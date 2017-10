El Guijuelo consigue un punto de oro ante el líder

Google Plus

CD GUIJUELO: Kike Royo; Raúl Ruiz, Jonathan Martín (c), Antonio Ayala, Kevin García; Carlos Rubén, Julián Luque (m. 89 Dimas), Cifo (m. 55 Suárez), Pepe Carmona (m. 78 Borja); Manu Fuster y Antonio Pino.

DEPORTIVO FABRIL: Francis; Blas, Raúl González, Gaizka, Lucas; Martín (m. 65 Carlos López), Pinchi, Queijeiro (c), Ismael Díaz (m. 78 Borja); Uxio (m. 71 Jardel) y Romay.

El Club Deportivo Guijuelo ha conseguido un valioso punto ante el líder el Deportivo Fabril, en un partido en el que ambos conjuntos tuvieron ocasiones pero no supieron transformarlas. En la primera mitad los gallegos dominaron totalmente el partido, mientras que en la segunda mitad los de Jordi Fabregat consiguieron tener más posesión y llegar al área rival.

Para este partido tan importante Jordi Fabregat apostó por un once inicial, con Cifo y Pepe Carmona ocupaban las bandas, y Manu Fuster y Antonio Pino en la zona de ataque, aunque el primero ha cambiado varias veces de posición a lo largo del encuentro. En el centro del campo se encontraban Julián Luque junto a Carlos Rubén. El once inicial estaba formado por: Kike Royo; Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Antonio Ayala, Kevin García; Carlos Rubén, Julián Luque, Cifo, Pepe Carmona; Manu Fuster y Antonio Pino. Por su parte el líder salía con el siguiente once: Francis; Blas, Raúl González, Gaizka, Lucas; Martín, Pinchi, Queijeiro , Ismael Díaz; Uxio y Romay.

El encuentro arrancó con la posesión para el conjunto local, demostrando el por qué ocupan la primera posición. El conjunto gallego, llevaba la iniciativa del juego, teniendo el control del esférico y creando jugadas con mucha facilidad. La primera ocasión de los chacineros llegó en el minuto 10, Manu Fuster recuperaba un balón, y tras no atreverse a centrar, cedió el balón a Cifo, y este a Raúl Ruíz, pero la primera ocasión de los guijuelenses se acabaría esfumando tras una mala decisión.

En el minuto 15, el Deportivo Fabril tendría un clara ocasión tras una falta lateral que remató Raúl González, pero el rematé se marchó alto. Minutos después lo intentaría Pepe Carmona, con un tiro desde la frontal tras una buena dejada de Raúl Ruiz, pero su disparo se marchó desviado de la portería defendida por Francis. A pesar de que el Guijuelo empezaba a tener ocasiones de gol, gracias a jugadores como Cifo, Raúl Ruiz, Pepe Carmona y Antonio Pino que estaban muy activos, en busca de hilar jugadas y encontrar el gol.

Poco a poco, el Guijuelo iba teniendo un mayor contacto con la pelota, pero no creaba peligro a la portería de Francis. En el minuto 42, tuvo que actuar Kike Royo para despejar un disparo de Uxio. Con esta última ocasión se llegaría al final de la primera mitad con el 0-0.

El Guijuelo comenzó a tener la posesión del esférico

En la segunda mitad, el Guijuelo se encontraba más cómodo, y tenía la posesión del esférico, aunque el Deportivo Fabril salía muy rápido a la contra. De nuevo Kike Royo salvaría al conjunto chacinero tras un disparo de Uxío. Los gallegos tuvieron tres acciones seguidas en el área de Kike Royo, desorganizando a los guijuelenses.

Según corrían los minutos, el Guijuelo se iba creciendo algo que no sucedía a Cifo que iba de más a menos y acabó abandonando el terreno de juego en el minuto 55. Minutos después llego la ocasión más clara para el Guijuelo, tras una jugada individual de Julián Luque, que terminó con un disparo desde la frontal. Pero un atento Francis, mandó a córner la pelota.

En el minuto 65 lo intentó Diego Suárez tras ganar la espalda a la defensa, y ceder el balón a Pepe Carmona, pero el disparo del jerezano se marchó desviado.

En los minutos finales, el encuentro estaba igualado, y el gol podía caer para cualquiera de los dos equipos. En el minuto 86, los gallegos tendrían la ocasión más clara de la segunda mitad, Pichi se plantó delante de Kike Royo, pero el disparo del delantero se marchó alto. Esta ocasión de los locales nació tras un error de Borja, tras ceder un balón atrás.

Sin más ocasiones, se llegó al final del encuentro donde el Guijuelo consiguió sumar un punto ante el líder.