Deportivo Fabril - CD Guijuelo: los chacineros quieren dar un paso más ante el líder

Deportivo Fabril vs CD Guijuelo | Foto: CD GUIJUELO

El Club Deportivo Guijuelo viaja de nuevo a tierras gallegas para enfrentarse al líder del Grupo I de la Segunda División B, el Deportivo Fabril. El encuentro tendrá lugar en el Estadio El Mundo del fútbol el domingo 29 a las 17:30 horas de la tarde. Los chacineros están comenzando a resurgir y en la pasada jornada consiguieron la primera victoria en casa. Aunque la situación fuera del Municipal de Guijuelo era totalmente distinta, ya que consiguieron sumar en varias jornadas, además de hacerse con los tres primeros puntos de la temporada, en la jornada 5 frente al San Sebastián de los Reyes que era líder en ese momento. Este fin de semana los pupilos de Fabregat, quieren volver a ganar al líder y empezar a alejarse de los puestos de descenso.

Para esta jornada el técnico catalán no podrá contar con tres jugadores, Omar Fleitas que recayó de su lesión en la pasada semana además el jugador canario tiene una sobrecarga. Juanra que continúa con su recuperación y Manzano que ha entrenado durante esta semana al margen de sus compañeros realizando ejercicios específicos en el gimnasio para recuperarse de una microrrotura.

El juvenil Cetu irá de nuevo convocado como segundo portero, a falta de que llegue un nuevo guardameta al conjunto. Cetu está con molestias y no estará al 100% en el partido del domingo. El Guijuelo está arriesgando mucho con esto ya que Kike Royo puede ser sancionado o incluso lesionarse y no cuenta con un relevo que de seguridad a la portería chacinera.

Tercer enfrentamiento entre el Guijuelo y el Fabril

No es la primera vez que los chacineros se enfrentan al filial del Deportivo. El primer choque tuvo lugar en la fase de ascenso a la Segunda División B que tuvo lugar en la temporada 2002/03 haciéndose con la victoria los gallegos. Durante la temporada 2008/09, ya en la categoría de bronce, el Guijuelo viajó hasta tierras gallegas para llevarse los tres puntos por un 0-2

En lo que va de temporada, los chacineros se han enfrentado a cinco equipos gallegos. La temporada arrancó frente al Rápido de Bouzas, con derrota por 1-0. También perdieron ante el Cerceda por 0-1, ante el Racing de Ferrol 0-1, y el Coruxo por 1-0.Por lo que los equipos gallegos se han convertido en una piedra en el camino del equipo guijuelense.

La lista de convocados la forman: Kike Royo, Cetu, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Kevin García, Sergio Rivera, Raúl Ruiz, Abel Pascual, Julio Algar, Carlos Rubén, Cifo, Pepe Carmona, Manu Fuster, Manu Dimas, Antonio Pino y Diego Suárez.

En cuanto al once titular, no se espera que Jordi Fabregat haga muchos cambios respecto a la pasada jornada, donde los chacineros consiguieron ganar a la Ponferradina. Con Carlos Rubén en el medio del campo apoyado por Cifo y Manu Fuster, mientras que en la delantera estará Antonio Pino que podría estar acompañado de inicio por Manu Dimas, debido a que Diego Suárez no estuvo muy acertado en el último encuentro.

El Fabril quiere seguir siendo líder

Los gallegos están haciendo una gran temporada, tras ganar al Fuenlabrada, Real Madrid Castilla, Rayo Majadahonda, Coruxo, Ponferradina, Valladolid B, Talavera y Navalcarnero, el filial del Depor se encuentra líder con 25 puntos.

De nuevo Cristobal Parralo no podrá contar con Bicho. El atacante coruñés fue intervenido del hombro derecho y estará fuera de los terrenos de juego durante cuatro meses, una importante baja para el filial. También cuentan con las bajas de One, Caballo, Borja Galán o Luis Fernández. Las buenas noticias llegan gracias al gran momento que están atravesando Jardel e Ismael Díaz, que fueron los encargados de anotar en la pasada jornada, que hicieron que no se notaran las siete bajas que presentaba el conjunto de Cristobal Parralo.

POSIBLES ONCES: Deportivo Fabril vs CD Guijuelo

Deportivo Fabril: Cobo, Blas, Raúl González, Gaizka Martínez, Lucas Viña, Edu Expósito, Óscar Pinchi, Álvaro Queijeiro, Uxío, Romáy e Ismael Díaz.

CD Guijuelo: Kike Royo; Raúl Ruiz, Jonathan Martín (c), Ayala, Kevin; Carlos Rubén, Manu Fuster, Cifo, Carmona Diego Suárez y Pino.