Reparto de puntos en el Mariano González

GUIJUELO: Kike Royo; Raúl Ruiz, Jonathan Martín (c), Antonio Ayala (m. 77 Suárez), Kevin García; Carlos Rubén, Julián Luque, Cifo (m. 77 Fuster), Pepe Carmona (m. 69 Manzano); Antonio Pino y Manuel Dimas.

El Club Deportivo Guijuelo tira de casta y es capaz de empatar ante el Navalcarnero a pesar de contar con inferioridad numérica (2-2), con goles de Manu Dimas y Jonathan Martín. El Navalcarnero empataría el encuentro en la segunda mitad con un gol de Álex González tras un córner y después anotaría Joaquín de penalti.

Para esta ocasión Jordi Fabregat apostó por un once muy conocido por los aficionados chacineros, con alguna pequeña modificación, ya que volvía a la titularidad Cifo, con la ausencia de Diego Suárez. En el ataque Antonio Pino y Manu Dimas. El once titular estaba formado por Kike Royo; Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Antonio Ayala, Kevin García; Carlos Rubén, Julián Luque, Cifo, Pepe Carmona; Antonio Pino y Manu Dimas. Por su parte el equipo local saltó al césped del Mariano González con el siguiente once: Isma Gil; Fran Santano, José Antonio, Jesús, Álex González; Sergio Molina, Ónega, Cidoncha, Barbosa, Joaquín y Edgar.

El encuentro comenzó con un Guijuelo muy activo intentando crear peligro por la banda de Carmona y Cifo, pero el dominio del esférico era de los locales. Los chacineros tuvieron la primera ocasión en el minuto 7 con un buen centro de Carlos Rubén que remató de cabeza Antonio Pino, pero atrapó sin problemas Isma Gil. Acto seguido llegaba el primer gol de los chacineros, Manu Dimas aprovechó un centro de Cifo desde la derecha, enviando el esférico al fondo de la red con un testarazo abajo. Los pupilos de Fabregat muy intensos durante los primeros minutos de partido, con Pepe Carmona y Cifo creando peligro por la banda, Raúl Ruiz, Kevin García, Jonathan Martín y Antonio Ayala hicieron de la defensa un muro, para impedir el avance del conjunto madrileño.

Los locales contaban con ocasiones, pero de nuevo el santo del Guijuelo sacaría una mano espectacular para impedir el gol por parte de Ónega. Acción a la que respondería Pepe Carmona, tras recibir un pase a la espalda de Kevin García, pero el disparo del jerezano se marchó rozando los tres palos.

El conjunto local dispondría de varias ocasiones seguidas a partir del minuto 30, primero remató desde lejos Cidoncha que atrapó sin problemas Kike Royo, de nuevo actuaría el guardameta visitante tras un disparo al primer palo de Edgar. Sin más ocasiones se llegaba al final de la primera mitad con el partido a favor del Guijuelo (0-1)

El Guijuelo tira de casta.

La segunda mitad arrancó con la posesión del balón por parte del conjunto madrileño, pero aún así los pupilos de Fabregat contaron con dos ocasiones en los primeros minutos, pero no se encontraron con el gol de la tranquilidad. En el minuto 56, el Navalcarnero empató el encuentro tras un remate de Alex González tras la salida de un córner. Las cosas se le empezaban a torcer al equipo de Jordi Fabregat, hasta el minuto 61 llegaría de nuevo la ocasión de gol para los chacineros, pero a pesar de tener la jugada ensayada los chacineros se hicieron un lío y el balón cayó del lado del equipo local.

En el minuto 68 parecía que los locales sentenciaban el encuentro tras un penalti de Carlos Rubén sobre Edgar. Sería Joaquin; el máximo goleador del equipo madrileño quién puso el 2-1 en el marcador, tras batir a Kike Royo desde los 11 metros. Los chacineros no se habían recuperado del varapalo del penalti, cuando el colegiado Iglesias Villanueva expulsó a Manu Dimas por una doble tarjeta amarilla por una supuesta simulación de penalti por parte del jugador chacinero, en una acción entre un forcejeo entre el defensa y el delantero. Demasiado castigo para los de Fabregat.

En el minuto 81, llegó el capitán para salvar al conjunto chacinero. Tras un córner botado por Diego Manzano, el capitán Jonathan Martín apareció en el segundo palo para cabecear el esférico y poner el 2-2, a pesar de la inferioridad numérica. Incluso el Guijuelo pudo llevarse los tres puntos, tras un centro de Manu Fuster pero Antonio Pino no llegó a tiempo para rematar. Ya en el descuento llegaba la última ocasión para los locales tras un remate de Joaquín que se marchó por el lateral de la portería defendida por Kike Royo.

Con el 2-2 se llegó al final del encuentro donde los chacineros consiguieron salvar un punto a pesar de estar con 10 jugadores. Un partido en el que Manu Dimas se reencontró con el gol, y los guijuelenses tiraron de valentía para puntuar ante un gran rival.