El Guijuelo sale del descenso tras ganar al Promesas

Guijuelo: Kike Royo; Raúl Ruiz. Antonio Ayala, Jonathan Martín (c), Kevin García; Carlos Rubén, Luque; Cifo (m. 67 Manzano), Pepe Carmona (m. 76 Fuster); Antonio Pino (m. 90 Fleitas) y Suárez.

El Municipal de Guijuelo albergaba un derbi de altas necesidades, el Guijuelo necesitaba sumar como el comer, en frente el Valladolid B, un equipo donde destaca la juventud de sus efectivos, situándose como colista.Serían los chacineros quien se llevara los tres puntos del derbi con goles de Pepe Carmona y Antonio Pino, tres puntos de oro que hacen que los pupilos de Fabregat salgan del descenso y se coloquen en decimoquinta posición con 15 puntos empatados con el Coruxo y el Racing de Ferrol.

Jordi Fabregat apostó por el once que esperaba todo aficionado formado por Kike Royo, Raúl Ruiz, Kevin, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Carlos Rubén, Cifo, Luque, Diego Suárez, Antonio Pino y Pepe Carmona. Por su parte Miguel Rivera sorprendía con su once titular colocando una defensa de cinco, con Dani Vega como carrilero, y con varias novedades inesperadas. El once estaba formado por Guille Lara, Dani Vega, Cobo, Velásquez, Porto, Mario, Mari, Alvarado, Miguel, Pérez y Samanes.

El partido arrancó con fortuna para los chacineros, Pepe Carmona tras una gran jugada individual por la banda izquierda llegando hasta el área de Guille Lara, y con un disparo cruzado el jerezano pondría el primer tanto en el minuto 3.Un Guijuelo muy bien plantado en los primeros minutos, lo intentaría Julián Luque pero el disparo del cántabro lo atraparía sin problema el guardameta blanquivioleta.

Según pasaban los minutos en Guijuelo era el conjunto visitante quien tenía el dominio del esférico aunque los chacineros eran los que creaban más peligro. La primera ocasión blanquivioleta llegaba en el minuto 25 con un disparo de Dani Vega que se marchó desviado de la portería de Kike Royo.

Sin apenas más ocasiones el partido llegaba al descanso con el 1-0 en el marcador, a los chacineros les valía el gol de Pepe Carmona del minuto 3.

Minutos locos y goles a pares

La segunda mitad comenzó con un Real Valladolid B mucho más activo que buscaba el gol en el empate, tanto es así que en el minuto 52 Luis Suárez tendría una ocasión que resolvería sin problema Kike Royo. Minutos después llegaría el tanto del empate por parte de Cobo, con un gol de cabeza tan sólo un minuto después aumentaría la ventaja el chacinero Antonio Pino. En apenas dos minutos, dos goles en el Municipal.

Tras el segundo gol el conjunto blanquivioleta se venía abajo lo contrarío le sucedía al equipo local. Diego Suárez tendría dos ocasiones la primera de ella tras el lanzamiento de una falta botada por Julián Luque, pero el esférico se marchó desviado. En la segunda ocasión, el delantero chacinero tendría un gran control del esférico pero el disparo sería despejado por Guille Lara.

Jordi Fabregat buscaba más intensidad en los minutos finales del partido, dando entrada a Manzano y Manu Fuster. Los pupilos de Jordi Fabregat querían mantener la ventaja obtenida en el marcador, que servía a los guijuelenses para salir del descenso. Mientras el equipo pucelano intentaba llegar al área defendida por Kike Royo, para conseguir el gol del empate.

El filial blanquivioleta se quedaba con uno menos en el minuto 85. Becerra era expulsado por roja directa tras un plantillazo sobre el defensa Raúl Ruiz, 10 minutos después de saltar al terreno de juego. Con esta expulsión el partido se complicaba aún más para el Valladolid B.

Las últimas ocasiones del derbi fueron para los locales, de nuevo lo intentaría Diego Suárez, pero el cabezazo del mismo se estrellaría en el larguero. El delantero chacinero ha sido uno de los mejores jugadores del conjunto chacinero a pesar de no reencontrarse con el gol. Se llegó al final del encuentro con el 2-1 en el marcador, con esta nueva victoria el conjunto chacinero sale del descenso.

