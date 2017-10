Rápido de Bouzas – Racing de Ferrol: brujos y sapos

Google Plus

Noche de meigas, mouchos y curuxas en el Grupo I. Otro derbi gallego se cuela a mitad de semana para que los aficionados del fútbol de bronce no tengan ni un minuto de descanso. El Rápido de Bouzas y el Racing de Ferrol se enfrentan en un choque marcado por el ritmo antagónico de ambos: los aurinegros, un equipo novel en Segunda B, son la gran revelación del campeonato metido de lleno en la lucha por un puesto en la zona noble de la tabla; los verdes, un equipo confeccionado para el ascenso, deambula en la mitad de la tabla arrastrando una decepcionante racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Son los brujos y los sapos del Grupo I, que este primero de noviembre se ven las caras con tres puntos sobre el tapete.

En una nube

Quien le diría en agosto al Rápido que en la jornada doce iba a ser uno de los candidatos al ascenso. Un equipo que llegó con la vitola de cenicienta pero que ha demostrado estar capacitado para dar combate a cualquier equipo que se cruce en su camino. Hasta la fecha, solo Celta de Vigo B y Fuenlabrada han mandado a la lona a los aurinegros, que solo sabe lo que es perder en su feudo por la derrota que el infligió el ya citado equipo madrileño. Ahora, ante el Racing esperan recuperar las sensaciones como locales.

El Rápido de Bouzas ha marcado gol en todas las jornadas

Una de las causas del increíble arranque liguero de los vigueses es su acierto de cara a puerta. Con 15 tantos los boucenses son uno de los equipos más goleadores del Grupo I, pero curiosamente es uno de los equipos que mejor reparte la eficacia de cara a gol. Hasta 12 jugadores saben lo que es festejar una diana este curso, y solo Anderson, Carnero y Carlitos han mojado más de una vez. Los aurinegros han celebrado gol en las once citas ligueras, aunque en el otro lado de la balanza está el hecho de que por el momento solo han dejado su portería inédita en dos partidos, ante Guijuelo y Sanse en dos partidos que zanjó con idéntico resultado: 1-0. Con todo, y a pesar de esa fragilidad defensiva, ha demostrado ser un equipo rocoso que nunca le pierde la cara a los partidos, ya que en muchos de sus partidos el resultado no se decide hasta más allá del minuto 80.

El técnico boucense todavía no ha dado la lista de convocados, aunque a priori Borja Jiménez tiene a toda la plantilla disponible, salvo por Deivid, pendiente de su evolución, y en un principio no se esperan cabio relevantes en el once inicial. El enfrentamiento ante el Racing de Ferrol será especialmente significativo para Óscar Sielva, Cristian Pérez y Pedro García, tres jugadores que la pasada campaña militaban en las filas de la UD Somozas, el equipo que junto con los departamentales protagonizaron el derbi de la comarca de Ferrol las tres últimas temporadas y que el año pasado terminaron en última posición.

¿Resurrección verde?

Si existe una verdad universal en esto del fútbol, es que nunca hay que dar a un equipo por muerto por muchas paladas de tierra que lleve encima o por muy profundo que haya cavado su tumba. Y en esto se encuentra el Racing de Ferrol, un equipo confeccionado para luchar por subir a Segunda División pero empeñado en hundirse en la tabla hasta certificar la defunción del principal objetivo de la temporada: celebrar el centenario en la división de plata del fútbol español, el gran sueño de la afición verde.

El conjunto racinguista no conoce la derrota a domicilio

Por eso, qué mejor día que la noche de difuntos para salir de su ataúd y demostrar que este muerto está muy vivo. A pesar de los muchos tropiezos en casa (14 puntos han volado de A Malata de los 18 puestos en juego), los ferrolanos no conocen la derrota lejos de Ferrolterra. Los números como visitante invitan al optimismo en la ciudad departamental, ya que nueve de los 13 puntos labrados hasta la fecha se conquistaron fuera del territorio gallego. Este será el primer derbi de la temporada en el que el Racing se mida a un conjunto gallego sin ser el anfitrión. Después de los duelos ante Coruxo, Deportivo Fabril, Pontevedra y Celta de Vigo B (dos derrotas, un empate y solo una victoria), la visita a la antigua Villa de Bouzas será el único derbi que vivan los verdes como visitantes en esta primera vuelta, ya que el partido ante el Cerceda, el otro rival gallego que queda, se jugará en Ferrol.

Todavía no ha trascendido la lista de convocados de Miguel Ángel Tena, aunque en el club todavía están pendientes de la evolución de los lesionados Alain Eizmendi y Maceira. Por su parte, el también lesionado Joselu, puede ser la gran sorpresa para el viaje a Vigo, aunque su regreso se espera para el fin de semana ante el Cerceda. El que regresará a la partida será Aldalur, una vez cumplida la sanción por acumulación de tarjetas. Por otro lado, además del Rápido, el Racing también se enfrentará a los elementos, ya que el estadio boucense es de hierba artificial, lo que supone un hándicap al estilo balompédico departamental.

Posibles alineaciones

Rápido de Bouzas: Brais Pereiro; Adrián, Pedro García, Trigueros, Roger Bonet; Óscar Sielva, Caballero; Carlitos, Diego Diz, Yago Pérez; Anderson.

Rácing de Ferrol: Mackay; Aldalur, Víctor Vázquez, Mikel, Nano; Jacobo Trigo, Beitia; Armental, Pablo Rey, Juan Mera; Fran Sota