La grada pone verde al Racing de Ferrol

Fuente: http://racingclubferrol.net

Ya ni los más optimistas creen que se solucione a corto plazo el problema del Racing de Ferrol. Ni esos más de treinta valientes que se desplazaron hasta Toledo y aguantaron estoicamente el chaparrón en el Salto del Caballo saben a qué agarrarse. Y más cuando no existe un consenso en el diagnóstico. Que si las lesiones, que si la falta de puntería, si el esquema, un bajón de nivel, el aspecto psicológico…Lo peor es que ya ni los partidos a domicilio, el principal abrevadero de puntos de los departamentales, aseguran sumar en el granero de la clasificación liguera. Y las ocho jornadas sin ganar, son el colmo para los parroquianos de A Malta que no van a pasar ni una más.

El vaso medio vacío

Entre los aficionados racinguistas tampoco saben radiografiar muy bien la situación del equipo, ya que cada uno tiene su teoría particular. “No están al nivel, hay jugadores que llevan aquí años y no están como antes” se lamenta en la grada un fiel seguidor del equipo verde. “Es normal que no salgan las cosas porque no tenemos un nueve. Joselu lleva toda la temporada parado, y sin él ¿quién va a hacer los goles?” comentan un grupo de jóvenes abonados del equipo ferrolano.

Los aficionados señalan al entrenador y al palco como los principales culpables

Otros, prefieren mirar al banquillo. Miguel Ángel Tena es uno de los señalados por el pueblo y desde las redes sociales ya se ha iniciado la campaña ‘#TenaVeteYa’, culpando al adiestrador valenciano del mal año del Racing. “Tena ha conseguido que toda la afición se ponga de acuerdo en algo” o “Si tienes un poco de aprecio por el escudo, haz caso a los que de verdad lo respetan” son algunos comentarios en alusión a la petición de salida del técnico. Pero, sin duda, los palos hacia el palco son los más abundantes. Las pancartas de A Malata solo fueron una muestra del descontento de gran parte de la hinchada hacia la directiva. Muchos se acuerdan del comunicado emitido por el club la semana pasada donde pedía paciencia y respeto. “Ya cansa que os riais de nosotros”, “Es lo que faltaba para iros por la puerta de atrás” o “Iros todos por favor, estáis amargando esta ciudad” demuestran el malestar que se vive entre los incondicionales verdes.

Por el contrario, hay otros que prefieren mirar al futuro y pensar en un, casi con total seguridad, cambio en la dirección del club. La compra de casi el 40% del accionariado del club por parte de Ignacio Rivera, CEO de la empresa ‘Hijos de Rivera S.A’ propietaria de la marca ‘Estrella Galicia’, supone la entrada de aire fresco en la cúpula racinguista. “Pues a ver si llegan ya los ‘birradolares’, porque esta situación no se puede mantener” y “Solo espero que cuando lleguen los nuevos no quede ni uno de los que estáis en el palco” son solo algunas de las muchas de las plegarias de los aficionados que piden un cambio inmediato en la dirección departamental.

Todo parece depender de lo que ocurra el domingo A Malata, pero parece que la paciencia de los aficionados ha sobrepasado lo soportable. Lo único seguro es que si el Racing no saca los próximos tres puntos en casa o por lo menos no mejore su imagen, el asunto puede calentarse mucho. El problema, es que la próxima cita en Ferrol es ante el líder. Un Fuenlabrada lanzado que domina el Grupo I con puño de hierro. La situación es una auténtica patata caliente que no está muy claro a quien le va a estallar en la cara. El paso de las jornadas lo dirá. Asique agárrense, que vienen curvas.