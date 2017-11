Jordi Fabregat: "Merecíamos la victoria "

Google Plus

Jordi Fabregat en rueda de prensa | Foto: CD Guijuelo

El técnico del Club Deportivo Guijuelo se mostraba contento debido al partido que han realizado sus jugadores. Jordi Fabregat analizaba así el encuentro entre el Navalcarnero - Guijuelo. "Estoy contento con el partido, pero en la primera parte teníamos que habernos ido con más ventaja. En la segunda parte, hemos salido a defender ese gol y les hemos dado la iniciativa durante 15 minutos y ante un equipo como el Navalcarnero, no puedes hacer esto. Con el 1-1 hemos ido a buscar el partido y ha venido la jugada del penalti; no hemos perdido la calma y con uno menos hemos empatado el partido e incluso hemos podido ganarlo. No nos hemos echado atrás con 2-1 y creo que merecimos la victoria solo por la valentía con la que jugó el equipo".

El Guijuelo ha sufrido el castigo de un penalti pitado sobre Carlos Rubén. A lo que se suma la expulsión de Manu Dimas por una doble tarjeta amarilla. "Una tarjeta amarilla cuando te pones delante del balón para impedir el saque es un fallo del jugador; después, yo veo desde muy lejos la jugada de la expulsión y el árbitro lo ha interpretado de una manera... no voy a entrar en detalles porque en el penalti, de un pisotón no se puede caer un jugador, en una esquina del área. Hay que aceptar todo.... ha pitado penalti y en la otra que ha sido una caída forzada por nuestro jugador", comentó.

Los goles parecen llegar con cuenta gotas al conjunto chacinero, el equipo se muestra mucho más valiente fuera del Municipal donde ha conseguido la mayoría de los puntos de los que ahora dispone. "He visto al equipo en una buena línea defensiva y ofensiva porque hemos sabido hacer muchas cosas. Por dentro hemos estado correctos y por eso hemos tenido que ir por las ventanas en lugar de por las puertas. Lo hemos intentado de todas las maneras y las dos ocasiones más claras con uno menos fueron nuestras. El empate nos sabe bien y a ellos, creo que les duele por estar con un jugador más".

El Guijuelo contó con suficientes ocasiones para llevarse los tres puntos de un campo muy complicado "Nos cuesta mucho todo... los goles nos cuestan, pero si creamos ocasiones, vamos bien. Nos beneficia un campo de precisión y para acabar jugadas debes tener el campo que corra bien la pelota y es mucho mejor. El fútbol es mejor para el espectador".

El Guijuelo disputará las dos próximas jornadas en casa donde recibe al Valladolid B y el Pontevedra. "Sabemos que no tenemos buenas notas en casa y vamos a ir a por el primero de los dos partidos. Tenemos que jugar y convencernos de que tenemos que llevar la iniciativa; poco a poco nos vamos reforzando en el juego y eso es lo que nos tiene que dar solidez para salir de la situación en la que estamos", concluyó.