Racing de Ferrol – CCD Cerceda: las horas bajas

Fuente: http://www.ccdcerceda.com

Se empieza a notar el frío en el Grupo I. Entrando de lleno en la mitad de la temporada, el rumbo y las carencias de los equipos empiezan a esclarecerse. Y dos equipos del norte ya tiritan por falta de abrigo a base de puntos. El Racing de Ferrol y el CCD Cerceda, dos equipos con objetivos totalmente distintos, llevan sin sumar tres puntos en su casillero seis y siete jornadas respectivamente. Encuadrados en la mitad de la tabla, verdes y rojiblancos empiezan a ver de cerca los puestos de peligro. El mejor remedio poner tierra de por medio con el abismo es recuperar sensaciones a modo de victoria. Porque ahí abajo hace todavía más frío…

Hora del juicio en A Malata

La paciencia tiene un límite. Y los aficionados del Racing de Ferrol, más pacientes que el santo Job, han sobrepasado ese límite. Después de la decepcionante temporada pasada, los hinchas verdes esperaban que las tornas cambiasen este curso, pero parece que el equipo sigue sin reaccionar. En Ferrolterra empiezan a temer que esta sea otra campaña intrascendente en Segunda B, sin objetivos en enero pero sin peligrar por descender. Y en A Malata ya han vivido muchas veces esa situación y no quieren terminar embarrancados en un día de la marmota eterno.

Joselu, disponible para jugar ante el Cerceda

La derrota por 0-3 ante el Celta B el pasado fin de semana fue la gota que colmó el vaso de los incondicionales racinguistas, que recriminaron con pitos la actitud del equipo y la mala racha de resultados. El empate entre semana contra el Rápido de Bouzas no vale para calmar los ánimos en un estadio que no ve ganar a su equipo desde la primera jornada liguera. Aunque los de Miguel Ángel Tena se mantienen invictos a domicilio, los ferrolanos no encuentran la continuidad necesaria para amarrar los resultados. El resultado del miércoles en Vigo si tuvo una lectura positiva, ya que el Racing fue capaz de igualar un resultado adverso en poco tiempo, algo que no había sido capaz de hacer esta temporada cuando los rivales se adelantaban en el vídeo marcador.

Miguel Ángel Tena todavía no ha dado a conocer la lista de convocados, pero el técnico valenciano por fin podrá contar con Joselu. El delantero ribeirense se marcó el partido ante el Cerceda como fecha para reaparecer y este fin de semana, salvo sorpresa, podrá sumar sus primeros minutos de la temporada. Por otro lado, Maceira es la gran duda, ya que el lateral todavía arrastra molestias, pero los que si causará baja son Gonzalo, que está sancionado por acumulación de tarjetas, y Víctor Vázquez, que se marchó lesionado ante el Rápido.

Iba a tocar sufrir

Después de un inicio de campaña histórico, el CCD Cerceda ha descubierto que la división de bronce del futbol español no es un camino de rosas. Tras la increíble racha que cosecharon los rojiblancos con cuatro victorias en las cinco primeras jornadas, los de Tito Ramallo llevan siete jornadas sin saborear las mieles del triunfo. Solo los empates ante Celta B, Rápido de Bouzas y Toledo reportaron puntos al casillero cercedense, pero para salvar la categoría deben recuperar el ritmo ganador si no quieren pasar apuros en la zona baja de la tabla.

El Cerceda ha sumado solo siete goles en su casillero

La mala racha trajo consigo unida a una preocupante sequía goleadora. En las siete últimas fechas, los rojiblancos solo han visto puerta en dos ocasiones, en los empates ante Rápido y Toledo. Solo cuatro jugadores han festejado gol esta campaña: Tiago y Luariz, ambos por partida doble, y Dani Pedrosa y Kike Pérez con una diana cada uno, son los artilleros de un equipo que se ha quedado sin ver puerta en la mitad de sus citas ligueras. Solo superados por el CD Guijuelo con cuatro paupérrimos tantos, los pupilos de Tito Ramallo son junto el CF Talavera de la Reina el equipo con el peor bagaje goleador. En cambio, el desatino de cara a gol lo compensan con una sólida defensa que solo ha concedido doce goles. Uno por partido, unos guarismos relativamente buenos para un recién ascendido.

Sin embargo, la falta de gol no va reñida con la falta de ocasiones. Los rojiblancos son un equipo que apuesta por el fútbol ofensivo y goza de varias oportunidades, aunque le cuesta embocar. Todavía no ha trascendido la lista de convocados para el partido ante el Racing de Ferrol, pero el técnico cercedense podrá contar con toda la plantilla para luchar por llevarse los tres puntos de vuelta a O Roxo.

Posibles alineaciones:

Racing de Ferrol: Mackay; Aldalur, Mikel Fernández, Jacobo Trigo, Nano; Beitia, Pablo Rey; Adri Armental, Juan Mera, Alain Eizmendi; Fran Sota

CCD Cerceda: Ángel; Soto, Iago, Armando, Axel; Claudio, Oriol; Pedrosa, Hugo Rama, Álvaro Martín; Gorka Luariz