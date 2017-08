Previa Unión Adarve - Atlético B: la manada reta al líder

Foto: Alberto Molina - Atlético de Madrid.

Dijo una vez Henry Ford, el padre de las cadenas de producción modernas y el fundador de la compañía Ford Motor Company, que el trabajo en equipo es la clave detrás del éxito. “Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”, vino a decir. La máxima bien se puede identificar al Unión Adarve y al Atlético de Madrid B, dos equipos con unas características muy similares cuyo punto fuerte reside en el equipo. Con individualidades interesantes, lo que les hace verdaderamente peligrosos es la unión de su grupo. Compacto, sin fisuras y con las ideas muy claras.

Mientras intentan asumir como propia esta categoría, ambos equipos protagonizarán este domingo un duelo que ya se repitió la temporada pasada en el Grupo VII de la Tercera División. En esta ocasión lo hacen en una categoría superior, la Segunda División B, después de ganarse el premio del ascenso tras un año muy trabajado. El pasado curso liguero el filial colchonero sacó los tres puntos en la visita del Adarve al Cerro del Espino (3-1) mientras que el club rojinegro hizo lo propio (3-2) cuando le tocó defender sus intereses como equipo local.

La hora del lobo

El nombre de Fran García, que afronta su tercera temporada en el equipo del Barrio del Pilar, es presente a la par que pasado en la historia del Unión Adarve. Su gol al Real Valladolid B a la media hora de partido quedará grabado de por vida al ser el primer tanto del club pilarista en Segunda División B. La andadura en la categoría de bronce, su primera experiencia tras 25 años de historia, ha arrancado con un empate que deja buen sabor de boca y unos visos de futuro aún en construcción. Piedra a piedra.

Fran García fue el autor del primer gol del Adarve en Segunda B

Es la hora del lobo en el Grupo I de la Segunda B. El Adarve ha llegado y quiere quedarse. Lo hace con una línea de comunicación en redes sociales de sobresaliente, transmitiendo gratitud y cercanía. Lo hace rompiendo los precios al permitir la entrada gratuita a su recinto los días de partido. Lo hace identificando su línea de trabajo con un grupo hermanado, lo más parecido a una familia. Por eso se hacen llamar ‘la manada’. Y es que las intenciones del lobo son las de salir a cazar cada siete días…

El Atlético B es su nueva presa. Un viejo enemigo, un antiguo rival. Se han visto las caras en las dos últimas temporadas en Tercera División, por lo que entre Víctor y Óscar quedan pocos secretos que descubrir. Los del Barrio del Pilar afrontan la cita sin Leonardo Blázquez, que fue expulsado por doble amarilla tras protestar de forma insistente al colegiado en la primera jornada, y con la duda de Garci y de Jorge Martín ‘Malote’, que han sido presentados esta misma semana tras llegar a un acuerdo de cesión con el Real Madrid y con el Club Deportivo Leganés respectivamente.

El Adarve se estrena en la categoría como equipo local. La entrada al Polideportivo Vicente del Bosque es gratuita para todos los públicos

Será el primer encuentro correspondiente a la Segunda División B que el Adarve juegue en el Polideportivo Vicente del Bosque. Una vez homologado por la RFEF tras la visita del técnico federativo, podrán cumplir, por fin, el sueño de teñir de bronce la instalación municipal en la que deseaba competir desde que cambiara la Vereda de Ganapanes como escenario principal.

El líder también aúlla

Todas las dudas que sobrevolaban en torno a las posibilidades del Atlético de Madrid B de rendir en la Segunda B con un grupo extremadamente joven y sin posibilidad de reforzarse han quedado en un segundo plano tras la imagen mostrada en la victoria contra la Gimnástica Segoviana. Más allá de la contundencia que exhibe el mismo resultado, un 3-1 en el que el conjunto colchonero no vio peligrar en ningún momento, lo más positivo de su regreso a la categoría de bronce fue la firmeza y la madurez con la que los chicos de Óscar Fernández se desempeñaron sobre el césped. Tal es así que los resultados de la jornada han deparado que el Atlético B se haya puesto a la cabeza de su grupo al término de la primera fecha. Mera anécdota.

Los elogios no distraen a Óscar Fernández, que está muy lejos de darse por satisfecho a las primeras de cambio. Es consciente que, al igual que muchas cosas se hicieron bien, hay otras todavía por pulir, que esta temporada es una carrera de fondo en la que nada estará escrito hasta que no se concluya la jornada 38. El valenciano mantiene la calma, es prudente y rescata que el rendimiento ofrecido contra la ‘Sego’ es el camino que hay que seguir. “Hemos dado un gran paso pero no olvidamos que quedan 37 semanas y esto es muy complicado”, argumentó tras cosechar el primer triunfo, empeñado en seguir dando pasos todos juntos. El halago en exceso debilita y en su justa medida motiva.

El resultado cosechado contra la 'Sego' dejó al filial como líder en la primera jornada

La amplitud de la plantilla que maneja Óscar Fernández le llevan a tener una enorme de variantes a la hora de confeccionar un once inicial, ya sea en función del estado físico de sus futbolistas o bien por las características y virtudes de su rival. No se esperan demasiados cambios de cara al enfrentamiento contra el Adarve, con la intención de dar continuidad a aquellos que dieron la talla en la primera jornada. Óscar podrá contar con el grueso total de la plantilla ya que no tiene a ningún lesionado de gravedad y ya que Simeone no ha necesitado hacerse con los servicios ni de Sergi González ni de Keidi Baré para viajar a Canarias con el primer equipo. Dada las características de la zaga rojinegra, Ródenas o Zaka, dos jugadores de mucho movimiento y con tendencia al desmarque, podrían disputarse el puesto de delantero.

Posibles onces

AD Unión Adarve: Cristian; Diego Roldán, Iván Mateo, Moré, Juanma, Jesús, Giani, Richi, Fran García, Mateo y Ángel.

Atlético B: Carlos Marín; Solano, Rafa, Montoro, Sergi González; Olabe, Keidi, Toni Moyá; Rubén Fernández, Juan Moreno y Alberto Ródenas.