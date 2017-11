Deportivo Fabril vs Gimnástica Segoviana: lucha por los tres puntos

Deportivo Fabril vs CD Guijuelo | Foto: CD Guijuelo

El Deportivo Fabril quiere volver al liderato, para ello tendrá que volver a la dinámica de sumar de tres en tres y sobreponerse de los dos últimos encuentros donde han conseguido dos empates. Su rival para esta jornada será la Gimnástica Segoviana el conjunto castellano y leonés no empezó la temporada con el pie derecho, pero poco se van sobreponiendo y llevan seis jornadas sin conocer la derrota. El choque entre ambos conjuntos tendrá lugar en el Estadio El Mundo del Fútbol el domingo 5 de noviembre a las 12:00 horas de la mañana.

Un encuentro entre dos conjuntos recién ascendidos a la categoría de plata, pero siendo dos polos opuestos, o al menos así lo refractan los números. El Deportivo Fabril suma 8 victorias la mitad de ellas en su campo, pero la Gimnástica Segoviana tan solo ha conseguido una victoria a domicilio. En cuanto a los goles, los gallegos suman 10 más que los segovianos, pero están igualados en cuanto a goles realizados por su pichichi. Tanto Óscar Pichi como Dani Calleja han anotado cuatro tantos. El dato más curioso esta en los goles en contra que han recibido cada uno. En lo que va de curso, la Gimnástica Segoviana ha recibido 17 mientras que el Fabril ha recibido 7.

El conjunto gallego ha estado varias semanas ocupando el primer puesto de la clasificación, abandonando el liderato el pasado miércoles. En lo que va de temporada el Deportivo Fabril ha sumado ocho victorias, ante el Fuenlabrada, Real Madrid Castilla, Rayo Majadahonda, Coruxo, Ponferradina, Real Valladolid B, Talavera de la Reina, y Navalcarnero. Han cosechado tan sólo una derrota, ante el San Sebastián de los Reyes.

Esta semana con tres encuentros no ha empezado de la mejor manera para el equipo coruñés, en el primer partido no consiguió pasar del empate a cero ante el Guijuelo, en un encuentro en el que los gallegos tuvieron ocasiones de gol pero no supieron aprovecharlas. Durante la jornada intersemanal, disputaron un derbi ante el Pontevedra consiguiendo el empate en los minutos finales. Para este encuentro el conjunto gallego cuenta con las bajas por lesión de Bicho, One, y Caballo.

La Gimnástica protagonista de la semana

El pasado miércoles los segovianos recibieron a la Ponferradina, un encuentro cargado de polémica tras una decisión arbitral. El colegiado López Parra finalizó el encuentro cuando el esférico tocaba la red de la portería defendida por Pablo. Finalizando el encuentro ante las protestas del conjunto berciano y la incredulidad de los aficionados. Quedando el partido con el 0-0 en el marcador, y siendo el sexto partido para los segovianos sin conocer la derrota aunque la rozaron con la punta de los dedos.

En los últimos seis encuentros los segovianos a sumado una victoria frente al San Sebastián de los Reyes, y cinco empates ante el Racing de Ferrol, Real Madrid Castilla, Rayo Majadahonda, Coruxo y Ponferradina.

Para este encuentro el técnico del conjunto castellano-leonés recupera a Fernán, Borja Plaza y Manu, que regresan tras cumplir sanción. No tendrá disponibles a Facundo Ackerman, que sigue en proceso de recuperación ni a Ayrton que tendrá que cumplir con un partido de sanción.

Un encuentro de vital importancia para los pupilos de Abraham García, que a pesar de no conocer la derrota en los últimos partidos tan solo han sumado 8 puntos de 18 posibles situándose en puestos de descenso con 9 puntos.

Posibles onces: Deportivo Fabril vs Gimnástica Segoviana

Deportivo Fabril: Alex Cobo, Blas, Raúl González, Gaizka, Lucas, Carlos López, Óscar Pinchi, Queijeiro, Uxío, Romay y Borja Galán.

Gimnástica Segoviana: Pablo Barbero, Borja Plaza, Javi Marcos, Anel, Chema, Fernán, Manu, Asier, Dani Calleja, Dani Arribas y Alberto Leira