El Guijuelo celebra el gol ante la Ponferradina | Foto: CD Guijuelo

El Guijuelo comienza a despegar y consigue sumar los tres primeros puntos, en el Municipal. Siempre se dice que más vale tarde que nunca, por tanto, si los chacineros continúan así, están a tiempo de hacer una gran temporada.

Durante estas diez semanas el juego de los pupilos de Fabregat ha mejorado de forma considerable. Si mezclamos las ganas, la ilusión y la mejoría en el juego el resultado es más tres. Y es que con esa fórmula secreta el Guijuelo puede mantenerse alejado de los puestos de descenso. Bien es cierto, que a esta pócima le falta un ingrediente: el gol.

Tan sólo hacen falta unos segundos, el pulso del delantero se acelera, golpea el balón, la grada se queda en silencio absoluto, se pone de pie, cierra los puños, en ese momento el portero rival cierra los ojos e intenta averiguar la trayectoria del esférico. El balón se envenena y acaba colándose al fondo de la red por la escuadra, la afición salta y se deja la voz, el delantero se abraza a su equipo, esa celebración especial. Es tan solo un instante de felicidad, un instante que todo el mundo quiere vivir, un instante que aún está por darse en el Municipal, pero un instante que arrancó el pasado fin de semana, un instante que se repetirá muchas pero nunca demasiadas veces. Ese instante es el ingrediente que aún falta en la pócima chacinera.

Los chacineros son capaces de finalizar las jugadas en el área rival con mucha insistencia. A pesar de esto, el balón por A o por B, no acaba de terminar entre los tres palos. Cuando den con este ingrediente no habrá quien los pare, y es que la falta en la puntería es el único problema en Guijuelo a la hora de dar por cerrado un partido.

La pasada jornada no solo supuso la primera victoria en casa, donde el Guijuelo tiene que hacerse aún más fuerte para que los rivales lleguen con miedo y no consigan llevarse los tres puntos; si no también se consiguió el primer gol de la temporada ante su afición y el primero en lo que va de curso de Antonio Pino, llamado de nuevo a ser el pichichi del conjunto chacinero.

El delantero cordobés sabe muy bien lo que es marcar con la camiseta del Club Deportivo Guijuelo, y es que Antonio Pino superó en la pasada campaña al máximo goleador del conjunto chacinero, Ballesteros. El delantero es una pieza clave para encontrar el ingrediente de la pócima, y es que desde su llegada al conjunto de Jorge Hernández ha anotado más de 30 goles entre la competición de Liga y la Copa del Rey.

Los pupilos de Fabregat, trabajaran para hacerse con este ingrediente y terminar de despegar sin volver a los puestos bajos de la clasificación.