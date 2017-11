Google Plus

Celebración de un tanto del Navalcarnero, uno de los protagonistas madrileños del Grupo 1.

La Movida Madrileña, un movimiento de los años 80 que afloró un extraordinario legado cultural rompiendo con el tradicionalismo instaurado durante la sociedad posfranquista. Ahora, algo metafóricamente similar parece estar surgiendo en el fútbol de bronce con siete equipos de la capital dominando el Grupo 1 bajo su inquebrantable yugo tras la dura opresión futbolística de la etapa vasco-navarra.

Esta atronadora 'música pop' que está emanando de cada campo madrileño de bronce no está haciendo buenas migas con los nuevos vecinos castellano-leoneses y gallegos, principales afectados de esta frondosa etapa de desmelene del fútbol madrileño. Atrás quedan ya las arduas luchas por los 'fangosos' escenarios del País Vasco o de la siempre difícil Navarra. La realidad actual es otra, y es que recién pasada la jornada 14 de la campaña 17/18 los siete capitalinos del Grupo I se encuentran en situaciones de privilegio, los siete madrileños entre las diez primeras posiciones.

Siete equipos fulgurantes, como son las siete estrellas de la bandera de su Comunidad. Un éxito rotundo que siempre tiene un porqué, nada es por nada, desde la primera plaza de un arrollador CF Fuenlabrada hasta la décima de la feroz manada de lobos del Unión Adarve. A los siete les une algo, un estilo moderno y ofensivo, siempre raseando la redonda y dando espectáculo al espectador sin miedo alguno de mirar a los ojos a su rival. Atrás quedan ya los duros viajes a Vizcaya, sus pesados tapetes y demás tópicos reales en este peldaño del fútbol español.

Deportivo Fabril, Celta B y Rápido de Bouzas son los únicos que les siguen el ritmo. Tan solo estos tres gallegos rebeldes están evitando un pleno de la Comunidad de Madrid en las primeras siete plazas. Y todo esto no está siendo por un demérito o un bajo nivel del Grupo 1, ya que de la mitad de tabla para abajo podemos encontrar a 'gallitos' históricos como el CD Toledo, la SD Ponferradina, el Pontevedra CF o el Racing de Ferrol. Total es nada.

Partido entre los filiales de Real Madrid y Atleti | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

El CF Fuenlabrada, liderando la clasificación con puño de hierro, y el Rayo Majadahonda, volviendo a sorprender en zona de playoffs igualado a puntos con el CDA Navalcarnero. El filial del Atlético por delante de Sanse y el Castilla de Solari y, en la décima posición, pero quizás la más meritoria de todas, el debutante Unión Adarve. Algo inimaginable al principio de temporada, siendo conscientes de la dificultad del Grupo, pero que se ha hecho posible por primera vez en la campaña tras esta jornada 14ª.

Un Fuenlabrada de ensueño y una 'manada de lobos' inspiradora

Entrando ya a detallar los distintos éxitos del fútbol madrileño, no podíamos empezar con otro que no fuera el líder, el club del Fernando Torres. Con Antonio Calderón al frente por segundo año consecutivo, los azulones han aprendido ya de los errores de la pasada, y ya exitosa campaña, y demuestran no tener límites: de los 22 puntos que tenía el año pasado a estas alturas, a los 35 que posee ahora.

Los fuenlabreños encadenan 13 duelos consecutivos sin caer derrotados, es decir, desde el 20 de agosto, que ya ha llovido desde entonces. Como destacado, su espectacular remontada en El Salto del Caballo que les consolidó en el liderato. Todo esto sin olvidar el histórico éxito copero, donde han llegado hasta enfrentarse al vecino del Santiago Bernabéu. Los Kirikos han firmado así el mejor arranque de la historia de un equipo madrileño en la Segunda B superando al Castilla de la 2004/2005 (dato: @vintage_stats).

El Rayo Majadahonda está demostrando no ser flor de un día

No está siendo menos para los de otro Antonio, pero en este caso hablamos de Iriondo. El Rayo Majadahonda sigue viviendo un sueño demostrando que los playoffs de la campaña pasada no fueron flor de un día. Tras un inicio irregular, su contundente victoria en Talavera en la jornada 6 supuso un punto de inflexión con un gran rendimiento a domicilio para encadenar ocho jornadas sin perder hasta esta última ante el Rápido.

Los jugadores del Rayo Majadahonda aplaudiendo a su afición | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

Una de las grandes revelaciones de este inicio de temporada está siendo, sin duda alguna, el CDA Navalcarnero. Llegaba Julián Calero al Mariano González con la difícil papeleta de hacer olvidar a Juanjo Granero y está superando cualquier expectativas.

Mejorando en tres puntos sus números de la pasada campaña a estas alturas, gracias en parte al acierto de un Joaquín Cerdá que se está sorprendiendo con sus siete dianas hasta el momento. Unos goles que están acelerando al Naval hacia su objetivo de la salvación, ya 24 puntazos más cerca.

Navalcarnero y Adarve, las grandes revelaciones; los filiales, en una montaña rusa de sensaciones

Continuamos por el norte de Madrid con una UD Sanse que dio un paso atrás con la agónica salvación ante el Atlético Levante, para dar dos adelante en esta campaña. Los de Santaelena, tercer mejor equipo a domicilio del grupo, tan solo está adoleciendo de su falta de contundencia en Matapiñoneras para poder estar en una zona aún más jugosa. Aún así, a cuatro puntos de playoffs y cinco por encima del pozo que, ¿quién no lo habría firmado al iniciar la campaña?

Turno de los dos filiales de mayor importancia de la Comunidad: Atlético B (7º) y Real Madrid Castilla (9º). Con los altos y bajos tan típicos de los filiales, pero instalados en la zona noble de la tabla. Los de Óscar Fernández viven en una continua montaña rusa: un inicio espectacular, un tramo más negro de más de un mes sin vencer y ahora cinco partidos sin perder. En la Fábrica no están siendo menos, y es que cuando Solari parecía tener ya el agua al cuello, surgió el mejor Castilla del curso con tres contundentes victorias salvadoras.

Por último, el Adarve de Victor Cea. Quizás antes de presentarles, deberíamos de aplaudirles, porque lo suyo tiene mucho mérito. Una manada de lobos, como así se presentaron ante el inhóspito mundo de la Segunda B, que han entrado con fuerza en el fútbol semiprofesional con un equipo donde el esfuerzo no se negocia.

Los 'intelectuales' del movimiento

Como todo movimiento cultural que se precie, hay unos líderes que dirigen la insurrección. Unos estandartes que están sorprendiendo dentro del panorama futbolístico con sus acciones dentro de los verdes del Grupo I. Pasamos a desgranarlos.

Luis Milla - CF Fuenlabrada

La AD Alcorcón sorprendía este verano dejándole escapar sin tan siquiera darle una oportunidad. Desde los despachos del Fernando Torres, ni lo dudaron: retorno, contratazo y capitanía para el que fue y sería su batuta. Y de qué manera está respondiendo. Es simple, por sus botas pasa el fútbol del Fuenlabrada. El líder del líder.

Luis Milla con la camiseta del Fuenlabrada | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

Basilio - Rayo Majadahonda

La veteranía es un grado en el fútbol de bronce y más aún en la portería. Y si es por experiencia bajo palos en este Grupo 1, pocos los hay como Basilio, todo un seguro para Iriondo. Un arquero que posee el récord del Grupo I de minutos consecutivos sin encajar a domicilio (380') y que se encuentra entre los menos goleados con tan solo 13 dianas encajadas. El cerrojo majariego.

Basilio atajando un balón frente al Real Madrid B | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

Joaquín Cerdá - CDA Navalcarnero

Una de las grandes sorpresas del arranque de la temporada en Segunda B. Este veterano delantero del Naval está dando muchísimas alegrías por el renovado césped del Mariano González. Fútbol en estado puro, el más listo de la clase. Literalmente, lo que toca lo convierte en oro. El hombre gol para la salvación.

Joaquín Cerdá celebrando un gol | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

Toni Moya - Atlético B

La magia del fútbol del filial colchonero es la que emane de las botas de este joven mallorquín. Una de las joyas de la cantera rojiblanca que ya ha sido llamado a filas por el Cholo, quien le hizo debutar ante el Elche en Copa. Es para el Atlético de Madrid B lo mismo que Koke para los mayores y, además, está demostrando tener llegada con tres goles en su haber. Calidad a raudales, futuro rojiblanco.

Toni Moya (Atleti) pasando un balón | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

Borja Díaz - UD Sanse

Aterrizaba este enganche en Matapiñoneras tras su año de 'exilio' del fútbol madrileño en el Arenas de Getxo. Toda una vida demostrando su talento por Fuenlabrada para continuar haciéndolo ahora de la mano de Santaelena, quien está dando rienda suelta a todo su potencial. Con sus cuatro goles en la decimocuarta jornada, ya ha superado todos sus registros anotadores. Un puñal entre líneas.

Borja en su etapa por Fuenlabrada | Foto: Carla Cortés (VAVEL)

Óscar Rodríguez - Real Madrid Castilla

El último figura de la inagotable fábrica de talentos de Valdebebas. Internacional con las categorías inferiores de la selección y pieza básica del éxito en juveniles de la mano de Guti. Ahora, está brillando con luz propia en la temporada de su debut en el fútbol de bronce. Se estrenó en el apartado goleador la última jornada con un libre directo imparable -marca de la casa- en Cerceda. Un jugón sin techo.

Óscar Rodríguez intentando salvar una falta | Foto: Dani Nieto (VAVEL)

Héctor Gómez - Unión Adarve

El comandante de la ofensiva de Víctor Cea. Todo un ariete de los de antaño repleto de coraje y siempre a disposición del colectivo con su ya característico vendaje en la muñeca izquierda. Tras un año a la sombra del olfato de Álvaro Sánchez (At. Baleares ahora), se está destapando en el apartado goleador recogiendo el testigo del pichichi del Adarve con seis goles. El lobo que más aúlla.