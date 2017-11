Jordi Fabregat: "Falta calidad colectiva atacante"

Jordi Fabregat en rueda de prensa | Foto: CD Guijuelo

Tras la finalización del encuentro Jordi Fabregat ha comparecido ante los medios de comunicación, donde se ha mostrado desilusionado por la falta de gol del conjunto chacinero y como consecuencia se convierte en el equipo menos goleador del grupo I. “La falta de gol es la que nos penaliza para no ganar partidos, y tenemos muchas situaciones para atacar mejor y si no mejoramos en la eficacia, es difícil salir de esta situación”, aseguró

El equipo no ha dado la misma imagen que ante el Fabril. “El equipo no ha jugado con la intensidad del otro día, tan poco ha estado solidario. Si ha estado defensivamente correcto, pero no lo fluido que debería estar para poder ganar un partido y ni estructurado continuamente para dominar el encuentro. Jugamos a tramos eso me preocupa sobre todo en casa porque no llevas la iniciativa todo el rato”

Algunos de los jugadores pueden llegar a dar una sensación de dejadez en cuanto a la situación del conjunto chacinero, durante la rueda de prensa se le preguntaba al míster por la imagen que se está dando aclarando lo que sucedía en torno a la plantilla. “La sensación es que cada uno tiene un temperamento y un carácter diferente .Hay jugadores que tienen experiencia, y lo viven como otra manera. Cada uno vive el partido como quiere y tenemos que ganar en intensidad de instinto ganador que a veces se declara como una sensación de bajón que no engancha con el público”.

El conjunto chacinero ha contado con ocasiones suficientes para hacerse con los tres puntos pero a pesar de ello no han sido capaces de transformarlas en goles. “Hemos visto que podíamos ganar el partido en la primera parte y en la segunda hemos estado menos fluidos y con menos ocasiones y poco a poco se han hecho más fuerte el rival y nosotros con menos ideas. Los cambios nos han dado poca profundidad y no pensamos en crear. Hemos querido atacar pero sin fundamentos”, aseguró.

El técnico chacinero aseguraba que la situación por la que está pasando su equipo le preocupa porque a pesar de trabajar día tras días en los errores, no se toman las decisiones adecuadas, reiterando que la única forma de solucionarlo es confiar en los jugadores. “Me extraña que un equipo que entrena solo para desbordar líneas de presión y para jugar a atacar, ganar las líneas de fondo y buscar posiciones de tiro no acabe nunca tomando la decisión acertada, eso es lo que me preocupa pero no voy a culpar a los jugadores porque ahora están bloqueados y deben se salir de eso, y solo hay una manera que es dar confianza”.

El conjunto chacinero mejora partido tras partido. “Queda mucho por hacer, entrenar todos los días, sobre todo la velocidad en los últimos metros y trabajar el último pase y darlo en el momento justo. No vemos los tiempos y falta calidad colectiva atacante y así nos está pasando. Tengo que perseverar para salir de esa situación y siempre voy a estar apoyando a los jugadores”, concluyó.