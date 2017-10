Octubre negro para el Atlético de Madrid B

Óscar y Montoro formulan una observación al línea | Foto: Daniel Nieto - VAVEL.com.

El inicio de ensueño que vivió en sus carnes el Atlético de Madrid B en su vuelta a la Segunda División B tras dos años consecutivos sumido en el ‘infierno’ de la Tercera División ha quedado aparcado tras un mes de octubre digno de olvido. Con el empate a uno contra el Real Madrid Castilla en el Estadio Alfredo di Stefano, el filial ya acumula cinco jornadas seguidas sin sumar tres puntos en el campeonato doméstico, una racha que se alarga hasta el 24 de septiembre, fecha en la que venció con contundencia al Cerceda (3-0) en la Ciudad Deportiva Wanda Atlético.

Los de Óscar Fernández no saben lo que es ganar durante el mes de octubre. Con un balance de tres derrotas y dos empates, los colchoneros han firmado tablas en las dos últimas fechas ligueras (contra Real Madrid Castilla y contra Racing de Ferrol) después de enlazar tres pinchazos contra Toledo, Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes. Su acumulado durante el décimo mes del año es de tan solo dos puntos cosechados de quince en juego. Un bagaje que, pese a todo, le tiene en la novena plaza, a seis puntos de los puestos de playoff de ascenso y con cinco de ventaja con respecto a las posiciones de descenso de categoría. Ni tan mal.

Racing de Ferrol y Atlético B son los dos equipos del Grupo I de Segunda B que menos puntos han sumado en octubre: dos de quince posibles

En cuanto a números, su rendimiento a lo largo de las cinco jornadas disputadas en este mes lo convierten en uno de los peores equipos del Grupo I de Segunda B. Y es debido a que ningún rival ha sumado tan poca cantidad de puntos durante este mes, un bagaje que comparte con el Racing de Ferrol. Han arañado menos puntos que Ponferradina (una victoria y cuatro derrotas), Real Madrid Castilla (tres empates y dos derrotas) y Cerceda (tres empates y dos derrotas), que cosecharon un punto más con respecto a los madrileños y a los ferrolanos. En el otro extremo se sitúan el Fabril y el Fuenlabrada, que han conquistado 13 de los 15 puntos posibles.

El Atlético B nunca se rinde

Más allá de cuestiones de juego tanto técnicas como tácticas o de buena suerte, un ingrediente que ha faltado en algunos encuentros, la plaga de lesiones que sufre el segundo equipo del Atlético de Madrid está influyendo relativamente en los resultados. Con Zaka en fuera de juego por una enfermedad que arrastra desde hace meses, Óscar ha podido recuperar en las últimas jornadas a Arona Sané o a Nico Schiappacasse, aunque aún tiene las ausencias de piezas destacadas como son Andrés Solano, Roberto Olabe o Rubén Fernández ‘Ferni’ así del guardameta Carlos Marín, que inició como titular la temporada antes que Miguel San Román se hiciera con el puesto de guardián del arco.

Los esfuerzos de Óscar Fernández y de su cuerpo técnico pasan también porque este contratiempo no pase demasiada factura al rumbo del equipo en las próximas fechas. “Lo que no puedas controlar, que no te reste. Acordarnos de los que no están no suma. Por lo tanto, en momentos de dificultad aparecen signos de fortaleza”, destacó en declaraciones a la web oficial del club el técnico valenciano en la previa del partido contra el Real Madrid Castilla, restando relevancia a las destacadas ausencias que tenía el equipo para afrontar el ansiado ‘mini-derbi’ que no se repetía desde hacía dos temporadas.

El Atlético B también sufrió un bache parecido el año pasado en Tercera: estuvo cuatro jornadas sin ganar antes de enlazar doce encuentros sin perder, una carrerila que le permitió certificar el liderato del Grupo VII

Este bache de malos resultados no es el primero que el Atlético de Madrid B vive con Óscar Fernández en la dirección técnica. Todo lo malo tiene un punto de inicio y un punto final. Lo vivió el año pasado el filial, que llegó a estar durante cuatro jornadas sin ganar un solo partido en el Grupo VII de Tercera. Desde la jornada 23, con una derrota contra el Rayo Vallecano B, hasta la jornada 26, con un pinchazo por la mínima contra el Getafe B, el Atleti B solo sumó un punto de doce posibles antes de poner la directa: permaneció invicto hasta la última jornada (12 fechas sin perder, de las cuales diez fueron victorias) para certificar su liderato de grupo.

El fútbol son momentos y de esto sabe muy bien de qué va el cuadro madrileño, que trabaja durante la semana para corregir, mejorar y aprender. Los domingos, interpretan en el vestuario, son el premio al esfuerzo diario, la oportunidad de poner en práctica todo lo adquirido en las sesiones de entrenamiento y el momento de disfrutar al máximo de su pasión. Por tanto, el Atlético B tiene desde este miércoles una nueva oportunidad de poner punto y final a esta mala racha en su enfrentamiento contra el Rayo Majadahonda, una prueba de nivel contra un rival que no ha perdido en las seis últimas jornadas.