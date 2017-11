El Deportivo Fabril perdona en el descuento

Google Plus

El Deportivo Fabril recibió a la Gimnástica Segoviana en el que ambos conjuntos sumaron un nuevo empate. Los gallegos suman el tercer empate consecutivo mientras los segovianos suman su séptimo partido sin conocer la derrota.

Un encuentro muy especial para Alberto Leira que regresó a su casa tras una larga trayectoria en las categorías inferiores del Deportivo, tras abandonar el conjunto blanquiazul este verano. El partido comenzó con la igualdad entre ambos equipos que se mantuvo durante los 90 minutos, en un encuentro en el que ambos conjuntos contaron con pocas ocasiones de gol.

Álvaro Queijeiro tendría una de las ocasiones más claras para el Deportivo Fabril, tras una gran jugada individual que resolvió sin problema el guardameta del conjunto visitante. Los segovianos no supieron aprovechar los errores de Cobo en la salida del balón, que pudieron haber dado la ventaja en el marcador. A pesar de los errores cometidos, el jugador se exhibió en reflejos y realizó dos buenas paradas.

Ismael Díaz estuvo muy cerca de dar los tres puntos a los gallegos tras una clara ocasión el descuento que no pudieron aprovechar en una jugada entre Edu Expósito y Borja Galán. Sería Edu Expósito quién dejara el esférico de tacón mientras el segundo remató el balón rozando el poste, mientras la grada ya cantaba el gol, el Deportivo Fabril perdonaba en el descuento lo que pudo suponer el 1-0.

La Gimnástica Segoviana sigue sumergiéndose en la parte baja de la clasificación, a pesar de que el equipo se muestra muy fuerte en defensa, pero las acciones de peligro son muy escasa, y es que en estas trece jornadas han anotado 9 goles, el último de ellos fue en la jornada 8 cuando los segovianos consiguieron empatar a uno ante el Racing de Ferrol. A pesar del empate el conjunto blanquiazul sigue ocupando la segunda posición de la tabla clasificatoria.

