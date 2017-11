Ayub El Harrak regresa al Guijuelo

Google Plus

Foto: CD Guijuelo

El jugador Ayub El Harrak Rouas (26 de agosto 1994) se incorporará a los entrenamientos del Club Deportivo Guijuelo en los próximos días, para no perder la forma física ya que el jugador hispano marroquí se encontraba actualmente sin equipo tras desvincularse del conjunto marroquí CR Al Hoceima, perteneciente a la Primera Divisón.

El ex jugador chacinero, regresa para ponerse a las órdenes de Jordi Fabregat, tal y como ha confirmado el propio club. El jugador se pondrá entrenará con el resto de compañeros pero se desconoce si el jugador podría formar parte de la plantilla chacinera a partir del mercado de invierno como en temporadas pasadas.

Ayub El Harrak, ha militado durante dos temporadas en el Club Deportivo Guijuelo, tras llegar en el año 2015, de la mano de Rubén de la Barrera, disfrutando un total de 15 partidos, sumando más de 1200 minutos ayudando al conjunto con tres tantos. En la pasada temporada, el jugador firmó de nuevo con el Guijuelo tras rescindir con el Girona, pero el centrocampista tuvo la mala fortuna de lesionarse el primer día de entrenamiento.

El jugador se rompió el cruzado que lo tuvo alejado del terreno de juego durante toda la temporada, ya que durante la recta final donde los pupilos de Fabregat consiguieron la salvación de la categoría en 8 encuentros, no pudo debutar en ese curso con la camiseta chacinera, a pesar de haberse recuperado de la lesión y entrenar con el resto del compañeros, pero él no estar al 100% se decantó por no forzar.

Ahora llega de nuevo al conjunto guijuelense, con la meta de mantenerse en forma, dada a la calidad tan peculiar del centrocampista ayudará a sus compañeros durante los entrenamientos a seguir despegando para salir del descenso. Y quien sabe si este es el comienzo de la tercera etapa de Ayub El Harrak en el Guijuelo