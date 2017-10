La victoria regresó al Municipal de Guijuelo

Desde el primer minuto del calentamiento ya se veía a un Guijuelo muy activo con ganas de derrotar al equipo de Terrazas, y así lo hizo con un gol tempranero de Antonio Pino que se reencontraba con el gol meses después.

Jordi Fabregat apostó por un once de lo más conocido por los aficionados chacineros Kike Royo; Raúl Ruiz, Jonathan Martín (c), Ayala, Kevin; Carlos Rubén, Manu Fuster, Cifo, Carmona Diego Suárez y Pino. Mientras Carlos Terrazas apostó por los siguientes hombres: Dinu; Yac, Álvaro Moreno, Jon García, Andy; Cidoncha, Iago Díaz, Nestor, Pallarés; Jorge García y Ríos Reina.

Los chacineros salieron desde el primer minuto con la energía suficiente para conseguir tener el dominio del esférico y poner en apuros a los de Ponferrada, tanto es así que antes de llegar el gol contarían con varias ocasiones tras llegar por la banda. En el minuto 7 llegaría el gol, más esperado, el cordobés Antonio Pino iba a marcar su primer gol en lo que va de temporada además del primer gol en el Municipal. El delantero recibió un balón en la frontal, lanzó y le pego abajo pegado al palo, imposible de parar para Dinu.

Con el gol a favor, los chacineros se vinieron arriba, Cifo y Diego Suárez tuvieron dos ocasiones para aumentar la ventaja y haber podido cerrar el partido. La Ponferradina iba en busca del empate Cidoncha, Ríos Reina y Pallarés crearían peligro pero la defensa chacinera estaba muy segura de cada una de las acciones que realizaban. Mientras un Kike Royo, que seguía siendo un seguro bajo los tres palos, y evitó la ventaja de los de terrazas. Era la tarde de Carlos Rubén muy seguro en el centro del campo, mostrando lecciones de buen fútbol, apoyándose en Manu Fuster, que destacó por una serie de detalles que demuestran que el jugador cuenta con mucha calidad. También era el día de Pepe Carmona, mucho más acertado en la segunda mitad y haciendo disfrutar a la afición cada vez que el balón llegaba a sus pies, parece que la mejor versión de Pepe Carmona está de vuelta. Antonio Pino conseguía crear peligro, aunque no pudo aprovechar las ocasiones con las que contó después del gol, el delantero hizo mucho daño rompiendo líneas.

Un Guijuelo que daba muy buenas sensaciones, en un campo en el que se dejaron de escuchar riñas hacía los jugadores, aunque no hacía el árbitro que no tuvo su mejor tarde al contrarío de los chacineros. El gol de Antonio Pino, valía y se llegó al descanso con el 1-0.

En la segunda mitad, los de Fabregat contarían con varias ocasiones que no supieron aprovechar. Antonio Pino se quedó solo ante Dinu y cuando la afición estaba a punto de cantar gol, el disparo del cordobés se marchó al lateral de la red. El Guijuelo contaba con miles de ocasiones, muy superiores a su rival y mereciendo la victoria, más que ganada desde el minuto inicial. La Ponferradina por su parte intentaba apretar cada vez más, los de Terrazas no se daban por vencidos y querían el gol, incluso hubo un momento en el que llegaron con mucha facilidad a la portería de Kike Royo. En el minuto 67, saltaría al terreno de juego Manu Dimas, que seguro de haber tenido más minutos el marcador podría haber sido otro. Y es que calidad al canario no le falta, y es que tras robar un balón en el medio del campo y conseguir avanzar varios metros consiguió plantarse ante Dinu, una jugada que muestra la calidad del canario a pesar de que no pudo ser convertida en gol. Dimas sería el último de crear peligro a la Ponferradina, pero se llegó al final del partido con el 1-0, pudiéndose celebrar los tres primeros puntos conseguidos en casa.

