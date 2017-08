Jordi Fabregat : "Estoy viendo un Guijuelo que en cada entrenamiento va atacando mejor"

Jordi Fabregat en rueda de prensa | Foto: CD Guijuelo

El entrenador del Club Deportivo Guijuelo ha comparecido en la mañana de hoy viernes ante los medios de comunicación en rueda de prensa previa al partido que enfrentará al Guijuelo contra el Cerceda, el domingo 27 de agosto a las 19:30 horas en el Municipal de Guijuelo. “Viene un equipo recién ascendido, que tampoco estuvo bien la semana pasada, perdió por la mínima como nosotros.” Será un partido “complicado” tal y como reconocía el míster debido a la “situación de la que viene el Guijuelo y por la exigencia que nos da la victoria”, comentó.

Este domingo el Guijuelo tiene una nueva oportunidad para hacerse con los tres primeros puntos. “Empezamos esta semana a jugar en casa, y los objetivos se cumplen semana tras semana. No me quedo con el objetivo de querer permanecer, quiero que el equipo aprenda a interpretar los partidos y creo que tiene suficientes argumentos para ganarlos”.

La capacidad de competir de la plantilla está más que demostrada, poco a poco tal y como aseguraba el míster se han ido mejorando distintos aspectos. “La plantilla está mucho mejor, porque nos conocemos todos mucho más, nos hemos adaptando bastante a la forma de jugar de cada persona y uniendo conceptos, nos queda ganar un partido para creer y crecer.”

Un conjunto que se mostró bastante seguro de lo que hacía en el primer partido, aunque no fue capaz de empatar el encuentro “Estoy viendo un Guijuelo que en cada entrenamiento va atacando mejor, y está más coordinado, la incógnita está en saber cómo vamos a competir en cada partido. Me preocupa que nosotros tengamos el dominio, pero en el penúltimo pase no lo hacemos bien, elaboramos lento y no ganamos los espacios que tenemos que tener, pero tenemos jugadores para trabajarlo y eso me tranquiliza”, puntualizó.

En cuanto a la convocatoria el míster reconoció que esperaría al entrenamiento del sábado para decir que 18 jugadores formarán la lista, con la duda de si Omar Fleitas está disponible, aunque asegura que es probable que se quede fuera de la misma.

"En fútbol muchas veces conviene verlo desde arriba para ver qué pasa, tengo que aprovechar la ventaja para mirar ventajas", comentaba el míster acerca de su expulsión ya que tendrá que ver el partido desde las gradas mientras que Ángel, siendo el segundo entrenador, tiene que tomar las riendas en esta ocasión “va a dirigir con la misma certeza que lo puedo hacer yo”, aseguró el míster.

Jordi Fabregat acudió hacía los árbitros una vez finalizado el partido que supuso la primera derrota de los chacineros, siendo esté expulsado y sancionado con dos encuentros. “Nos dejó con dos penaltis muy pitables y en uno muy riguroso adelantó el marcador al contrario” concluyó.