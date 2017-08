CD. Guijuelo - CD. CERCEDA: A por los tres primeros puntos

Google Plus

Guijuelo vs Cerceda | Foto: CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo recibe este domingo 27 de agosto a las 18:30 horas en el Municipal de Guijuelo al C.C.D. Cerceda, un recién ascendido a la categoría de bronce. Ambos equipos buscan sumar los tres puntos para poder inaugurar sus casilleros, ya que en la primera jornada ambos fueron derrotados por un gol a cero. Y así poder salir de la parte baja de la tabla para afrontar la competición con más tranquilidad, y lograr sus objetivos.

En la primera salida el Club Deportivo Guijuelo cayó por la mínima (1-0) ante otro recién ascendido como es el Rápido de Bouzas, en un partido en el cual los chacineros fueron de menos a más, pero no consiguieron empatar el encuentro a pesar de la superioridad numérica, aunque no faltaron ocasiones de gol, por lo que los chacineros deben de afinar el último pase.

De nuevo el Guijuelo parte como favorito para llevarse los tres puntos, aunque el Cerceda tiene muchas posibilidades de dar la sorpresa y llevarse los tres puntos a tierras gallegas. Tal y como comunicaba el míster Jordi Fabregat “los objetivos se cumplen semana tras semana” y los chacineros tienen claro que su objetivo para esta temporada es “permanecer arriba”.

El míster ha convocado a 18 jugadores tal y como anunció en rueda de prensa previa, aunque no ha dado el nombre de los que forman esa lista de convocados. Entre ellos no se encontrará Omar Fleitas, que se lesionó durante la pretemporada y aunque ya está recuperado el jugador no tiene el mismo nivel físico que sus compañeros, por lo que la afición chacinera tendrá que esperar una jornada más para ver jugar al canario en partido oficial. Es muy probable que la última incorporación del conjunto chacinero si forme parte de la lista de convocados, Diego Suárez, lleva ocho días entrenando junto a sus compañeros, y puede que este domingo sea su debut con la camiseta del Guijuelo.

La novedad de esta jornada estará en el banquillo, tras la expulsión del entrenador Jordi Fabregat en la primera jornada y con una sanción de dos partidos; el ex jugador y ahora segundo entrenador, Ángel Sánchez, tendrá que tomar las riendas y dirigir al equipo. Tal y como reconocía Fabregat “habla mí mismo idioma y entiende lo que quiero”, por lo que el míster confía 100% en el que tantas alegrías ha dado a la afición chacinera. El técnico catalán, verá el encuentro desde las gradas y aprovechará ese punto de vista para mejorar aspectos que no se perciben desde la banda.

Un Cerceda con ganas de sumar

Por su parte, los gallegos tuvieron un debut un tanto agridulce, tras perder en casa por la mínima, y a pesar de las intentonas no consiguieron empatar el encuentro. Al igual que el Guijuelo, un penalti hizo que no pudieran sumar los tres primeros puntos en juego.

El equipo ha viajado hoy sábado hasta Guijuelo con 18 jugadores, siendo baja Oriol Dot por motivos personales. También es probable que cause baja Pablo Agulló tras no poder entrenar, al clavarse un taco en el tobillo aunque viaja con el resto de convocados. Por tanto, viajan hasta Guijuelo: Magu y Ángel, porteros; Juanmi, Uxío Marcos, David Soto, Axel y Agulló; medios, Claudio, Kike, Armando, Hugo Rama, Carlos y Keko Vilariño, y los delanteros Dani Ponce, Gorka Luariz, Javi Martínez y Álvaro.

POSIBLES ONCES CD GUIJUELO VS C.C.D CERCEDA

GUIJUELO: Kike Royo; Raúl Ruiz, Kevin García, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Juanra, Borja, Cifo, Julián Luque, Pepe Carmona, Antonio Pino.

CERCEDA: Magunazelaia; Soto, Armando, Uxío Marcos, Juanmi Heredero; Keko, Kike Pérez, Axel, Hugo Rama, Dani Ponce, Gorka Luari.