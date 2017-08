CF Talavera-CF Fuenlabrada: que el buen fútbol se traduzca en victoria

El Fuenla viaja a Talavera con la esperanza de resarcirse tras el varapalo de la derrota inflingida por el Fabril -remontada mediante- en el estreno de la temporada el pasado fin de semana en el Fernando Torres. Los talaveranos por su parte llegan a esta cita con el subidón que supuso el empate en el minuto 97’ en el feudo de sus paisanos, el Toledo, uno de los claros favoritos del grupo para el playoff de ascenso final.

Pese a que la temporada no ha hecho nada más que arrancar, los madrileños se sienten en la obligación de empezar a sumar, y si puede ser de tres en tres, mucho mejor. Como bien ha dicho su entrenador en la rueda de prensa previa al partido, el tropiezo ante el filial gallego “fue un toque de atención”, pero afectó lo justo. “Tras el encuentro, como es lógico, los ánimos estaban un poco bajos, pero éramos conscientes del juego y de los errores que habíamos cometido y que nos costaron los tres puntos. Después del día libre, la mentalidad ya estaba puesta en ganar el partido del Talavera y las ilusiones cargadas al máximo” aseguró.

La clasificación poco importa a estas alturas

Ambos conjuntos llegan sin prestar mucha atención a sus posiciones en la tabla (10º los manchemos y 15º los fuenlabreños), pero sabiendo lo importante que es comenzar a puntuar cuanto antes, sobre todo para no empezar a descolgarse de los puestos de arriba.

Respeto mutuo y conocimiento del rival

Antonio Calderón tiene claro ante quién se enfrentan este sábado. El técnico gaditano ha alabado la intensidad de los talaveranos reconociendo que seguro que “no nos van a dejar pensar, y nos van a poner las cosas difíciles”.

El cuadro azulón ha estudiado y preparado a conciencia este partido, sabedores de como juegan los de Fran Alcoy, destacando "dos delanteros muy peligrosos y dos bandas muy rápidas”, pero sobre todo recalcando que se enfrentan a un “muy buen bloque”. Para contrarrestar al equipo blanquiazul Calderón cree que no hay más secreto que “salir concentrado desde el principio” como espera que hagan sus pupilos. “Han entrenado muy fuertes y muy concentrados, así que afrontaremos el partido como hay que afrontarlo: como una batalla en la que tendremos que salir a correr el doble que el rival, sin olvidarnos de poner calidad en cada acción” añadió.

Nos enfrentamos a un equipo hecho para todo, para ser campeón o al menos intentarlo

También el técnico local ha ensalzado las cualidades de su rival y ha asegurado que “estamos encantados porque es el debut en casa esta temporada ante nuestra afición” tras la buena imagen ofrecida ante el Toledo. Pero quiso dejar bien claro que "lo hecho la semana pasada no significa nada para el partido de mañana. Nos enfrentamos a un equipo como el Toledo, hecho para todo, para ser campeón o al menos intentarlo, y que cuenta con jugadores de altísimo nivel” advirtió.

Fran Alcoy quiso rebajar la euforia generada por la próxima participación en Copa (se medirá al Toledo en un nuevo derbi) y que les supondrá tener 3 partidos en apenas 8 días recalcando que “pensamos en el de mañana, vamos a centrarnos en él, sacar el mejor once e intentar mantener nuestra ilusión de conseguir los 3 puntos. Después ya nos plantearemos el partido de Copa”.

Un cicerone de excepción en la filas talabricenses

En el encuentro se hará extraño ver a Sergio San José vistiendo con rayas blancas una casaca azuluna. La afición kirika le tiene mucho cariño, y no es para menos tras las tres temporadas que pasó el defensa en las filas fuenlabreñas. El veterano central, que llegó a ser uno de los capitanes y de los pesos pesados del vestuario, ha fichado este verano por el equipo toledano para volver a sentirse importante y tendrá enfrente a los que hasta hace poco eran sus compañeros.

"será emotivo porque es un gran chaval y muy profesional”

El Talavera tiene por lo tanto en San José a un informante de excepción para intentar desarmar los planes de Calderón. Pero como el propio míster fuenlabreño ha mencionado "tendremos que tener cuidado con él, porque además es peligroso en ataque en acciones a balón parado”. Además el técnico andaluz dedicó unas cariñosas palabras a su ex jugador reconociendo que pese a que mañana serán rivales, para la plantilla "será emotivo porque es un gran chaval y muy profesional”.

Cinco bajas para un plantilla corta

Fran Alcoy se mostró resignado por no recuperar a ningún de sus lesionados (Gonzalo, Jorge Fernández, Rubén Rivera, Laerte) aunque aseguró que “van mejorando todos, pero no llega ninguno”. Además la anécdota de la semana la ha protagonizado el equipo manchego ya que hasta ayer disponía “técnicamente” también de Jesús García, quien fue expulsado en la pasada jornada en el minuto 97, tras saltar al terreno de juego desde el banquillo para celebrar el tanto de Melchor, que suponía el 2-2 en el loco final ante el Toledo.

El caso del mediocentro es particular, ya que en el acta del colegiado al acabar el último partido podía leerse que "el jugador número seis García Cuquerella, Jesús fue expulsado por el siguiente motivo: Doble amarilla”. Todo estaba en orden: una por “derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón” y otra, en el descuento, por “acceder al terreno de juego varios metros, sin mi autorización, con motivo de la celebración de un gol” (paradójicamente mismo motivo por el que su rival Canario había sido enviado a la caseta apenas 3 minutos antes). Sin embargo, el jugador del conjunto cerámico no aparecía este miércoles en el listado de sancionados por el Comité de Competición, seguramente por error, pero tras consultarlo con la Real Federación Española de Fútbol, la entidad blanquiazul, y para evitar posibles denuncias por alineación indebida, ha decidido emitir un escrito informando de que no alinearán al ex del Socuéllamos.

“Van mejorando todos, pero no llega ninguno”

Al final el Comité rectificó y para el técnico valenciano “es mejor que lo hayan hecho porque si no lo hacen no sabes qué hacer, sabiendo que fue expulsado pero que no ha sido ratificado”. De todos modos aseguró que en cualquier caso “no lo habríamos alineado porque no sería ético”.

Rubén Sanz recuperado de su proceso febril

Con la vuelta al trabajo del veterano mediocentro vallisoletano, Antonio Calderón vuelve a tener disponible a todos sus efectivos para el desplazamiento a 'la Ciudad del Tajo’. Con las “complicaciones” que eso le supone a la hora de elegir once. "Ya se verá, jugamos fuera de casa. El otro día con dos delanteros se vieron cosas muy buenas y otras no tanto. Tenemos una idea y mañana la pondremos en práctica” espetó el preparador azulón sin dar pistas de quienes formarán de inicio este sábado en El Prado.

Pese a estar contento con lo que tiene, Calderón volvió a dejar claro que “siempre que el mercado esté abierto pueden ocurrir cosas”. “Además nosotros tenemos fichas libres, por lo que puede pasar cualquier cosa” afirmó con misterio.

Duelos previos

Tras su refundación en 2010, el CF Talavera sólo se ha enfrentado en dos ocasiones al CF Fuenlabrada, ambas correspondientes a los partidos de liga de hace dos temporadas, y en los que no les fue nada mal a los manchegos, que saldaron dichos encuentros con una victoria y un empate en su haber.

Curiosamente, aquella temporada el Talavera ya estaba a las órdenes de Juan Franciso Alcoy

La victoria se produjo en la jornada 8 de la 15/16 cuando los fuenlabreños, entrenados por aquel entonces por Fernando Morientes, salían escaldados de El Prado tras un discreto partido, en el que los locales remontaban el tanto inicial de Jorge Ortíz. Aquella derrota suponía la segunda de la temporada, algo que intentarán evitar en esta ocasión los jugadores fuenlabreños.

El partido de vuelta se saldó con un empate a uno en el Fernando Torres en el que era el primer partido de Josip Visnjic tras su retorno al sur de Madrid, sustituyendo precisamente al entrenador cacereño tras una polémica decisión. Curiosamente, aquella temporada el Talavera ya estaba a las órdenes de Juan Franciso Alcoy.

El Fuenla muda su piel

El conjunto azulón, precisamente por la coincidencia de color con el Talavera en el uniforme titular, estrenará la segunda equipación de esta temporada, que se ha dado a conocer apenas 24h antes del partido ante los talaveranos y que ha causado mucho revuelo por su buena aceptación en las redes sociales.

Para este año, el Fuenlabrada abandona el fucsia característico de otras temporadas, y pasa a lucir una zamarra blanca con las mangas grises. Igual que hiciera en el primer partido, el conjunto madrileño lucirá una camiseta ‘limpia’ sin patrocinador principal en el pecho.

Jugadores a seguir

En el cuadro local hay que destacar a un Melchor, un puñal por las bandas, y que está en racha tras ser el autor de los dos goles al Toledo en El Salto del Caballo. Además no se puede perder de vista a Víctor Andrés, quien con casi total seguridad suplirá la baja del sancionado Jesús García, y que ya jugó media hora en el duelo contra el equipo imperial manejando la batuta de manera magistral y marcando los tiempos para conseguir un valioso punto de un difícil feudo. Jesús Jiménez, delantero con toque de balón exquisito y Espinar, el típico ‘nueve’ rematador, completan el peligro toledano. En la defensa, el de sobra conocido San José, intentará aguar la tarde a sus ex compañeros.

En la defensa, el de sobra conocido San José, intentará aguar la tarde a sus ex compañeros

En el Fuenlabrada, pese al hermetismo de su técnico, seguramente Milla sea el encargado de manejar el timón. Su gol al Fabril habla bien claro de su importancia en este equipo, y no sólo en la creación. Dioni siempre es sinónimo de gol, e intentará transformar alguna de las múltiples ocasiones de peligro que genere. Quero, Bravo, Matheus y Hugo Fraile intentarán sumarse al potencial ofensivo que siempre garantizan Cristobal, Portilla o Yaw.

Posibles onces