

Rubén Albés seguirá contando con la mayor parte de sus jugadores, ya que las lesiones le han respetado al equipo durante toda la pretemporada. Si bien, el salto de nivel del equipo lo pone un Dejan Drazic que se entrena con el primer conjunto celeste, pero que juega en principio con el filial. Un aporte determinante que se le une a otros que han realizado la pretemporada con el Celta de Vigo y llegan en un nivel muy alto. La única duda del técnico gallego es saber si apostará por Juan Antonio Ros o coloca a Agus Medina en el lateral derecho retrasando su posición. El triunfo de la pasada jornada ha llenado de ilusión y tranquilidad al cuadro olívico para afrontar la presente campaña.

Convocatorias

Gimnástica Segoviana: sin confirmar.

Celta de Vigo 'B': Jero, Dani Sotres; Kevin, Agus Medina, Diego Alende, Rober Costa, Riki Mangana, Pampín; Rai Marchán, Juan Antonio Ros, Alberto Solís, Dani Molina, Aarón Sánchez, Víctor Pastrana, Drazic, Dennis, Juan Mera y Martín Fuentes.

Posibles alineaciones: Gimnástica Segoviana vs. Celta de Vigo 'B'

XI Gimnástica Segoviana: Facundo; Borja Plaza, Chema, Anel, Chupo; Manu Olmedilla, Alberto Leira; Asier Arranz, Dani Calleja, Fernán Ferreiroa; Ayrton.

XI Celta de Vigo 'B': Dani Sotres; Kevin, Rober Costa, Diego Alende, Diego Pampín; Rai Marchán, Alberto Solís; Agus Medina, Juan Hernández, Víctor Pastrana; Drazic.