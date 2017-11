Gimnástica Segoviana - CF Talavera de la Reina: modestos por la permanencia

Google Plus

Modestos, pero con las ideas claras. El ascenso a la categoría de bronce se toma como una oportunidad de oro para los equipos que lo consiguen de reafirmarse en una división casi profesional y con grandes equipos. En esta tesitura se encuentran la Gimnástica Segoviana y el CF Talavera de la Reina que se enfrentarán en esta décimocuarta jornada de competición. El enfrentamiento por la permanencia se celebrará este domingo doce de noviembre a partir de las 17:00 horas de la tarde en La Albuera. Un duelo apasionante entre dos equipos que se sitúan en la zona medio-baja del Grupo I de Segunda División 'B'.

Gimnástica Segoviana, hora de ganar

Reyes del empate. Ya son siete las jornadas consecutivas en las que la Gimnástica Segoviana suma en positivo, aunque eso no le ha servido para abandonar la zona de descenso. Los últimos seis empates seguidos solamente han colocado al cuadro castellano y leonés al borde de la tranquilidad, aunque deben dar un paso adelante más. En ello se encuentra el equipo dirigido por Abraham García que parece haberse acomodado sumando un punto en cada partido, algo que es insuficiente a todas luces. Lo que quieren es ganar y para ello no hay mejor fórmula que darle la primera alegría a su afición, que todavía no han visto un triunfo en casa. La Albuera debe ser un fortín en la lucha por la permanencia y la llegada de un rival directo tiene que ser el acicate determinante para conseguirlo.

Los resultados favorables que acompañan a la Gimnástica Segoviana deben ser fundamentales para que la confianza de los jugadores blaugranas crezca con el fin de luchar por la permanencia. Abraham García tendrá la excelente en forma de recuperación de Ayrton, tras perderse la visita al Fabril por acumulación de amonestaciones del delantero berciano. El que podría retornar a una lista de convocados es Facundo tras estar ausente durante un par de meses por culpa de una inoportuna lesión, aunque el cuerpo técnico, eso sí, no forzará su reaparición. Los que están totalmente descartados son Álex y Alfonso Berrocal, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones.

CF Talavera de la Reina, mantener el nivel

El mejor momento posible. El triunfo de la pasada jornada ante el Pontevedra CF sentó de forma inmejorable a un equipo que aspira a conquistar la permanencia sin pasar excesivos apuros. Situados en la zona baja de la clasificación, la excelente marcha del CF Talavera de la Reina les ha llevado a colocarse en tiempo récord en la mitad de la tabla. Las cosas todavía pueden ser mejores para el cuadro castellano-manchego si son capaces de batir a domicilio a otra escuadra que compite por idénticos objetivos. De este modo se presenta el enfrentamiento para un cuadro sumido en la tranquilidad y que quiere mirar hacia arriba. En ese sentido ha trabajado durante toda la semana Fran Alcoy para evitar que los suyos ahora caigan en una equivocada relajación.

Las sensaciones son fantásticas tras batir a un equipo que inició la temporada con el claro objetivo de luchar por entrar en el playoff de ascenso a Segunda División. Fue la confirmación de que las cosas mejoran para los intereses del CF Talavera de la Reina después de un arranque de competición totalmente irregular. Fran Alcoy podría apostar por mantener el 'once' inicial que tan buen resultado le dio el pasado domingo en El Prado y que viene utilizando durante las últimas semanas. El cuadro castellano-manchego viajará a tierras segovianas con la única baja confirmada de Chato, que se perderá el enfrentamiento por molestias físicas. A priori, el resto de jugadores se encuentran en perfectas condiciones para participar si así lo estima oportuno su entrenador.

Posibles alineaciones Gimnástica Segoviana vs CF Talavera de la Reina

XI Gimnástica Segoviana: Pablo Barbero; Borja Plaza, Javi Marcos, Anel, Chupo; Manu Olmedilla, Domin; Asier Arranz, Alberto Leira, Dani Calleja; Ayrton.

XI CF Talavera de la Reina: Machuca; Óscar Prats, San José, Mario Gómez, Villarejo; Paul, Víctor Andrés; Melchor, Jesús Jiménez, Jorge; Espinar.