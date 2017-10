Jordi Fabregat "Es un campo muy complicado"

Google Plus

FOTO: CD Guijuelo

Jordi Fabregat ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a los chacineros contra el líder, el Deportivo Fabril. El técnico catalán aseguraba que el trabajo de esta semana había sido mucho mejor debido a los tres puntos obtenidos ante la Ponferradina. "Las caras de los jugadores son diferentes después de la victoria y así se trabaja mucho mejor, porque el ambiente es otro. No en vano, también es necesario no caer en la relajación que te dan los 3 puntos y que todo el mundo esté metido porque no hemos hecho nada", aseguró.

El equipo guijuelense cuenta con varias bajas importantes, a las que ha sabido sobre ponerse, aún queda mucho trabajo por delante, pero los chacineros ya miran la clasificación de otra manera. "Ahora nos encontramos mejor porque los 3 puntos te dan una perspectiva diferente de las cosas, pero el fondo es el mismo. Tenemos que seguir trabajando y no confiarnos en absoluto. Sabemos que frente al líder no será nada fácil y por ello no tenemos que confiarnos", comentó el técnico chacinero.

El Deportivo Fabril está haciendo una gran temporada, reflejado en la tabla clasificatoria y es que con 25 puntos ocupan la primera posición. Será el quinto rival gallego al que se enfrenten los hombres de Fabregat, y por ahora no han conseguido ganar a ninguno de ellos. "Esperamos realizar un buen partido en uno de los campos más complicados de la categoría y más ante el líder, que lleva una trayectoria muy regular. Nosotros estamos muy bien en el plano defensivo y tenemos que mejorar en el ofensivo con mayor acierto de cara a puerta. Contra el deportivo tenemos que seguir como hasta ahora, con pocas pérdidas, para evitar que salgan rápido y jugar como sabemos aunque con algún matiz", concluyó.