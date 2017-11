Alfredo Santaelena: “Nos está costando un mundo manejar los partidos en casa”

El técnico sansero en uno de sus últimos partidos. Foto: vavel.com

Alfredo Santaelena ha hablado ante los medios después del Sanse 1-1 Toledo, en medio de una racha de dos partidos consecutivos sin perder.

Pregunta: Buenas tardes míster. ¿Qué valoración hace del encuentro?

Respuesta: ha sido un partido en el que al ponernos por delante hemos tenido iniciativa, pero en el segundo tiempo la propuesta del Toledo ha sido mejor que la nuestra desde el punto de vista de tener el balón, de intentar hacer más opciones de gol. A nosotros nos ha faltado tener la tranquilidad que tenemos fuera de casa y que en casa nos cuesta. No lo entiendo. El otro día en Cerceda tuvimos paciencia y hoy se nos ha puesto de cara. Habíamos hablado que el Toledo tenía una propuesta ofensiva con Onésimo en el banquillo y que en transiciones a la contra le podíamos hacer daño. Nos ha faltado ese pase por medio para salir por fuera. No hemos interpretado estas situaciones y al final ellos han empatado. Hace una semana perdimos sin merecerlo y hoy el empate por ocasiones es justo.

P:¿Qué le ha parecido el Toledo?

R: A mí el Toledo me parece un equipazo. Tiene futbolistas de mucha categoría y por eso llama la atención su posición en la tabla. A mí no me cabe ninguna duda de que este equipo va a salir para arriba. Tiene buenos jugadores y un entrenador que conoce la categoría. Al final van a tirar para arriba. No es normal que equipos como el Rápido de Bouzas estén por delante de ellos.

P: ¿La tranquilidad se ha perdido con la lesión de Carlos Esteve?

R: Sí, al final son situaciones que a nadie le gustan. Ha sido un choque feo. Si el línea levanta la bandera antes te evitas ese problema. Es un encontronazo evitable. Los dos intentan continuar. Nadie quiere que pase eso nunca. He intentado decir a los jugadores en el descanso que no afectara. Me preocupa de mi equipo que fuera de casa sí manejamos los partidos, excepto el día del Pontevedra, y aquí en casa nos está costando un mundo. Por el campo… no sé por qué. El objetivo del Sanse es estar un puesto por encima del año pasado. Conseguir 44 puntos lo antes posible.

P: ¿Ha influido el árbitro en el partido?

R: No, a mí me han dicho que ha habido una acción que ha podido ser penalti a favor nuestra, pero no lo he podido ver desde mi posición. Para mi lo justo es el empate. Nos hemos puesto por delante y el Toledo ha llevado más el manejo del partido, pero sin ocasiones claras.