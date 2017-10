Previa Racing de Ferrol – Celta de Vigo B: el gallo visita el gallinero

Fuente: imagen cedida por Studio A4

Otra jornada más, Galicia vuelve a ser el centro de todos los focos del Grupo I. Uno de los derbis gallegos más esperados de la división de bronce llega con los dos equipos en polos totalmente opuestos en lo que al estado de forma se refiere. El Celta de Vigo B llega perfectamente ensamblado y sigue con su firme persecución al Deportivo Fabril y Fuenlabrada; el Racing de Ferrol acumula ya cuatro jornadas sin ganar y dejando muchas dudas en sus partidos como local. Pero en los derbis el recorrido y las estadísticas no valen de nada, y más en un derbi entre dos equipos confeccionados para luchar por los puestos de playoff.

No cometer más errores

Preocupante imagen la dada por el Racing de Ferrol en estos últimos cuatro partidos. Cuatro jornadas en los el que los verdes solo han arañado dos de los doce puntos puestos en juego y en donde han demostrado ser un equipo con dos versiones totalmente antagónicas: una es la imagen de un equipo férreo en defensa, rápido y vertical desplazando el balón y peligroso de cara a la portería rival; la otra imagen es la de un equipo timorato en defensa, sin frescura en la circulación del cuero y falto de chispa en el remate.

Alain, Sota y Maceira son seria duda para el sábado

Los errores atrás están condenando al conjunto ferrolano. Los departamentales, que en la jornada seis solo habían concedido dos goles, han encajado siete tantos en este mes de octubre, la mayoría producto de fallos defensivos graves que terminaron por condicionar el partido. Este fin de semana pasado, los ferrolanos desperdiciaron una ventaja de dos goles para que el Atlético de Madrid B igualase la contienda en cuestión cuatro minutos aprovechando la fragilidad defensiva de los gallegos. Sin embargo, el acierto goleador de los verdes sí que ha mejorado en este mes, viendo puerta en los últimos cuatro duelos. A pesar de los malos resultados, entre Fran Sota y Pablo Rey han celebrado cinco goles, uno más que los anotados por la escuadra racinguista entre agosto y septiembre.

Todavía no se conoce la lista de convocados de Miguel Ángel Tena, pero el técnico valenciano puede tener problemas para confeccionar el once. Además de las ausencias confirmadas de Aldalur, que vio ante los colchoneros la quinta amarilla de la campaña y cumplirá ciclo de amonestaciones, y Joselu, que encara la recta final de su recuperación, el adiestrador verde tiene entre algodones a Fran Sota, Maceira y Alain Eizmendi. En el caso del lateral zurdo es bastante probable que no se recupere a tiempo para el sábado, mientras que la presencia del riojano y del guipuzcoano no se confirmará hasta última hora.

Cañones listos

Tras diez partidos, ha quedado constatado que el ritmo del Celta de Vigo B no es fruto de la casualidad. El tercer puesto cosechado la temporada pasada bajo las órdenes de Alejandro Menéndez no fue un logro aislado en un club que está apostando fuerte por su cantera. El filial celtiña mantiene el estilo de juego que lo ha acompañado en las últimas campañas y está dejando su sello en todos los partidos del Grupo I, ahora con Rubén Albés al frente de un proyecto que tratará de luchar otro curso más por el ascenso a Segunda División.

Entre Drazic y Juan Hernández han hecho nueve de los trece goles celestes

El esquema celeste cuenta con todos los ingredientes para confeccionar un equipo temible: una línea defensiva sobria, un centro del campo con calidad y visión de juego y un frente de ataque con mucho gol. Y es en esta parcela del campo donde los olivicos se están prodigando esta campaña. A pesar de perder en verano a algunos de los atacantes más valorados de toda la Segunda B como Borja Iglesias o Hicham, el Celta B supo rehacerse y mantiene el extraordinario nivel ofensivo. A estas alturas, el año pasado los vigueses solo llevaban tres goles más, si bien contaban con una delantera más experimentada. Sin embargo, el nivel demostrado por Juan Hernández y Drazic, que han aportado nueve de los trece goles marcados, permiten al Celta mantener el grado de excelencia mostrado con Alejandro Menéndez.

Esta temporada solo Fuenla, Gimnástica Segoviana y Cerceda han aguantado el pulso a los vigueses manteniendo su puerta a cero, mientras que Sotres ha echado el cerrojo a su arco en hasta cinco ocasiones. Por otro lado, Rubén Albés recupera a Iago Martínez, que debutó hace dos jornadas en la derrota ante el Fuenlabrada pero que vio la roja por doble amarilla. El que no estará es Diego Pampín, concentrado con la selección sub 17 en el Mundial de India, de donde puede volver como campeón si derrotan en la final a Inglaterra.

Posibles alineaciones:

Racing de Ferrol: Mackay; Pascual, Mikel, Víctor Vázquez, Nano; Jacobo Trigo, Beitia; Adri Armental, Pablo Rey, Juan Mera; Mendi

Celta de Vigo B: Sotres; Agus, Alende, Costa, Kevin; Rai, Molina; Brais Méndez, Juan Hernández, Dejan Drazic; Dennis Eckert