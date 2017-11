CD Toledo – Racing de Ferrol: la vista en el retrovisor

Google Plus

Con la vista puesta en el abismo. Más preocupados por no caer que por seguir subiendo. Así llegan el CD Toledo y el Racing de Ferrol a su cita del domingo. El Salto del Caballo será el escenario de un duelo por todo lo bajo en el Grupo I. Los locales llevan seis jornadas sin amarrar los seis puntos, solo una menos que las siete que suman ya los visitantes. Dos equipos llamados a luchar por la zona alta de la tabla pero que no han arrancado el campeonato como se esperaba. Hora de vencer o morir.

Las dos áreas

El CD Toledo, otro equipo llamado a ser uno de los gallos de la categoría, está viendo como pasan las jornadas y su situación en el Grupo I es cada vez peor. Con el objetivo de estar peleando por los puestos de playoff como en años anteriores, la realidad de los verdes es bien distinta al panorama pintado a principio de curso. En decimoséptima posición con doce puntos, los toledanos cierran los puestos de descenso directo, a solo dos puntos de la zona de la salvación que marcan Coruxo y Pontevedra.

El Toledo ha encajado 22 goles y ha marcado otros 22

Peleados con la victoria desde hace seis partidos, la crisis del Toledo se acentuó el pasado mes de octubre. El colmo de la crisis fue el partido ante el Fuenlabrada, cuando los verdes dejaron ir una victoria por 3-1 cayendo finalmente derrotados por 3-4 con dos goles en los minutos finales. Y es que el problema de los castellano-manchegos está en las dos áreas. Los guarismos tanto a favor como en contra son los mismos: 22 goles. Es, paradójicamente, el equipo con más acierto de cara a gol y el que más encaja en su portería. Con dianas repartidos entre varios jugadores, como Figueroa con cinco, Esteve y Antón con tres u Ortí con dos, lo preocupante es la sangría de goles en la meta que comparten Alcolea y Jon Ander, que solo ha podido echar el candado al arco en una ocasión esta temporada.

Por si no fueran bastantes problemas, el conjunto verde llega en cuadro al choque del domingo. Con Onésimo sancionado después de la expulsión del pasado domingo ante el Sanse, hay que añadir a la ya de por sí engrosada lista de bajas a Toño Vázquez y Romagnoli, que cumplirán sanción. Pendientes de evolución quedan Figueroa, Canario y Lerma, que aunque se recuperan de sus respectivas lesiones, serán duda hasta última hora. Previsiblemente, Barranco y Gonzalo Expósito serán los que se queden sin convocar.

Gigantes y Molinos

El viaje a Toledo es un buen momento para añadir un poco de poesía a la nefasta situación del Racing de Ferrol. Con siete jornadas sin conocer la victoria a sus espaldas, los jugadores del Racing no están dando el nivel deseado ni ante a los que a priori son algunos de los rivales más débiles de la categoría, ni ante contrincantes que atraviesan un mal momento de forma. Así, ante equipos que también atravesaban un bajón como Cerceda, Rápido de Bouzas o Atleti B, los verdes solo fueron capaces de sumar un punto. Y es que a los departamentales todos los molinos les parecen gigantes.

El Racing suma siete jornadas sin ganar

Por ese motivo, y aunque el CD Toledo no viva su mejor momento, el Racing de Ferrol tiene que andarse con ojo contra todos sus rivales. En el Salto del Caballo los gallegos están obligados a dar su mejor versión y a mantener la condición de invictos a domicilio, el único apartado en el que los ferrolanos han demostrado ser constantes y competitivos. Después del desastroso partido del domingo ante el Cerceda, el Racing necesita regresar de vuelta a A Malta con tres puntos en el zurrón, si quieren mantener el poco crédito que les queda ante una afición cansada de las subidas y bajadas de un equipo que no encuentra la continuidad necesaria para ser el conjunto poderoso que debería ser. Con todo, y para demostrar que los incondicionales ferrolterranos están hechos de otra pasta, pues hasta una treintena de aficionados se desplazarán hasta Toledo para apoyar a los suyos en un momento tan complicado.

Todavía no se conoce la lista de convocados de Miguel Ángel Tena, aunque en principio no contará con más bajas que la del lesionado Víctor Vázquez. Por otro lado, Maceira es la gran preocupación del técnico, pendiente de la evolución del lateral zurdo. Quien sí estará es Joselu, ya recuperado de su lesión y que contó con minutos ante el Cerceda. Si nada lo impide, el ariete barbanzano regresará por fin al once titular ferrolano.

Posibles alineaciones:

CD Toledo: Alcolea; Carlos Expósito, Tomás, Echaide, Lionel; Israel Castro, Charly Rodríguez; Álvaro Anton, Ortí, Sergio García; Esteve



Racing de Ferrol: Ian Mackay; Pascual, Mikel Fernández, Nano, Maceira; Jacobo Trigo, Beitia; Armental, Pablo Rey, Fran Sota; Joselu