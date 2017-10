Jordi Fabregat: "Hemos empatado en un campo difícil y contra un equipo muy bueno"

Jordi Fabregat en rueda de prensa | Foto: CD Guijuelo

Jordi Fabregat ha comparecido ante los medios de comunicación tras conseguir un punto muy complicado ante el Deportivo Fabril. "Valoramos el punto por el potencial del equipo que teníamos delante y más en un campo de precisión como éste. Nosotros, con nuestras limitaciones y virtudes, hemos hecho un partido correcto y hemos tenido nuestras opciones. Generamos muchas ocasiones de gol y llegadas que no hemos materializado”, comentó.

Durante la primera mitad ha sido el equipo vigués quien tenía la posesión del encuentro mientras que en la segunda parte, el partido se convirtió en un tuya-mía. “El equipo salió encogido, los extremos salían a defender y lo vi así, no me gustaba lo que veía en decisión y atrevimiento, cuando había que hacer todo lo contrario, y más en los duelos en los que éramos perdedores. Había que tener más velocidad mental y no atinamos en ninguna contra. En la segunda parte, me quedo con los últimos 15 minutos con la salida de Diego Suárez, que nos desahogó abriendo a banda y el partido pudo caer para cualquier lado. Me voy contento con el esfuerzo y por los jugadores con oficio, veteranía y hombría para jugar al fútbol".

El Guijuelo llegaba al campo del Deportivo Fabril, tras ganar en casa frente a la Ponferradina, por lo que los pupilos de Fabregat van por una dinámica positiva que tienen que aprovechar este miércoles para sumar de nuevo los tres puntos. Si fallas y lo das todo nunca estás decepcionado. Tenemos que juntarnos porque hemos empatado en un campo difícil y contra un equipo muy bueno. Esto hay que confirmarlo con una victoria en casa. Y nos veremos obligados a ganar ese partido. Hay que pensar más rápido y tener más velocidad en ataque".

El miércoles tendrá lugar la duodécima jornada donde los chacineros reciben al Talavera de la Reina que cuenta con 12 puntos, tan sólo dos más que los chacineros. El técnico catalán no daba ningún detalle acerca del once que saldrá al césped del Municipal. "No hago ideas... va de día en día, como la vida. Hoy veníamos a puntuar con todo y jugamos contra un equipo de facultades y el miércoles lo plantearemos para ganar y a ver si puedo refrescar el equipo y dar oportunidades a más gente, pero no está claro".

Tras el punto obtenido hoy ante el líder, los chacineros se encuentran todavía en zona de peligro con 10 puntos igualados con el Real Madrid Castilla, pero la imagen del equipo mejora partido tras partido.