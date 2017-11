Épica remontada digna de un liderato

Trepidante. Apoteósico. Paradigmático. Increíble lo sucedido en la tarde del Día de los Santos en el Salto del Caballo. Toledo y Fuenlabrada se enfrentaban con necesidades distintas; por un lado, el Toledo necesitaba volver a ganar para alzar el vuelo y salir de la zona baja de la tabla, mientras que por otro, una victoria del Fuenlabrada supondría un asalto al liderato por parte de los fuenlabreños. Un partido que tuvo de todo, y que finalmente y aunque el Toledo parecía llevarse la victoria, los azulones tiraron de casta para darle la vuelta al marcador en los ultimos minutos ante, una vez más, la poca solvencia del Toledo para defender resultados.

Nada más empezar, el Toledo se encontró con el primer gol del partido. Jugada elaborada entre Canario y Charly Rodríguez y el disparo del primero se cuela en la portería de Codina. Las tarjetas tampoco tardarían en aparecer, pues a los cinco minutos Toño Vázquez vio la primera por mano cerca al área, pero la posterior falta no fue peligrosa. Durante todo el encuentro, la actuación arbitral fue bastante protestada por la afición de la Ciudad Imperial, considerando que en varias ocasiones, el colegiado miraba más del lado del conjunto de Antonio Calderón que de otra forma más imparcial.

A los quince minutos, el Fuenlabra pudo igualar el encuentro. Posible mano en el área del Toledo por parte del equipo fuenlabreño que el árbitro no señaló y, de no ser por la defensa, pudo haber sido una jugada de peligro para los azulones. Un minuto más tarde, error defensivo que apunto estuvo de llegar Dioni, pero llego antes Ander. Este lanzó la réplica, en una contra del Toledo que no terminó de culminar Sergio García, yendo el balón mansamente a las manos de Codina, y un posterior disparo de Canario tras el lanzamiento del portero fuenlabreño que no encontró portería.

Continuó siendo un encuentro frenético, con tarjetas a pasear y centros laterales del Fuenlabrada que iban a manos de Jon Ander. Y este sería protagonista de la siguiente jugada. Sacó el portero, pero con tan mala fortuna que fue un pase para Yaw. Este, solo, se planta solo ante Ander, le regatea, y pese a la estirada del guardameta y de Toño Vázquez (el cual aparecía para intentar despejar el balón), el balón acababa dentro de la portería y el partido volvía a ponerse en empate. Antes de llegar al descanso, una ocasión para cada equipo, primero para el Fuenlabrada. Error del árbitro al ponerse delante de Expósito y Yaw quedaba con visibilidad para disparar desde la frontal. Su disparo lo bloca Ander, y el rechace queda para Hugo Fraile, pero Ander la vuelve a sacar y el balón es despejado por la defensa. Tres minutos más tarde, disparo de Sergio García desde la frontal tras una bonita jugada entre Canario y Charly que para Codina. El Fuenlabrada buscó la réplica, pero estaba invalidada por fuera de juego.

Ya en la segunda mitad, llegó la épica del partido. Onésimo introducía a Álvaro Antón para la segunda mitad y quitaba a De Lerma. En los tres primeros minutos, llegaron dos goles favorables al Toledo. Primero, Charly se quedaba solo ante Codina y el joven jugador definía para volver a poner por delante al Toledo. Posteriormente, jugada desde la banda y Héctor Figueroa recibía en el punto de penalti, y aunque su disparo lo tocaba Codina, acababa entrando y el Toledo ya mandaba 3-1 en el marcador. Pese a la diferencia en el marcador, el Fuenlabrada no se rendía. Estos se encontraron una triple ocasión para reducir distancias. Las dos primeras eran sacadas por la defensa, y la tercera de Dioni se marchó alto.

Llegado el encuentro a la hora de partido, Antonio Calderón introducía a Cristobal y a Quero, y los visitantes comenzaron a mejorar hasta el punto de ser dueños del partido. Sergio García pudo ampliar la diferencia en un dos para uno ante Codina y Fran García, pero primero el portero y después el defensor desbarataron la ocasión y mandaron el balón a saque de esquina, en el cual Álvaro Antón casi lo transforma en gol pero se marchó por poco fuera. Fue la última ocasión clara donde el Toledo pudo marcar, porque a partir del minuto 70, los verdes se cerrarían atrás y el partido se convirtió en un asedio del Fuenlabrada. Primero, ocasión para los azulones en un centro lateral donde a punto estuvo de llegar Cristobal a rematar, y en la siguiente jugada, gol del Fuenlabrada. Remate de Matheus que llevaba cinco minutos en el campo casi sin querer, y la carambola distrae a Jon Ander y entra a la portería.

Tres minutos más tarde, penalti para el Fuenlabrada en una jugada confusa, pero el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Dispara Dioni y Jon Ander le adivina y detiene, para éxtasis de la afición toledana. En la salida, jugada entre líneas del Toledo y no llega Romagnoli a un pase al hueco al que se anticipo Codina, y posteriormente, Ortí se queda solo pero tarda mucho y su disparo lo ataja sin problemas Codina. Quedaban cinco minutos cuando llegaba el gol de Dioni, al rematar un centro desde la banda izquierda. El partido entraba en la recta final, y todo estaba por decidir después de que el Toledo tuviera la victoria prácticamente en el bolsillo. Pero no quedaba ahí todo. El árbitro añadió tres minutos, y en el segundo de ellos, de nuevo Dioni recibía desde la izquierda, aguantaba el balón ante la defensa y dispara con fuerza hacia la porteria. Ander tocaba el balón, pero no era suficiente y el balón entraba. Ya no había tiempo para más, épica remontada del Fuenlabrada, que en menos de veinte minutos le había dado la vuelta al marcador de un 3-1 a 3-4.

Victoria al sonido de la bocina que le daba al Fuenlabrada el liderato tras aprovechar el tropezón del Deportivo Fabril. 29 de 36 posibles ha conseguido el equipo azulón en estas primeras doce jornadas, y es que los de Antonio Calderón son serios candidatos a ascender de categoría. Por otro lado, el Toledo desaprovechó la renta de dos goles y cayó derrotado para sorpresa de todos, ya que esa renta parecía suficiente para quedarse con algún punto. Esta derrota coloca al equipo de Onésimo Sánchez en crisis y en posiciones de descenso, clasificado como décimo sexto con once puntos, los mismos que Guijuelo y dos menos que el equipo que tiene delante, el Talavera de la Reina. El próximo fin de semana, el Fuenlabrada defenderá el liderato de nuevo fuera de casa, en los Anexos del José Zorrilla ante el Valladolid 'B'. Por su parte, el Toledo jugará en Matapiñonera ante el San Sebastián de los Reyes.