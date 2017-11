CDA Navalcarnero - CD Guijuelo: promoción vs descenso

Google Plus

CDA Navalcarnero vs CD Guijuelo | Foto: CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo viaja hasta tierras madrileñas para enfrentarse al Navalcarnero, que actualmente ocupa la cuarta posición. El encuentro tendrá lugar mañana domingo 5 de noviembre a las 12:00 horas de la mañana en el Mariano González. Un encuentro en el que el Guijuelo tendrá que sufrir mucho si quiere puntuar, ante un gran rival como es el Navalcarnero, que quiere seguir ocupando los puestos altos de la tabla.

En lo que va de temporada el equipo de Jordi Fabregat se está encontrando más cómodo durante sus salidas, donde han conseguido sumar seis puntos en los seis partidos disputados lejos del Municipal de Guijuelo. Un total de 3 empates y una victoria abalan a los chacineros en sus salidas.

Para este partido el técnico catalán cuenta con la baja de Juanra que sigue en proceso de recuperación, por lo que tendrá que descartar a dos jugadores. Una jornada más el juvenil Cetu, estará sentado en el banquillo a la espera de que llegue un guardameta que compita con Kike Royo, tras la baja por lesión de Héctor Pizana para lo que resta de temporada y como consiguiente el regreso al Albacete Balompié, conjunto del que procedía en calidad de cedido.

En cuanto a lo deportivo, el conjunto chacinero podría presentar cambios en el once titular. Saltando de inicio Manu Fuster siendo la duda más clara en cuanto a este Cifo debido a que el jugador estuvo muy desafortunado en el pasado encuentro frente al Talavera. En cuanto a la defensa no se espera ningún cambio, los veteranos están rindiendo a un gran nivel. En el plano ofensivo Jordi Fabregat podría poner de nuevo a sus tres atacantes, a pesar de que Diego Suárez no está rindiendo a su mejor nivel. Si estará acompañando en punta a Antonio Pino, el jugador canario Manu Dimas, siendo este uno de los más destacados en la última jornada.

Jordi Fabregat ha recuperado para este partido a Diego Manzano, por lo que se han quedado fuera de la lista de convocados Sergio Rivera y Abel Pascual. La lista de convocados la forman: Kike Royo, Cetu, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Kevin García, Julio Algar, Raúl Ruiz, Diego Manzano, Omar Fleitas, Borja Hernández, Carlos Rubén, Julián Luque, Cifo, Pepe Carmona, Manu Fuster, Manu Dimas, Antonio Pino y Diego Suárez.

El conjunto guijuelense buscará la victoria ante un fuerte rival. Los chacineros se encuentran con la necesidad de sumar para salir de los puestos de descenso. Si echamos la vista un año atrás, el Guijuelo estaba a punto de sufrir un cambio. En la jornada 14 se le rescindió contrato a Mateo García, tras el mal arranque de temporada y es que los chacineros sumaban 14 puntos. A tan solo un día de disputarse la décimo tercera jornada el conjunto chacinero suma 10 puntos, por lo que la historia parece repetirse, pero para igualar los malos resultados del curso pasado los chacineros necesitan ganar un partido y empatar otro, por tanto la historia vista desde fuera es aún más trágica.

Seguir creciendo

El conjunto madrileño regreso a la senda de la victoria en la pasada jornada, tras ganar por 1-0 al Real Valladolid B, en el Mariano González. Encontrándose en puestos de promoción con 22 puntos. Por lo que los pupilos de Fabregat no lo tendrán nada fácil y es que los madrileños han ganado siete encuentros ante el Cerceda, Toledo, Racing de Ferrol, Real Madrid Castilla, Coruxo, Ponferradina y Real Valladolid B.

Julio Calero recupera a Manu Jaimez, tras cumplir la sanción correspondiente a dos encuentros tras recibir una doble amonestación. También contará con jugadores de gran calidad como Cidoncha, y al máximo goleador del equipo Joaquín con 6 tantos. Tras la recuperación del sancionado Manu Jaimez, el técnico del conjunto madrileño tiene disponibles a todos sus jugadores.