Real Madrid Castilla - Atlético B: fiebre del sábado noche

Ni son el mismísimo Tony Manero luciendo un impoluto traje de color blanco mientras se contonea en medio de la discoteca al ritmo de los Bee Gees, ni están para demasiadas fiestas. El derbi madrileño llega en horas bajas para un Real Madrid Castilla y un Atlético de Madrid B que andan muy necesitados de victorias, dos filiales que se miran entre sí en la tabla de la clasificación buscando tres puntos balsámicos. Si los rojiblancos tienen el colchón ganado por un gran arranque de competición, los merengues tienen más urgencias, personalizadas en un Santiago Solari que puede pasar de enfermo a cadáver si no logra dar con la tecla correcta a tiempo.

La Fábrica contra La Academia. Dos estilos, dos canteras bien diferenciadas. Regresa el celebérrimo ‘mini-derbi’, una cita que no se celebraba desde el mes de enero de 2015 cuando los blancos ganaron (4-2) en el Alfredo di Stefano, con un Zinedine Zidane por aquel entonces en la dirección técnica del segundo equipo del Real Madrid. Los dos años que ha permanecido el Atlético B de forma consecutiva en Tercera División han privado a la Segunda División B de disfrutar del clásico duelo de filiales, que en las últimas temporadas ha caído del lado blanco (cuatro victorias en los últimos cinco 'mini-derbis').

Solari, en el punto de mira

No acaba de remontar el vuelo el Real Madrid Castilla, que es decimoquinto en la tabla de la clasificación y solo tiene tres puntos más con respecto al colista del Grupo I de la Segunda División B. La situación es delicada y el presente de Santiago Solari, una incógnita. Es por eso que el 'mini-derbi' es una oportunidad de oro para no dar un patinazo y colocarse al borde del precipicio.

El Castilla solo ha sumado dos puntos de los últimos quince posibles

El primer tramo del campeonato está siendo angustioso hasta tal punto que solo ha sumado dos puntos de los últimos quince posibles. El filial blanco acumula cinco jornadas sin ganar un partido desde que saliera vencedor en Valdebebas en su encuentro contra el Talavera de la Reina el pasado 16 de septiembre. Desde entonces claudicó contra Navalcarnero (2-1), Pontevedra (2-0) y Unión Adarve (1-0) mientras que firmó tablas contra Guijuelo (0-0) y Gimnástica Segoviana (0-0).

De cara al compromiso liguero Solari tiene la baja de Óscar Rodríguez, que tiene que cumplir un partido de sanción después de ser expulsado en el partido contra el Unión Adarve por alargar el brazo más de la cuenta en un salto con Olmedo. Él es la ‘cara B’ en una semana en la que ha habido muchas ‘caras A’: hasta cinco jugadores del Castilla (Tejero, Quezada, Manu Hernando, Franchu y Cristo) fueron reclutados por Zinedine Zidane para el partido de Copa contra el CF Fuenlabrada.

En busca del golpe encima de la mesa

El Atlético de Madrid B afronta el ‘mini-derbi’ cargado de optimismo, con la energía necesaria para revertir una racha que se está alargando en exceso. En su duelo contra el Racing de Ferrol, el cual logró empatar tras ir por detrás en el marcador, empezó a sentar las bases y a picar la piedra de una roca que está costando destruir. Y es que el filial no conoce aún la victoria a lo largo del mes de octubre, cosechando un empate precisamente contra el citado Ferrol y tres derrotas contra CD Toledo, CF Fuenlabrada y UD San Sebastián de los Reyes.

El Atlético B afronta este 'mini-derbi' mermado por las bajas

En el seno interno no existe ningún tipo de prisa ni ningún nerviosismo. Mezcla de las múltiples bajas que acumula o por simplemente mala fortuna, el Atlético B no ha podido prolongar el buen arranque de temporada que firmó en su regreso a la Segunda División B aunque sí espera dar un golpe encima de la mesa contra el Castilla, del que Óscar Fernández no se fía. “En este tipo de partidos da igual cómo vayas clasificado y cómo estés. Va a ser un partido bonito en el que se van a ver dos grandes canteras. Un partido para que los futbolistas den un golpe en la mesa y demuestren madurez”, abundó el técnico valenciano, restando importancia a su situación en la tabla de la clasificación.

El Atlético B afronta este derbi mermado por las bajas. Óscar no puede contar con Rubén Fernández, que se sometió el martes a una intervención quirúrgica que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de seis meses, ni con Arona Sané ni con Roberto Olabe, que siguen con sus procesos de recuperación por diversas molestias. Tampoco podrá disponer de Andrés Solano, Nico Schiappacasse y Zaka que, pese a estar ya casi recuperados, necesitan trabajar con el grupo para obtener el ritmo de competición necesario. La baja de última hora es la del guardameta Carlos Marín, que tendrá que pasar por quirófano la semana que viene para someterse a una lesión del hombro izquierdo.

Posibles onces

Real Madrid Castilla: Belman; Álex, Manu Hernando, Javi Sánchez, Reguilón; Jaume; Franchu Mancebo, Quezada; Campuzano y Dani Gómez.

Atletico B: San Román; Rafa, Tachi, Montoro, Sergi; Cristian, Keidi, Toni Moya; Juan Moreno, Ródenas y Perales.